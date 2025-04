Najlepszy pomocnik w kuchni

Produkty Candy pomagają w codziennym funkcjonowaniu i taki właśnie jest piekarnik Candy Black Collection FMBC A825S E0. Pieczenie to zazwyczaj czasochłonne zajęcie, jednak dzięki temu, że urządzenie posiada innowacyjne rozwiązania, czynność ta może zająć znacznie mniej czasu. Piekarnik Candy bardzo szybko się nagrzewa i jest gotowy do niemal natychmiastowego użycia, podnosząc temperaturę do 180°C w zaledwie 3,5 minuty. Dzięki temu nie trzeba tracić zbędnego czasu na samo czekanie. Warto zwrócić uwagę na zdrowszy sposób pieczenia dzięki innowacyjnej tacy Air Fry. Wystarczy rozłożyć pokrojone warzywa, kotlety, lub ulubione frytki równomiernie na tacy, skropić delikatnie oliwą, a potem upiec i cieszyć się zdrowym posiłkiem.

Dla wszystkich tych osób, które przywiązują dużą wagę do racjonalnego i świadomego odżywiania, została stworzona funkcja Cook Light, która pozwala gotować zdrowiej ograniczając użycie tłuszczu. Połączenie grilla z pulsacyjną pracą wentylatora skraca czas pieczenia i sprawia, że więcej wilgoci pozostaje w przygotowywanych potrawach, czyniąc je soczystymi i wyjątkowo smacznymi. Piekarnik posiada wbudowany grill elektryczny, który pozwala nadać potrawie fantastycznej chrupkości. Dzięki temu można cieszyć się smakami prawdziwego grilla bez wychodzenia z domu. Dodatkowo piekarnik posiada specjalne programy, które umożliwią ci osiągnięcie najlepszych rezultatów. Specjalna funkcja Pizza pozwoli wyczarować ulubiony włoski specjał niczym z włoskiej restauracji. Wystarczy dobry przepis na ciasto i świeże produkty, a wysoką temperaturę i odpowiednie warunki do jej wypieku zapewni Candy. Do wypieku chleba i idealnego wypieczenia mięs najlepsze będzie pieczenie z funkcją pary. Wystarczy dodać 150 ml wody do komory, rozgrzać piekarnik w kilka minut i umieść potrawę lub pojemnik na ruszcie bądź blasze w środkowej pozycji. Ten tryb pieczenia idealnie sprawdzi się w trakcie przyrządzania mięs czerwonych, dziczyzny, pieczywa, czy ciastek. Dla miłośników tart i ciast francuskim przygotowana jest dodatkowa funkcja. Wykorzystanie jedynie dolnego ogrzewania będzie doskonałą metodą przyrządzania potraw na bazie ciasta oraz wszystkich innych, które wymagają wyższej temperatury od spodu, by efekt ich pieczenia był znakomity.

Bezpieczeństwo, wygoda i niższe rachunki

Chłodny front piekarnika Candy zapewnia bezpieczeństwo i ochronę przed poparzeniem podczas pieczenia. Nowe szklane drzwi zewnętrzne nagrzewają się średnio do zaledwie 55°C, podczas gdy temperatura wewnątrz piekarnika wynosi 200°C. Oprócz tego, bezpieczny i wygodny dostęp do przygotowywanych potraw zapewniają stabilne prowadnice teleskopowe. Dzięki nim można wysunąć ruszt niemal w całości, nawet w przypadku ciężkich dań. Solidna konstrukcja gwarantuje, że potrawy nie przechylą się ani nie wypadną podczas wyciągania. Dzięki technologii Soft Close system spowalnia zamykanie drzwi, chroniąc je przed uszkodzeniem, przypadkowym zamknięciem lub trzaśnięciem.

Po zakończonych wypiekach w łatwy sposób można oczyścić piekarnik. Wystarczy użyć AquaActivia, by wyeliminować nawet najbardziej uciążliwe zabrudzenia. Wszelkie zanieczyszczenia we wnętrzu urządzenia zostają zmiękczone, co sprawia, że po zakończonym cyklu wystarczy je z łatwością usunąć ściereczką.

Urządzeniem można sterować zdalnie. Dzięki łączności Wi-Fi użytkownik może monitorować urządzenie z dowolnego miejsca i zdalnie kontrolować proces pieczenia. Ponadto, poprzez aplikację hOn, uzyska dostęp do dodatkowych funkcji piekarnika, takich jak zaawansowane programy pieczenia czy książka kucharska. Piekarnik Candy Black Collection oznaczony jest klasa energetyczna A+. Wysoka klasa energetyczna oznacza wiele korzyści. Piekarnik pobiera mniej energii, co przekłada się na niższe rachunki za prąd, a tym samym większe oszczędności. Klasa A+ to jednak nie tylko ulga dla portfela, ale również mniejsze obciążenie dla środowiska.

