Oszczędne żarówkiJesienią czas korzystania z energii elektrycznej wydłuża się o ok. 5 godzin dziennie. Jak więc sprawić, żeby nie pozbawiać się dobroczynnego światła, a jednocześnie ustrzec się przed wysokimi rachunkami z elektrowni? Najtańsze w eksploatacji są kompaktowe świetlówki energooszczędne. W odróżnieniu od zwykłych żarówek, cała ich moc zużywana jest na produkcję światła. Dzięki temu zużywają aż pięciokrotnie mniej energii niż dające tę samą ilość światła zwykłe żarówki. Energooszczędne żarówki nie są tanie, ale ich trwałość jest aż 6 razy dłuższa niż klasycznego oświetlenia.

Reklama

Dobre projekty

Dla ludzkiego oka najbardziej komfortowe i zdrowe jest światło dzienne. Dlatego sztuczne powinno oświetlać przedmioty w sposób zbliżony do promieni słonecznych. Aby wzrok się nie męczył, w pokoju dziennym najlepiej sprawdzi się światło rozproszone, umieszczone na wielu poziomach. Lampa stojąca za fotelem przyda się, gdy zechcesz poczytać książkę, mała lampka z tyłu odbiornika telewizyjnego wyeliminuje kontrast ciemnego pomieszczenia i migocącego ekranu. W pokoju do pracy lampa powinna znajdować się na wysokości ok. 35 cm nad miejscem pracy. Jeśli pracujesz przy komputerze, jedną lampę postaw na biurku, drugą za monitorem. W ten sposób wyeliminujesz ostre cienie, które, gdy są zbyt duże – powodują częste zmiany szerokości źrenic, a to niekorzystnie wpływa na wzrok.