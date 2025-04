Jest wiele domowych sposobów na to, jak pozbyć się plam z kanapy, dywanów czy tapicerki w samochodzie, ale po pierwsze są one bardzo czasochłonne, a po drugie niestety nie zawsze skuteczne. Jeśli masz w domu zwierzęta, na pewno wiesz, jak trudno jest pozbyć się sierści z zakamarków mieszkania. Pewnie myślisz też, że walka z plamą na kanapie, którą spowodował twój czworonóg, nie ma już większego sensu, skoro próbowałaś już tylu trików z internetu. A co, jeśli powiemy ci, że jest jeden sposób, który sprawi, że przedświąteczne porządki mogą być wyjątkowo łatwe do opanowania? Nawet jeśli masz w domu zwierzęta.

Reklama

Spis treści:

Nie będziemy trzymać cię już dłużej w niepewności. Tym fantastycznym sposobem na przedświąteczne porządki jest Thomas Dry Box Amfibia PET. To nie jest zwykły odkurzacz, a wielofunkcyjne urządzenie do zadań specjalnych w wersji hybrydowej. Odkurzacz został wyposażony zarówno w filtr cyklonowy, jak i wodny. Dzięki temu nie dość, że poradzi sobie z kurzem, okruchami w kuchni i największymi kłębkami sierści, to jeszcze wypierze dywany i kanapy. To się nazywa oszczędność czasu i pieniędzy. Pomyśl tylko, ile musiałabyś wydać na pranie dywanów i kanapy za każdym razem, kiedy twój pies się na nich rozgości. Zobacz, co potrafi odkurzacz piorący THOMAS Amfibia Pet i gdzie można go kupić w dobrej cenie.

Zanim przejdziemy do prania dywanów i kanap, zaczniemy od najbardziej podstawowej funkcji, czyli odkurzania na sucho. W zestawie z odkurzaczem dostajecie zarówno szczotkę do parkietu, szczotkę do tapicerki, jak i specjalną końcówkę do dywanów, która wyciągnie z niego każdy brud. Dzięki dużej mocy ssania (1700W) szczotki bez problemu podnoszą sierść i wysysają nawet pojedyncze włoski, które utknęły w splocie dywanu.

Tu warto zauważyć, że jest to odkurzacz bezworkowy. Duże zanieczyszczenia są zatrzymywane w specjalnej komorze, którą możemy łatwo opróżnić. Mamy też dobrą wiadomość dla alergików. Drobne pyłki i kurz zostają szczelnie zamknięte w osobnej komorze, gdzie za pomocą 12 filtrów cyklonowych odfiltrowywane są z powierza. Dzięki temu nie wysypują się, nie unoszą ponownie w powietrzu nawet podczas opróżniania i nie wywołują odruchu kichania. Komory z kurzem możesz — oczywiście — bez problemu umyć. Wystarczy, że wlejecie do nich odrobinę wody (dzięki temu pył zostanie związany), a następnie wylejecie całość do toalety.

mat. prasowe, Thomas Amfibia PET

Po tym, jak dokładnie odkurzysz wszystkie dywany i kanapy, możesz skorzystać z funkcji prania. To nic trudnego. Wystarczy wymienić zbiornik, podłączyć kabel, który będzie doprowadzał wodę do końcówki odkurzacza, zmienić szczotki na ssawki do prania (w zestawie otrzymujesz ssawkę do tapicerki i ssawkę szczelinową) i napełnić specjalny zbiornik wodą oraz niskopieniącym się płynem do prania (również otrzymasz go w zestawie). Teraz wystarczy włączyć pompę, spryskać wodą powierzchnię kanapy lub dywanu i odkurzać. Oto cała filozofia. Największe plamy z błota znikają, a ty cieszysz się idealnie czystym domem przez całe święta (i nie tylko). Brzmi kusząco, prawda?

Reklama

Warto również dodać, że odkurzacz piorący THOMAS Amfibia Pet świetnie radzi sobie w sytuacjach awaryjnych. Na przykład, kiedy na podłogę rozleje ci się kawa lub — co gorsza — świąteczny barszcz. Zresztą pomyśl tylko, jak często wycierasz rozlaną wodę przy misce twojego psa albo ile razy było tak, że ciekawski kot postanowił wdrapać się na świąteczny stół po obrusie akurat wtedy, kiedy zdążyłaś już postawić na nim dzbanek z kompotem. Też to znamy! Choć może trudno w to uwierzyć, to ten odkurzacz w kilka sekund zbierze cały płyn bez konieczności dodatkowego wycierania. Wystarczy założyć ssawkę piorącą ze specjalną nakładką. Dzięki niej w mgnieniu oka zbierzesz wszystkie płyny z twardych powierzchni w domu.