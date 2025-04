Oto laureatki konkursu:

Barbara L., Warszawa

Katia P., Warszawa

Gratulujemy!

Weź udział w konkursie i wygraj wielofunkcyjne urządzenie do smażenia, grillowania i pieczenia o niskim zużyciu tłuszczu Philips Airfryer!

Więcej informacji o produkcie Philips Airfryer znajdziesz na stronie na stronie: www.philips.pl/airfryer

Zadanie konkursowe:

Wygraj 1 z 2 urządzeń do smażenia, grillowania i pieczenia o niskim zużyciu tłuszczu

Philips Airfryer!

Wystarczy, że napiszesz,

co oznacza technologia RapidAir oraz dlaczego chciałabyś wygrać wielofunkcyjne urządzenie do smażenia, grillowania i pieczenia o niskim zużyciu tłuszczu Airfryer Philips?

Ciężko ci nie jeść smażonych potraw, choć masz świadomość, że smażenie na tłuszczu nie jest zdrowe? Teraz nie musisz rezygnować ze swoich ulubionych dań! Marka Philips stworzyła wielofunkcyjne urządzenie Airfryer, dzięki któremu możesz smażyć na niewielkiej ilości tłuszczu bądź całkowicie z niego rezygnując, a jednocześnie uzyskasz doskonały smak każdej potrawy!

Zdrowo i wszechstronnie

W wielofunkcyjnych urządzeniach Philips Airfryer zastosowano wyjątkową technologię RapidAir, która pozwala smażyć, piec i grillować przy użyciu powietrza. Z łatwością przygotujesz przepyszne potrawy - chrupiące na zewnątrz i delikatne w środku, a do tego będą one zdrowe i lekkostrawne.

Grillowany kurczak czy stek wołowy, chipsy z jabłek, grillowane warzywa – z Airfryer to żaden kłopot! Z powodzeniem upieczesz też pyszny sernik czy babeczki. A wszystko to w jednym urządzeniu, w dodatku smacznie i zdrowo. Teraz ulubione frytki twojego dziecka mogą zawierać nawet do 80% mniej tłuszczu w porównaniu do tych smażonych w zwykłej frytownicy!

Zawierają również mniej tłuszczu, niż gdyby były przygotowane w tradycyjnym piekarniku oraz są smaczniejsze i bardziej chrupiące – technologia RapidAir odsącza tłuszcz podczas gotowania, a w połączeniu z unikatową konstrukcją urządzenia, dzięki której powietrze dociera z każdej strony jedzenia (również od spodu), gwarantuje 100% smaku.

Szybko i praktycznie

Airfryer to również mniej nieprzyjemnych zapachów w porównaniu ze zwykłą frytownicą oraz łatwe czyszczenie, gdyż wszystkie wyjmowane części można myć w zmywarce! Przygotujesz w nim każdy domowy posiłek – od śniadania po kolację. Jest super praktyczny! Duża pojemność (1,2 kg) umożliwia przygotowanie jedzenia nawet dla 5 osób, dzięki czemu zdrową ucztą możesz cieszyć się wraz z całą rodziną.

Cyfrowy ekran dotykowy pozwala łatwo kontrolować czas i temperaturę gotowania, w dokładniejszy sposób. Natomiast specjalny przycisk inteligentnych ustawień wstępnych zapamięta ustawienia twojego ulubionego dania, żebyś mógł je przygotować następnym razem jedynie dotykając przycisk!

A jeśli potrzebujesz inspiracji, do urządzenia dodano broszurę z przepisami na smaczne, niskotłuszczowe potrawy, opracowaną przez ekspertów kulinarnych. W urządzeniu Airfryer przygotujesz, w prosty sposób, zdrowe jedzenie, nie rezygnując ze smażenia!

Urządzenia Airfryer Philips można kupić w sieci sklepów Mediaexpert.

fot. serwis prasowy Philips

UWAGA! Odpowiedz na pytanie konkursowe prześlij przez formularz zgłoszeniowy, który znajdziesz poniżej.

Konkurs trwa od 02.11.2015 r. do 15.11.2015 r.

