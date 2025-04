Bez zarzutu radzą sobie z czyszczeniem wykładzin i dywanów, rozpoznają i omijają przeszkody, są zdolne do uczenia się i aktualizacji, rozumieją komendy głosowe – właśnie takie są nowe modele Roomba z serii j9. Wykorzystując swoje 30-letnie doświadczenie w dziedzinie robotyki, iRobot stworzył urządzenia, które łączą przemyślane konstrukcje i inteligentne oprogramowanie. Dzięki temu nie ma wyzwań, którym nie stawiłyby czoła.

iRobot zdaje sobie sprawę z faktu, iż użytkownik chce zaufać robotowi. Wierzyć, że ten wykona swoją pracę w sposób jak najbardziej zautomatyzowany. Jeżeli urządzeniu zdarza się często utykać w danej przestrzeni, gubić orientację w terenie, czy brudzić dywany mokrymi nakładkami mopującymi, to wtedy zaufanie klienta do produktu spada. Nowy model Roomba Combo j9+ mierzy się z wadami konkurencyjnych produktów, korzystając z doskonałej inżynierii oraz inteligencji systemu operacyjnego iRobot OS, aby zapewnić przemyślane i efektywne rozwiązania – mówi Colin Angle, prezes i CEO iRobot.

Reklama

Roomba Combo j9+ – odkurzanie i mopowanie w jednym

fot. Materiały prasowe

Najnowszy reprezentant marki został zaprojektowany z myślą o dokładnym czyszczeniu wszelkiego rodzaju podłóg. Urządzenie może pochwalić się 4-stopniowym systemem sprzątania z dwiema gumowymi szczotkami głównymi (o 100% większej mocy ssącej w porównaniu z modelami Roomba z serii i) oraz systemem szorowania mechanicznego. W odróżnieniu od innych robotów tego typu, które podnoszą moduł mopujący w niewielkim zakresie (jeśli w ogóle), Roomba Combo j9+ ma wbudowany inteligentny system omijania dywanów D.R.I. (Dry Rug Intelligence). Dzięki temu ramię z nakładką mopującą unosi się na wierzch, aby nie pobrudzić ani nie zamoczyć wykładzin czy dywanów. Ale to nie wszystko…

Nowy robot odkurzająco-mopujący w ofercie iRobot sam planuje swoją pracę – my nie musimy się o nic martwić. Jak to możliwe? Urządzenie jest wyposażone w technologię Dirt Detective i system operacyjny iRobot OS, które sprawiają, że Roomba Combo j9+ – bazując na historii sprzątania – automatycznie dostosowuje ustawienia dla każdego pomieszczenia/miejsca z osobna, a każdy cykl sprzątający zaczyna od tych najbardziej zabrudzonych. Ustalając to, urządzenie bierze pod uwagę niemal wszystko – od nawyków mieszkańców (i ich pupili) po pory roku. W razie potrzeby spersonalizowanymi sugestiami można zarządzać w aplikacji iRobot Home.

A czy Roomba Combo j9+ radzi sobie z takimi przeszkodami, jak przewody, buty czy ubrania? Owszem – i to bez najmniejszego problemu. Urządzenie identyfikuje znajdujące się nieopodal przedmioty i skutecznie manewruje wokół nich.

Uporczywe zabrudzenia również nie stanowią żadnego problemu. Wystarczy skorzystać z funkcji SmartScrub – Roomba Combo j9+ porusza się wówczas tam i z powrotem, dociskając nakładkę mopującą do podłoża. Efekt? Ani śladu po brudzie.

Użytkownicy chcą dokładnie wyczyszczonych podłóg oraz tego, aby ich dywany pozostały czyste i suche. Łącząc technologie SmartScrub oraz automatycznie podnoszonego ramienia mopującego, iRobot oferuje jedyny produkt na rynku, który to zapewnia. Unoszący się moduł pełni funkcję osłony, która chroni podłogi miękkie przed zabrudzeniami – opowiada Barry Schliesmann, dyrektor ds. produktu w iRobot.

fot. Materiały prasowe

Last but not least – Roomba Combo j9+ może poszczycić się samoobsługową stacją ładująco-czyszczącą, która magazynuje brud (nawet przez 60 dni) i sama napełnia zbiornik (przez 30 dni). Marka iRobot zadbała o każdy, nawet najmniejszy, szczegół. Stylowa i wykonana z najwyższej jakości materiałów konstrukcja Clean Base Auto-Fill ma przegródki służące do przechowywania worków AllergenLock i nakładek mopujących.

Roomba j9+ – gruntowne odkurzanie

fot. Materiały prasowe

Duży dom i jeszcze więcej zakamarków? Zwierzęta? Z pomocą przychodzi Roomba j9+ – urządzenie o 100% większej mocy ssącej*, dłużej działającym akumulatorze** i szerokim wachlarzu rozwiązań dedykowanych właścicielom czworonogów.

Urządzenie zostało wyposażone w 3-stopniowy system sprzątania z dwiema gumowymi szczotkami głównymi oraz system wykrywania rodzaju podłoża, dzięki czemu automatycznie dostosowuje do niego moc ssącą. Ponadto, podobnie jak jej inteligentna odkurzająco-mopujaca siostra, wykorzystuje technologię Dirt Detective oraz system operacyjny iRobot OS.

To wszystko sprawia, że Roomba j9+ sama planuje swoją pracę i nie ma dla niej przeszkód nie do pokonania. Analizuje poprzednie cykle sprzątania, aby nadać priorytet najbardziej zabrudzonym pomieszczeniom/miejscom oraz dostosować do nich ustawienia mocy ssącej czy liczbę przebiegów. Tak samo jak Roomba Combo j9+, jest zdolna do rozpoznawania i omijania znajdujących się przed nią przeszkód, np. misek i zabawek dla zwierząt czy pozostawionych przez nie nieczystości.

Odkąd przedstawiliśmy światu system operacyjny iRobot OS, kontynuujemy dostarczanie użytkownikom nowych funkcji, aby zyskiwali kolejne inteligentne rozwiązania, które sprawią, że robot sprząta według ich potrzeb. Dirt Detective sprawia, że nasze najbardziej zaawansowane roboty wiedzą, gdzie w naszym domu występują najbardziej brudzące się przestrzenie, aby znaleźć optymalny sposób sprzątania. Ten poziom inteligencji pozwala klientom całkowicie zapomnieć o planowaniu pracy wiedząc, że ich robot będzie sprzątał dokładnie tak samo, jak oni – podkreśla Colin Angle.

fot. Materiały prasowe

A gdy Roomba j9+ kończy pracę, wraca do swojej stacji ładująco-czyszczącej Clean Base i tam opróżnia zawartość pojemnika na brud (do szczelnych worków, które magazynują zabrudzenia przez 60 dni). My nie musimy robić nic – możemy tylko się przyglądać (ewentualnie zarządzać urządzeniem z poziomu smartfona ;)).

Nowe roboty iRobot będą dostępne w sprzedaży od 26 września 2023 roku.

* W porównaniu z robotami Roomba serii i.

Reklama

** W porównaniu z modelami Roomba serii j7.