Idealnie ogolona skóra twarzy, a może nienagannie przycięta broda? Kobiety, podobnie jak mężczyźni, mają swoje preferencje dotyczące męskiego zarostu. Chcesz, by twój partner mógł bez problemu ogolić się lub skrócić zarost? Szukasz pomysłu na prezent dla taty? Zobacz, jak w teście wypadła golarka Braun SERIA 7 70-S1000S.

BRAUN SERIA 7 – golarka do zadań specjalnych

Ta nowoczesna golarka, dzięki kilku innowacyjnym funkcjom sprawi, że golenie czy trymowanie zarostu będzie naprawdę proste i bezproblemowe. Czym się wyróżnia?

głowicą poruszającej się w zakresie 360 °, dzięki czemu lepiej dopasowuje się do kształtu twarzy i dociera w trudno dostępne zakamarki

°, dzięki czemu lepiej dopasowuje się do kształtu twarzy i dociera w trudno dostępne zakamarki technologią AutoSense , która analizuje zarost i dopasowuje się do jego gęstości, usuwając więcej włosów przy każdym pociągnięciu

, która analizuje zarost i dopasowuje się do jego gęstości, usuwając więcej włosów przy każdym pociągnięciu systemem Easy Click, dzięki któremu za sprawą jednego kliknięcia zmienisz golarkę w trymer lub elektryczną szczotkę do twarzy

Co równie ważne, golarka BRAUN Seria 7 70-S1000S jest wodoodporna, więc świetnie sprawdzi się w przypadku wrażliwej skóry, która źle znosi golenie na sucho. Można używać jej pod prysznicem, stosując piankę do golenia. Dzięki ergonomicznej budowie golarka trzyma się pewnie w dłoni, nie powodując dyskomfortu i ryzyka nieprecyzyjnego działania. Jeśli twój partner lub tata ceni wygodę, szybkość golenia i chce, by golarka była gotowa do użycia w 5 minut (tylko tyle trwa ładowanie, które wystarczy na jedno golenie!), to nie zastanawiaj się dłużej! Zobacz, jak ten model ocenia Marek, nasz redakcyjny kolega, który przetestował działanie golarki na własnej skórze.

BRAUN SERIA 7 – opinia po teście

"Golarka BRAUN Seria 7 od razu zrobiła na mnie wrażenie - świetnie leży w ręku, bardzo wygodnie się nią operuje. Co dla mnie niezwykle istotne, ostrza są bardzo precyzyjne, dzięki czemu bez problemu i bardzo szybko pozbyłem się zarostu. Nie było też mowy o żadnych podrażnieniach po goleniu. Co ważne, BRAUN Seria 7 świetnie się sprawdza w przypadku twardego zarostu – funkcja AutoSense działa bez zarzutu! Kolejna rzecz, która zdecydowanie ułatwiła pracę z golarką to głowica 360 ° - dzięki niej golenie jest znacznie szybsze i dokładniejsze. Na koniec nie mogę nie wspomnieć o wyjątkowo długim działaniu sprzętu na jednym ładowaniu. Można spokojnie zabrać ją na długie wakacje i o nic się nie martwić.”

W sklepie Media Expert, na hasło: POLKI-100 macie aż 100 złotych zniżki na golarkę Braun Series 7. Promocja trwa od 12.05.2021 do 30.06.2021.

