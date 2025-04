W Polsce aż 39% żywności kupowanej w każdym tygodniu jedzenia trafia na śmietnik

73% badanych uważa, że sposobem na ograniczenie marnowania żywności jest lepszy system organizacji jej przechowywania

84% są przekonane, że nabywane produkty spożywcze dłużej zachowałyby przydatność do spożycia, gdyby były właściwie przechowywane

Przechowywanie produktów w odpowiednich warunkach i wykorzystanie nowoczesnych technologii w lodówkach może pomóc zmniejszyć skalę marnowania żywności

Co marnujemy najczęściej?

Choć podczas lockdownu Polacy poświęcali cotygodniowym zakupom więcej uwagi niż dotychczas, nowe badanie firmy Samsung wykazało, że społeczeństwu brakuje wiedzy o tym, gdzie należy przechowywać najczęściej używane produkty spożywcze – w lodówce czy na wierzchu. Właśnie ta niewiedza jest przyczyną marnowania żywności w gospodarstwach domowych o wartości nawet kilkunastu tysięcy złotych w skali roku.

Produkty, które najczęściej są wyrzucane to owoce – większość osób nieprawidłowo przechowuje gruszki (80%), jabłka (84%) i pomarańcze (84%), umieszczając je na wierzchu, podczas gdy trzymanie ich w lodówce znacznie przedłuża ich świeżość. Z danych wynika też, że w największym stopniu ulegają zepsuciu świeże zioła (43%), dania gotowe (42%) oraz sosy/dodatki (42%). Zaskakuje fakt, że droga żywność, taka jak gotowe posiłki, a zatem produkty najczęściej przeznaczone do zamrożenia, przechowywane są w lodówce, gdzie zajmują przestrzeń i szybko ulegają zepsuciu.

Dane pokazują również, że do najczęstszych przyczyn marnowania żywności w gospodarstwie domowym należą niesprawdzanie terminu przydatności do spożycia (42%), nieplanowanie posiłków przed zakupami (29%) oraz zapominanie, że dane produkty już znajdują się w naszej lodówce (27%).

Sposób na przechowywanie

W Polsce niemal cztery osoby na pięć (78%) czują się winne z powodu ilości marnowanej żywności, w wyniku lockdownu ponad połowa (51%) jest bardziej świadoma tego, ile produktów spożywczych wyrzuca, a 74% osób ma plan, jak zaradzić temu problemowi w swoim gospodarstwie domowym.

Firma Samsung zaproponowała rozwiązania, które pomagają ograniczyć marnowanie jedzenia. W nowych lodówkach Samsung Grand+ zastosowano wiele zaawansowanych technologii, takich jak szuflada z kontroloą wilgotności Humidity Fresh+ i komora zero Optimal Fresh+, przez co zapewniają one idealne warunki do tego, by żywność dłużej pozostała przydatna do spożycia, a jednocześnie pomaga zachować świeżość nawet łatwo psujących się artykułów.

fot. Materiały prasowe

Użytkownicy, którzy chcą przechowywać więcej, nie rezygnując z miejsca w kuchni, bez obaw o to, że zapomną o produktach w zapełnionej lodówce, będą zadowoleni z technologii SpaceMax™. Sprawia ona, że lodówka o tych samych gabarytach ma cieńsze ścianki, a tym samym – większą pojemność.

Warto zastanowić się, jak najlepiej wykorzystać przestrzeń w lodówce i jakie jej funkcje pomogą dłużej zachować świeżość żywności. Rozwiązania w lodówkach Grand+, ułatwiają ograniczenie niewykorzystanego miejsca, a w rezultacie pozwalające przechowywać więcej produktów. To idealne rozwiązania, jeśli w kuchni mamy mało miejsca lub robimy większe zakupy na co dzień, czy na specjalne okazje – powiedział Olaf Krynicki, Rzecznik Prasowy Samsung Electronics Polska.