Zabawne akcesoria do łazienki to idealny pomysł na prezent, np. na nowe mieszkanie, osiemnaste urodziny oraz wiele innych okazji. Nawet jeśli w pozostałych pomieszczeniach nie masz dodatków w takim stylu, jeden śmieszny gadżet świetnie pasuje do każdej łazienki.

Przegląd zabawnych gadżetów do łazienki

Urocze mydełko (które często idealnie udaje przedmiot, którym wcale nie jest), zasłona prysznicowa z napisem, zabawny ręcznik, papier toaletowy z nadrukiem - to tylko niektóre pomysły!

Takie dodatki pasują nawet do nowoczesnych, ascetycznych wnętrz - monochromatyczna biel i czerń łazienki będzie świetnym tłem dla kilku wesołych, kolorowych akcentów.

Sprawdź 15 zabawnych gadżetów do łazienki!