Wiosną pojawia się naturalna ochota na wprowadzenie zmian w życiu, którą inspiruje budząca się do życia przyroda. W pierwszej kolejności odświeżenia domaga się mieszkanie, którego mankamenty są z każdym wiosennym dniem coraz bardziej widoczne. Jeśli nie jest konieczny generalny remont to samodzielnie można zmienić we wnętrzu bardzo dużo, nie ponosząc przy tym zbyt dużych kosztów.

Zmień kolor ścian

Nowoczesne farby oraz narzędzia do malowania pozwalają na odświeżenie koloru wnętrza nawet laikowi, który nigdy nie miał wałka w ręku. Wystarczy zapoznać się z jedną z wielu instrukcji, jakie można znaleźć w Internecie i kupić dobre materiały np. wałek z długim włosiem, który zapewni dokładne pokrycie ściany farbą. Samą farbę lepiej kupić dobrej jakości tak aby była wydajna i dobrze kryła stary kolor. Jeśli chodzi o kolory, to wciąż modne są jasne i chłodne barwy, które pasują do każdego wnętrza.

Dla osób nieprzepadających za minimalistycznym stylem, dużo ciekawszą alternatywą będą różnokolorowe ściany, które także są bardzo modne i polecane przez dekoratorów wnętrz. W zależności od gustu i samego wnętrza można zastosować dwa odcienie tego samego koloru lub bardziej odważnie zdecydować się na barwy kontrastujące ze sobą. Inspiracji warto szukać choćby w katalogach producentów farb, którzy proponują gotowe zestawy kolorystyczne, a nawet specjalne aplikacje do dobierania kolorów do wnętrza.

fot. serwis prasowy home&you

Nowe- stare meble

Jeśli nie można wymienić mebli na nowe, można starym spróbować nadać nowego wyglądu. Popularnym sposobem na odświeżenie mebli kuchennych jest zastosowanie okleiny, którą można całkowicie odmienić charakter wnętrza. Okleiny takie można kupić w markecie budowlanym w postaci rolek za całkiem niewielkie pieniądze, a ich wybór jest bardzo duży: od wzorzystych, przez gładkie w żywych lub pastelowych kolorach, po imitujące drewno. Podniszczone meble tapicerowane z salonu można oddać do tapicera, który przywróci im dawny blask. Na dużą kanapę czasami wystarczy nałożyć ciekawą narzutę i ozdobić nowymi poduszkami, aby cały pokój wydał się odmieniony. Posiadacze tanich mebli np. z IKEI mogą w prosty sposób zmienić ich charakter, malując je na nowy kolor, stosując wspomniane wyżej okleiny lub wymieniając np. nóżki, lub uchwyty.

Potęga dekoracji

O charakterze wnętrza decydują w dużej mierze dodatki, dlatego chcąc odświeżyć mieszkanie na wiosnę niewielkim kosztem i wysiłkiem, warto pomyśleć przede wszystkim o niebanalnych dekoracjach. Pod tym względem jest do dyspozycji całe morze możliwości, ponieważ dekoracjami mogą być: zasłony, dywaniki, bieżniki, poduszki dekoracyjne, wazony, figurki, zegary, obrazy lub grafiki, kwiaty (także te doniczkowe), lampy (stojące, kinkiety, żyrandole wiszące, oświetlenie punktowe), gazetniki itd. Dodatkami można wprowadzić nową kolorystykę do wnętrza, a nawet jego styl. Mając mały budżet na dekoracje, warto szukać ich na wyprzedażach, a także korzystać z kuponów rabatowych do sklepów online, które znaleźć można choćby na Dekoria, Dawanda czy Home&You.

Zmiany w mieszkaniu dokonane własnymi rękami dają mnóstwo satysfakcji i sprawiają, że przebywanie w nim znowu staje się przyjemne. Warto więc poświęcić trochę czasu i wysiłku, aby niewielkim kosztem odmienić aranżację wnętrza i poczuć się przez chwilę jak profesjonalny stylista.