Złoty to jeden z moich ulubionych świątecznych kolorów! Prezentuje się dobrze w każdym wnętrzu i sprawia, że pomieszczenie staje się o wiele bardziej przytulne. W tej galerii zebrałam 24 najpiękniejsze złote dodatki na święta!

Złote gadżety na Boże Narodzenie

Nie tylko ja uważam odcienie złotego za jedne z najbardziej magicznych barw!

Złoty to według mnie najświąteczniejszy kolor ;) Swoją choinkę w tym roku ubieram w złociste bombki i zawieszki - taka dekoracja jest ponadczasowa i nigdy nie wychodzi z mody! Poluję jeszcze na złote świeczki - wprowadzą mnie w wyjątkowo bożonarodzeniowy nastrój.

- Agata, wydawca serwisu

Mój prywatny hit z tej galerii to komplet bombek z Lidla, świeczka z F&F Home, wieniec z a-tab.com.pl oraz bombki z Tesco. Zobaczcie, co jeszcze dla was odnalazłam!

