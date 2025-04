Wprowadzając na rynek nową serie żelazek – TexStyle 7 Braun HouseHold zdradza tajemnicę perfekcyjnego prasowania - prasowania, które nie zna żadnych kompromisów. Najwyższy model z serii – TS 785 STP to idealne połączenie najnowszej technologii, skuteczności i bezpieczeństwa.

Reklama

Nowe żelazko Braun

Niezwykle trwała szafirowa stopa i funkcja Textile Protector to tylko niektóre z rozwiązań, jakie kryje w sobie najnowsze żelazko marki Braun.

Funkcjonalne, wyznaczające nowe trendy w prasowaniu innowacyjne rozwiązanie zastosowane w żelazkach z serii TexStyle7 gwarantuje doskonałe rezultaty prasowania w trudno dostępnych miejscach i tym samy usunięcie nawet najtrwalszych zagnieceń.

Wszystko to dzięki unikalnej budowie końcówki pary, a także funkcjonalnemu rozmieszczeniu otworów parowych, które w połączeniu z dużą ilością pary gwarantują doskonałe rezultaty prasowania.

Szafirowa stopa żelazka Braun TS785 wykazuje 4x większą odporność na zarysowania niż zwykła stopa wykonana ze stali nierdzewnej, gwarantując dłuższą żywotność i perfekcyjne rozprasowanie tkaniny. Jest to pierwsza na rynku niezniszczalna stopa żelazka, gwarantująca idealnie gładki poślizg na wszystkich rodzajach tkanin. Seria TexStyle7 to perfekcyjna ochrona nawet najdelikatniejszych tkanin.

Zastosowana w żelazkach funkcja Soft Textile Protector zapewnia ochronę przed zbyt wysoką temperaturą i tym samym najwyższą troskę o najbardziej delikatne tkaniny. Dzięki stopie wykonanej ze specjalnego materiału najbardziej delikatne tkaniny nie ulegną ani uszkodzeniu ani wybłyszczeniu. Soft Textile Protector doskonale nadaje się do prasowania np. zagnieceń na garniturach.

Model TS785STP to moc 2400W, wbudowany system automatycznego wyłączenia pozwalający zmaksymalizować bezpieczeństwo i tak ważną w dzisiejszych czasach energooszczędność. Żelazko posiada wyłącznik aktywujący się po 8 min żelazka w pozycji pionowej lub po 30 sekundach w pozycji poziomej.

Na podstawie materiałów prasowych firmy Braun

Reklama

Zobacz inne porady:

Jak zaoszczędzić miejsce w łazience - 6 trików

Co zrobić ze starymi gazetami - 7 pomysłów

Co robić ze starymi ubraniami - 7 pomysłów