Dania z piekarnika świetnie nadają się na rodzinne spotkania czy obiad na kilka nadchodzących dni. Duża ilość miejsca pozwala na przyrządzenie większej ilości jedzenia za jednym razem i jest to także niezwykle zdrowy sposób przygotowywania dań, zwłaszcza jeśli korzystamy ze specjalnego naczynia do gotowania lub pieczenia na parze. Jak usprawnić cały proces i cieszyć się wygodą nie tylko od święta?

Poznaj nowy piekarnik Samsung Dual Cook Flex

Czym się wyróżnia? Przede wszystkim upieczesz w nim dwie potrawy jednocześnie! Dzięki separatorowi bez trudu podzielisz piekarnik na dwie części – górną i dolną. W każdej z nich ustawisz inny tryb i inną temperaturę. Separator sprawi także, że zapachy obu potraw nie będą się przenikać. Już nie musisz wybierać, co powinnaś upiec najpierw. Żadna z twoich potraw nie wystygnie i nie starci na jakości przed podaniem.

Zastanawiasz się, co stanie się, jeśli w jednej komorze pieczesz delikatne ciasto, a chcesz dołożyć nieco warzyw do piekącego się już dłuższy czas mięsa w drugiej części urządzenia? Absolutnie nic, jeśli korzystasz z nowego piekarnika Samsunga, który ma dzielone drzwi Flex Door. Możesz otworzyć je całe i uzyskać dostęp do całej komory, ale możesz też otworzyć tylko górną część. Wtedy temperatura w dolnej się nie zmieni, nie ma więc ryzyka, że rosnące ciasto opadnie. Dzięki temu nie tylko zadbasz o jakość pieczonej potrawy, ale też oszczędzisz energię, bo część piekarnika nie będzie musiała nagrzewać się ponownie.

Co zmieści się w połówce piekarnika? O wiele więcej niż może się wydawać. Komora główna ma aż do 75 litrów pojemności. Na „parterze” i na „piętrze” swobodnie umieścisz nawet głębokie naczynia. A jeśli zechcesz upiec coś ekstra dużego, na przykład indyka w całości? Zrobisz to wygodnie, wystarczy, że wyjmiesz separator i masz do dyspozycji całą komorę. Wkładanie i wyjmowanie potraw jest tu naprawdę proste. Prowadnice wysuwają się płynnie i są stabilne nawet wtedy, gdy stawiasz na nich ciężkie naczynia.

Za sprawą dwóch termoobiegów wnętrze piekarnika błyskawicznie się nagrzewa i równomiernie rozprowadza ciepło w komorze. Mięso możesz piec niczym szef kuchni! W ramach specjalnego trybu Pro Roasting twój piekarnik najpierw podgrzeje się do 220°C, by przyrumienić pieczeń i zamknąć w niej soki, a następnie automatycznie dostosowuje się do wybranej przez ciebie temperatury, by piec mięso powoli, tak jak lubisz.

Przygotowałaś zapiekankę i chcesz ją jeszcze przyrumienić? W tej sytuacji nie musisz rozgrzewać całego piekarnika. Włącz tylko górę lub dół. Twoja potrawa będzie idealna, a rachunek za prąd o wiele mniejszy.

Żeby było jeszcze wygodniej, Dual Cook sam się czyści. W zależności od modelu, piekarniki wyposażone są w parę lub program czyszczenia pyrolitycznego, który rozgrzewa piekarnik nawet do 500°C, co powoduje wypalenie wszystkich zabrudzeń. Później zamienione w popiół resztki wystarczy usunąć ściereczką. Dodatkowo specjalne wkłady katalityczne wyłapują tłuszcz i pozostałości już w trakcie regularnej pracy piekarnika. Trudniejsze zabrudzenia i można dodatkowo zmiękczyć za pomocą gorącej pary, by łatwo je usunąć.

Piecz parami i na parze – skorzystaj z promocji i odbierz prezent

Jeśli kupisz wybrany piekarnik Samsung Dual Cook lub Dual Cook Flex, możesz dostać w prezencie naczynie do pieczenia i gotowania na parze Dual Cook Steam. Wyjątkowa promocja Samsung „piecz parami i na parze” trwa do końca roku. Aby otrzymać naczynie wystarczy wykonać kilka prostych kroków:

kupić piekarnik,

podzielić się opinią na jego temat w ciągu 21 dni od zakupu na stronie producenta lub sklepu,

zrobić zdjęcie lub zrzut ekranu opublikowanej opinii,

zarejestrować się na stronie promocji, korzystając z Konta Samsung Account.

Po pozytywnej weryfikacji nagroda zostanie wysłana kurierem. Liczba zestawów promocyjnych jest ograniczona. Promocja trwa do 31 grudnia 2021 r., lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły promocji oraz regulamin, w tym listę modeli objętych promocją, znajdziemy na stronie: www.pieczparami.pl

