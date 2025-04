Zdrowy i piękny uśmiech - od czego zacząć?

Podstawą i punktem wyjścia do posiadania zdrowego, pięknego uśmiechu jest prawidłowa higiena jamy ustnej. Profity jakie wiążą się z utrzymaniem naszych zębów i dziąseł we właściwej kondycji, zdecydowanie wykraczają jednak poza stronę wizualną. Dbając o tę sferę naszego zdrowia, nie tylko lepiej wyglądamy, ale również chronimy się przed próchnicą, będącej bardzo groźną, zakaźną chorobą, która dotyczyć może każdego. Oprócz tego możemy mieć pewność, że troszcząc się o prawidłową higienę jamy ustnej, jesteśmy w stanie trzymać się z daleka od wielu innych dolegliwości, takich jak: kandydoza, afty, czy zapalenie dziąseł. Dlatego, bez wątpienia, warto. Nie tylko przez wzgląd na piękny uśmiech, który jest, w naszych czasach, prawdziwym kapitałem.

Elementy higieny jamy ustnej:

SZCZOTKOWANIE ZĘBÓW



Regularność to podstawa. Szczotkujemy, w najgorszym wypadku, dwa razy dziennie (rano i wieczorem), dokładnie i chociaż po dwie minuty. Dlaczego to ważne? Wieczorem usuwamy z jamy ustnej resztki pokarmowe, nagromadzone przez cały dzień. Dodatkowo zabezpieczamy ją przed namnażaniem się bakterii w ciągu nocy, gdy produkcja śliny niemal ustaje i obszar ten staje się idealnym miejscem do wykwitu mikroorganizmów. Rano, z kolei, musimy pozbyć się powstałej nocą flory. Bo jakaś powstanie na pewno, choć zabezpieczając zęby wieczorem, zmniejszamy intensywność zjawiska. Dlatego ważne jest dokładnie wyszczotkowanie i wypłukanie jamy ustnej zaraz po przebudzeniu.

Jeśli w ciągu dnia jesteśmy w domu lub jeśli mamy taką możliwość, dobrze jest czyścić zęby po każdym bardziej obfitym posiłku. Oczywiście warto odczekać chociaż kwadrans, żeby Ph się wyrównało. Czym czyścić? Odpowiednią do naszych potrzeb pastą i idealnie dobraną szczoteczką. Na szczęście dziś wybór jest ogromny i przy odpowiedniej wiedzy, jesteśmy w stanie zoptymalizować nasze decyzje w stopniu idealnym.

NITKOWANIE



Nawet najlepsza szczoteczka do zębów i najlepsza pasta nie wymiotą wszystkich resztek pokarmowych. Oczywiście im lepszy zestaw dobierzemy, tym mniejsza będzie potrzeba używania nici. Ale jednak, w jakimś stopniu, musimy się z nią zaprzyjaźnić. Nitkujemy odpowiednią techniką. Zdecydowanie, ale delikatnie.

PŁUKANIE JAMY USTNEJ



Po co płukać jamę ustną skoro i tak ją dokładnie myjemy i nitkujemy? Powodów jest kilka.

Jesteśmy w stanie pozbyć się niewidocznych resztek, których nie dała rady wymieść ani szczotka ani nić dentystyczna.

Odkażamy jamę ustną, na wypadek ewentualnych urazów.

Odkażamy gardło. Jest to szczególnie przydatne w okresach epidemii lub wzmożonych zachorowań.

Jeśli używamy płynu z formułą wybielającą, dodatkowo wzmacniamy efekt

REGULARNE WIZYTY U STOMATOLOGA

Dobrze jest mieć zaufanego stomatologa i odbywać z nim regularne spotkania profilaktyczne przynajmniej dwa razy w roku. Oczywiście jeśli podejrzewamy, że z naszymi zębami lub dziąsłami dzieje się coś niedobrego, do dentysty powinniśmy się udać jak najszybciej, ponieważ szybsze rozpoczęcie leczenia powstrzyma dalsze zmiany chorobowe i będzie zdecydowanie mniej inwazyjne.

ZBILANSOWANA DIETA



Unikanie słodkich, lepkich, produktów. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że cukier stanowi pożywkę dla bakterii, które wręcz „uwielbiają” słodkie środowisko. Po drugie dlatego, że produkty o lepkiej strukturze łatwiej wnikają w przestrzenie międzyzębowe i trudniej je stamtąd usunąć. Rozwojowi chorób jamy ustnej sprzyja również nadużywanie alkoholu czy palenie wyrobów tytoniowych. Powyższych należy unikać. Nie unikać za to wody, produktów zawierających wapń i „białej diety”, która pomoże utrzymać nam białe zęby. Ponad to zadbajmy o odpowiednią ilość minerałów i witamin.

Szczoteczka do zębów - jaka najlepsza?

Szczoteczek sonicznych jest obecnie cała gama do wyboru. Zapanował istny szał na tego rodzaju szczoteczki. Warto jednak wiedzieć, że soniczność jest tylko właściwością fizyczną, polegającą na wspieraniu procesów higienicznych. Szczoteczka emituje słyszalne fale dźwiękowe, które wzburzają chmurę bąbelków, powstającą z pasty, wody i śliny. Dociera ona do trudniej dostępnych miejsc i pomaga umyć zęby. Istotą jest, tak naprawdę, nie soniczność, a konstrukcja urządzenia i fakt, jak działa ono na płaszczyźnie mechanicznej, czyli jak jego główka ściera płytkę bakteryjną.

Szczoteczki soniczne dzielą się na dwa rodzaje:

Tradycyjna szczoteczka soniczna z podłużną główką

​Główka przypomina tą w manualnej.

Tryby, zwykle około 3-4, w tym najbardziej popularne to codzienny, wybielający i delikatny.

Ruch główki z boku na bok.

Wymagana jest specjalna technika mycia (przyłożenie główki szczoteczki do powierzchni zęba pod kątek 45 stopni i wykonywanie dodatkowego ruchu wymiatającego)

Topowe marki? Obecnie każdy producent chce mieć szczoteczkę soniczną w swoim portfolio. Nawet ci, którzy do tej pory nie mieli nic wspólnego z akcesoriami do higieny jamy ustnej. Sprawa jest jednak dość poważna, bo przecież chodzi o nasze zdrowie.

2. Szczoteczka soniczno-rotacyjna z okrągłą główką

Okrągła główka, inspirowana profesjonalnymi narzędziami dentystycznymi.

Rozbudowana sekcja trybów.

Ruch oscylacyjno-rotacyjno-pulsacyjny.

Nie jest wymagana żadna dodatkowa technika.

Topowe marki? Przede wszystkim Oral-B, która od ponad stu lat specjalizuje się we wspieraniu higieny jamy ustnej. Modele szczoteczek soniczno-rotacyjnych, to cała seria produktów dla dzieci i młodzieży (Kids, Junior, Teens) oraz wersje dorosłe: 10000 N i przede wszystkim Genius X.

Oral-B Genius X - superbohater wśród szczoteczek

Marząc o aucie, które byłoby dynamiczne, eleganckie i prestiżowe, zwykle myślimy o topowych modelach, na przykład, marki Rolls Royce. W wielu kręgach stała się ona synonimem luksusu, produktów motoryzacyjnych najbardziej wyszukanych i najwyżej jakości. Rzadko jednak kto może pozwolić sobie na posiadanie nowego Phantoma. Za to, jeśli chcielibyście mieć „Rolls Royce’a” wśród szczoteczek do zębów, bez wątpienia będzie nią właśnie Genius X. I z całą pewnością stanowi ona luksus o wiele łatwiej osiągalny.

Soniczność w tej szczoteczce jest tylko dodatkiem. Pełnoprawnym i dopracowanym, ale dodatkiem. Istotę jej skuteczności stanowi, przede wszystkim, niezwykle staranna konstrukcja i mechanika, oparta o profesjonalny, inspirowany poważnymi narzędziami stomatologicznymi, kształt główki oraz zakres ruchów, w jakim ona pracuje. Główka porusza się w płaszczyźnie 3D i nie jest to jedynie sprytna, handlowa etykietka. Ruch oscylacyjno-rotacyjno-pulsacyjny, skrótowo zwany ORP, zapewni nam, przy regularnym użytkowaniu, zdrowy, piękny, biały uśmiech, w trzech wymiarach.

Oprócz tego możemy liczyć na sześć doskonale skomponowanych trybów (codzienny, wymiatający, delikatny, wybielający, do dziąseł, do języka). Smart Ring sprzężony z czujnikiem nacisku zaświeci się na czerwono, jeśli nacisk szczoteczki będzie zbyt mocny. Regularny kolor możemy ustawić w aplikacji, mając do wyboru aż 12 różnych propozycji. Precyzyjny timer poinformuje nas krótkim sygnałem, że minęło 30 sekund kolejnych etapów szczotkowania, a po dwóch minutach dłużej zasygnalizuje upływ czasu. Wygodne jest to, że szczoteczka po dwóch minutach nie wyłączy się, co jest ważne, ponieważ sprawia tyle przyjemności, że aż chce się nią szczotkować dłużej!

Etui podróżne z funkcją ładowania jest sporym ułatwieniem dla tych, którzy lubią bliższe i dalsze podróże! Bardzo wytrzymały akumulator sprawi, że nasza szczoteczka będzie nam służyć aż do dwóch tygodni na pełnym naładowaniu. Współpraca z aplikacją na smartfona jest dziś standardem, wśród nowoczesnych szczoteczek, ale Genius X oferuje znacznie więcej. Uzbrojony w prawdziwe algorytmy sztucznej inteligencji, uczy się naszych zwyczajów i proponuje indywidualny program, skrojony specjalnie pod nas. Dodatkowo możemy liczyć na szeroką gamę końcówek, które dobieramy w zależności od potrzeb oraz charakteru jaki chcemy narzucić Geniusowi.

Artykuł powstał z udziałem marki Oral B