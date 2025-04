Reklama

Porządki wiosenne w szafie – jak się za to zabrać?

Wiele osób reaguje na wiosenne sprzątanie niemal alergicznie. Kojarzy się ono z przymusem i ciężką pracą. Takie nastawienie sprawia, że nie tylko odczuwa się niechęć do generalnych porządków, ale również trudniej się do nich zabrać. Warto więc przemodelować swoje myślenie na temat generalnego sprzątania. Przede wszystkim:

unikaj myślenia o porządkach, jak o czymś, co trzeba zrobić już, teraz, zaraz

Sprzątanie wymaga czasu. Nie wyznaczaj niemożliwych do spełnienia terminów. Nie próbuj zrobić wszystkiego w jeden dzień. Sprzątanie to nie wyścig, a pośpiech tylko podniesie twój poziom stresu i niechęci do całego przedsięwzięcia. Rozplanuj zawczasu generalne porządki, tak by wykonywać je stopniowo. Będą mniej wyczerpujące i mniej nerwowe.

nie zostawiaj wszystkiego na ostatnią chwilę

Sprzątanie nie powinno mieć sztywnych ram czasowych, jednak odkładanie porządków na później bywa zgubne. Później może nigdy nie nadejść, a ty zostaniesz ze źle zorganizowaną szafą, która będzie utrudniać ci wybieranie strojów i przypominać o wiszących nad głową obowiązkach.

Jak ocenić, kiedy jest dobry czas na porządki? Sprawdź domowy grafik i znajdź moment, w którym zarówno ty, jak i reszta domowników będziecie mieli mniej na głowie. Planowanie generalnego sprzątania, gdy dzieci mają dużo klasówek, a partner/partnerka mają trudny okres w pracy, tylko wzmoże stres rodziny i sprawi, że twoi bliscy nie będą mogli się skupić. Koniecznie uzgodnij czas porządków z innymi.

pomyśl o sprzątaniu jak o czymś, co usprawni twoje życie

Nie myśl o wiosennych porządkach jak o tradycji lub obowiązku. Spójrz na nie jak na okazję, by przeorganizować swoje życie i usprawnić codzienne czynności. Zmień w organizacji garderoby to, co utrudnia codzienne planowanie ubioru.

usprawnij proces

Trudy sprzątania można zminimalizować. Wszystkie czynności da się usprawnić i przyspieszyć, korzystając z właściwych narzędzi i trików. W dalszej części artykułu damy ci wskazówki, jak lepiej zorganizować garderobę, przyspieszyć odświeżanie ubrań po zimie, a nawet szybciej i sprawniej prasować.

Odczaruj domowe porządki, czyli jak się zmotywować?



Samo usprawnienie codziennych wyborów i poprawa organizacji szafy nie jest dla ciebie wystarczającą motywacją? Zaplanuj system nagród dla siebie i rodziny. Zamiast kija (poganiania, grożenia i złoszczenia się za brak pomocy), zastosuj marchewkę (nagrodę), by zachęcić siebie i bliskich do działania.

Motywacją dla dzieci może być wspólne wyjście do zoo lub sali zabaw, a nawet rodzinny spacer do parku. Nagrodą dla dorosłych z kolei – wspólny weekendowy wypad bez dzieci, wybranie się do spa lub romantyczna kolacja. W taki sposób podziękujesz sobie i bliskim za trudy włożone w porządki. Wspólny odpoczynek wzmocni więzy rodzinne i sprawi, że sprzątanie będzie się lepiej kojarzyło.

Jak usprawnić porządki w szafie? Sprzątanie krok po kroku



By pokonać niechęć do sprzątania, warto usprawnić jego proces. Na każdym z etapów porządkowania szafy da się oszczędzić czas i nerwy, wykorzystując właściwe narzędzia, ułatwienia i triki.

1. Wyjmowanie ubrań z szafy

Po pierwsze – opróżniaj szafę stopniowo. Pozwoli to lepiej rozplanować porządki w garderobie i uniknąć stert odzieży na podłodze. Nie będziesz mieć przymusu, by wszystko zrobić za jednym zamachem.

Po drugie – od razu segreguj ubrania według sezonowości i typów. Już wyjmując rzeczy z szafy, dziel je na sterty. To ułatwi późniejsze ich układanie.

Po trzecie – pozbądź się tego, co niepotrzebne. Mniej rzeczy to mniej sprzątania. Odłóż na osobną stertę to, czego od dawna nie nosisz. Jeśli nie jest to ubranie budzące sentyment lub takie, które z innego ważnego powodu chcesz zostawić – wyrzuć je lub oddaj. To samo tyczy się rzeczy za małych, za dużych lub zniszczonych. Jeśli nie jesteś w stanie lub nie masz czasu czegoś naprawić – pozbądź się tego.

Zbieractwo jest jednym z głównych powodów bałaganu w szafie. Duża ilość zbędnej odzieży utrudnia orientowanie się w garderobie. Sprawia, że trudno o poranku szybko wybrać kompletny strój bez denerwowania się.

2. Odświeżanie ubrań

Wiosenne ubrania, które przeleżały sezon zimowy w szafie, mogą być zakurzone i nieładnie pachnieć. Część z nich na pewno będzie wymagała odświeżenia. Możesz to zrobić, wrzucając odzież do pralki, ale są na to lepsze sposoby, np. odświeżanie parowe. Zaletami takiego rozwiązania są:

brak konieczności nastawiania pralki i dzielenia ubrań na kolory , dzięki czemu oszczędzisz czas i energię;

, dzięki czemu oszczędzisz czas i energię; brak konieczności rozwieszania mokrych rzeczy na suszarce i czekania aż wyschną. Suszarki nie zabierają już miejsca i nie tworzy się wrażenie bałaganu. Jest też mniej wilgoci w domu;

Suszarki nie zabierają już miejsca i nie tworzy się wrażenie bałaganu. Jest też mniej wilgoci w domu; szybsze zauważenie efektów swojej pracy.

Jak odświeżać ubrania parowo w domu? Możesz to zrobić z pomocą

żelazka z generatorem pary marki Braun. Urządzenia tego typu, dzięki gwałtownemu wyrzutowi pary:

szybko dezynfekują odzież i buty,

likwidują brzydkie zapachy, np. stęchlizny i potu,

np. stęchlizny i potu, usuwają aromaty zawieszek do szafy i kulek na mole.

Odświeżanie ubrań można wykonywać w pionie. Para przenika przez warstwy ubrań i jednocześnie je rozprasowuje. Nie wyświeca przy tym tkanin i jest bezpieczna dla delikatnych materiałów.

Żelazko z generatorem pary jest też jednym z najefektywniejszych urządzeń przy odświeżaniu ubrań:

pobiera mało energii elektrycznej – znacznie mniej niż pralka i suszarka bębnowa;

– znacznie mniej niż pralka i suszarka bębnowa; nie wymaga częstego uzupełniania wody – inaczej niż parownica do ubrań, której zbiornik na wodę jest mały. Generatory pary mają zbiorniki nawet do 2 litrów, które łatwo się wyjmuje i uzupełnia.

fot. Materiały prasowe

3. Prasowanie ubrań

A co, gdyby do prasowania nie trzeba było rozkładać deski i przygotowywać całego stanowiska pracy? To możliwe dzięki żelazkom z generatorem pary.

Modele te łączą w sobie funkcje wydajnej parownicy i klasycznego żelazka. Pozwalają prasować wygodnie w poziomie i pionie, dzięki czemu ułatwiają wygładzenie sukienek, garniturów, marynarek, ubrań z falbanami, plisami czy koronami. Detali nie trzeba długo i precyzyjnie prasować.

Prasowanie parowe nie wymaga też tak częstego zmieniania ustawień czy czekania aż stopa żelazka ostygnie przed kontaktem z delikatną odzieżą. Para jest bezpieczna dla tkanin sztucznych, jedwabiu, aksamitu, kaszmiru czy szyfonu. Samo żelazko nie zawiera pojemnika na wodę, dzięki czemu jest bardzo lekkie, a prasowanie – łatwe i przyjemne.

4. Mycie i odświeżanie szafy

Przed ponownym umieszczeniem ubrań na półkach oczyść meble z kurzu i upewnij się, że nigdzie nie zalega wilgoć. Aby to przyspieszyć, możesz wykorzystać ściereczki nawilżane. Są wprawdzie mało ekologiczne (bo jednorazowe), ale pozwalają sprawnie i szybko oczyścić wnętrze szafy.

5. Układanie odzieży

Dobrze jest obrać system, który sprawi, że ubrania będą lepiej wyeksponowane. Przejrzysty układ osiągniesz:

umieszczając bieliznę w organizerach – najlepiej wybrać pojemniki, które mają przegródki i pozwolą posegregować skarpetki, majtki i biustonosze np. kolorami. Bardziej elegancką, „odświętną” bieliznę warto trzymać osobno, by mniej się niszczyła;

– najlepiej wybrać pojemniki, które mają przegródki i pozwolą posegregować skarpetki, majtki i biustonosze np. kolorami. Bardziej elegancką, „odświętną” bieliznę warto trzymać osobno, by mniej się niszczyła; układając koszulki czy spodnie w szufladach w pionie – takie przechowywanie odzieży pomaga w wyciągnięciu jednej rzeczy, bez psucia całej wieży poskładanych ubrań. Jest też przejrzyste. Dla ułatwienia codziennego wyboru warto umieszczać T-shirty wzorem do góry;

– takie przechowywanie odzieży pomaga w wyciągnięciu jednej rzeczy, bez psucia całej wieży poskładanych ubrań. Jest też przejrzyste. Dla ułatwienia codziennego wyboru warto umieszczać T-shirty wzorem do góry; unikanie układania w rzędach – pierwszy rządek będzie zawsze dobrze widoczny, ale o rzeczach schowanych za nim trudno będzie pamiętać. By wyjąć coś, co leży z tyłu, trzeba będzie wyciągnąć sporą liczbę innych ubrań. To sprzyja tworzeniu się bałaganu, szczególnie gdy ubieramy się w pośpiechu. Oczywiście nie każdy ma przestrzeń, by pozwolić sobie na jednorzędowe układanie ubrań. Wtedy z tyłu powinny znaleźć się rzeczy, które nie odpowiadają danemu sezonowi (wiosną będą to np. grube swetry i pulowery);

– pierwszy rządek będzie zawsze dobrze widoczny, ale o rzeczach schowanych za nim trudno będzie pamiętać. By wyjąć coś, co leży z tyłu, trzeba będzie wyciągnąć sporą liczbę innych ubrań. To sprzyja tworzeniu się bałaganu, szczególnie gdy ubieramy się w pośpiechu. Oczywiście nie każdy ma przestrzeń, by pozwolić sobie na jednorzędowe układanie ubrań. Wtedy z tyłu powinny znaleźć się rzeczy, które nie odpowiadają danemu sezonowi (wiosną będą to np. grube swetry i pulowery); rolowanie dżinsów – sprawia, że ubrania łatwiej się wyjmuje z półki. Jest też lepsze dla spodni, gdyż pomaga uniknąć zagnieceń;

– sprawia, że ubrania łatwiej się wyjmuje z półki. Jest też lepsze dla spodni, gdyż pomaga uniknąć zagnieceń; wieszanie tylko jednego ubrania na wieszaku – marynarki i koszule wiszące na innych ubraniach mogą tracić fason. Ponadto będą narażone na przetarcia. Wieszanie kilku rzeczy na jednym wieszaku utrudnia też planowanie outfitów.



Porządek w szafie – co ułatwi jego utrzymanie?

Nie sztuką jest zrobić porządek w szafie, sztuką jest go utrzymać. By ułatwić sobie zachowanie ładu w garderobie:

nie kupuj ubrań w nadmiarze – unikaj zakupów pod wpływem emocji oraz gromadzenia rzeczy. Bałagan często tworzy się z nadmiaru. Bardziej minimalistyczne podejście do mody, wybieranie ponadczasowych krojów i unikanie pędzenia za trendami także pomogą ci w unikaniu nadmiernego kupowania.

– unikaj zakupów pod wpływem emocji oraz gromadzenia rzeczy. Bałagan często tworzy się z nadmiaru. Bardziej minimalistyczne podejście do mody, wybieranie ponadczasowych krojów i unikanie pędzenia za trendami także pomogą ci w unikaniu nadmiernego kupowania. regularnie dokupuj organizery i wieszaki – jeśli kupujesz nowe ubrania, zadbaj o to, aby były przechowywane właściwie. Łatwo o nieporządek, gdy rzeczy nie mają swojego miejsca;

– jeśli kupujesz nowe ubrania, zadbaj o to, aby były przechowywane właściwie. Łatwo o nieporządek, gdy rzeczy nie mają swojego miejsca; nie odkładaj prasowania na później – nie wrzucaj wygniecionych ubrań do szafy z nadzieją, że kiedyś je wyprasujesz. Pomięte rzeczy wymieszane z gotowymi do noszenia utrudnią codzienny wybór stroju. Sprawiają, że trudniej będzie znaleźć to, czego szukasz, przez co wyjmiesz więcej rzeczy z szafy i zrobisz bałagan. Ułatw sobie prasowanie, korzystając z żelazka z generatorem pary;

– nie wrzucaj wygniecionych ubrań do szafy z nadzieją, że kiedyś je wyprasujesz. Pomięte rzeczy wymieszane z gotowymi do noszenia utrudnią codzienny wybór stroju. Sprawiają, że trudniej będzie znaleźć to, czego szukasz, przez co wyjmiesz więcej rzeczy z szafy i zrobisz bałagan. Ułatw sobie prasowanie, korzystając z żelazka z generatorem pary; trzymaj się ustalonych zasad organizacji – składaj ubrania zawsze w ten sam sposób. Dzięki temu garderoba nie tylko będzie wyglądała schludnie i przejrzyście, ale i pomieści więcej rzeczy.

Materiał powstał z udziałem marki Braun.