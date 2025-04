Lidl ogłosił ogromną wyprzedaż. Wybrane produkty z oferty stacjonarnej sklepu będą przecenione nawet o 80%, jeśli więc polujesz na małe AGD do domu, koniecznie zajrzyj do najbliższego. My wybrałyśmy 3 rzeczy, które wzbudziły w nas szczególną ciekawość. Co to takiego i w jakiej cenie będzie można je kupić?

Reklama

Inteligentny robot sprzątający, cena z 649 zł na 444 zł

Samosprzątający się dom to chyba marzenie każdej pani domu. Jak się okazuje, teraz to marzenie jest w zasięgu ręki. Robot sprzątający odkurzy za ciebie podłogę, gdy ty będziesz mogła się oddać przyjemniejszym zajęciom – na przykład czytaniu książki, na którą od kilku miesięcy nie masz czasu.

Model z Lidla ma 5 trybów sprzątania i pozwala na 120 minut pracy. Spokojnie więc odkurzy na raz całe mieszkanie, po czym automatycznie wróci do stacji ładowania. Nie musisz się bać o schody – robot sprzątający może stworzyć wirtualną ścianę, dzięki czemu ograniczysz obszar, który odkurza.

Bezprzewodowy odkurzacz PowerPro Duo, cena z 569 zł na 333 zł

Jeśli nie ufasz robotom sprzątającym, w Lidlowych wyprzedażach też znajdziesz coś dla siebie. Bezprzewodowy odkurzacz to gratka przede wszystkim dla tych, którzy cenią sobie przestrzeń. Doskonale sprawdzi się w małych mieszkaniach, w których każdy centymetr kwadratowy jest na wagę złota.

Odkurzacz Philips może pracować nieprzerwanie przez 40 minut. Jest wyjątkowo lekki – waży zaledwie 2,9 kg. Ma też wbudowany odkurzacz ręczny, dzięki któremu sprzątniesz nawet trudno dostępne powierzchnie.

Robot planetarny z blenderem, cena 444 zł na 249 zł

Roboty planetarne są bardzo przydatne w kuchni – sprawdzają się szczególnie u osób, które lubią słodkie wypieki. Z jego pomocą wyrobienie ciasta drożdżowego lub masy cukrowej nie będzie już koszmarem – będziesz mogła spokojnie patrzeć, jak robot robi wszystko za ciebie.

Model z Lidla ma też wbudowaną funkcję blendera. Oprócz ciast będziesz więc mogła przyrządzić zdrowy koktajl lub sorbet owocowy. Jest też wyposażony w 3 wymienne końcówki – do ubijania, mieszania oraz zagniatania ciasta.

Promocja rozpocznie się 20.02.2020 roku i będzie obowiązywała tylko w sklepach stacjonarnych Lidl.

Reklama

Przeczytaj więcej o okazjach w Lidlu:

Baleriny za 25 zł ładniejsze niż z Zary czy H&M

Buty, które wyglądają jak Emu, a kosztują 119 zł

Szczotka prostująca, która zastąpi ci prostownicę

Stylowe ramoneski za 85 zł

Sztyblety za 39 zł, które pasują do wszystkiego