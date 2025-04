Okres wakacyjny to szczególny czas. Wyjazdy, spotkanie ze znajomymi, ważne uroczystości rodzinne – te chwile, choć piękne, zwykle mijają bardzo szybko. By cieszyć się nimi dłużej, warto uwieczniać je na filmach i fotografiach. Jak zyskać dodatkową pamięć w aparacie lub komputerze i jak bezpieczne przechowywać wspomnienia zapisane cyfrowo? Z pomocą przychodzą nowe karty SD marki Samsung.

Reklama

Samsung wprowadza karty SD PRO Plus i EVO Plus

Polski oddział firmy Samsung wprowadza do sprzedaży dwie nowe linie kart SD - PRO Plus i EVO Plus, charakteryzujące się wyjątkową szybkością i wysoką wytrzymałością. To idealny wybór dla osób zajmujących się fotografią, lecz również dla amatorów, którzy chcą cieszyć się nieograniczonymi możliwościami, jakie dają te produkty. Karty SD pasują do szerokiej gamy urządzeń takich jak lustrzanki, bezlusterkowce i aparaty kompaktowe, a także kamery i komputery PC. W zależności od pojemności karty mają format SDXC lub SDHC.

Nowe karty marki Samsung stworzono z myślą o osobach, które traktują zdjęcia i filmy wyjątkowo. Nie traktują ich tylko jako przypadkowe ujęcia, lecz zapis wspomnień i ważnych momentów w życiu – tym prywatnym, jak i zawodowym. Bo kto powiedział, że jednej karty nie można używać zarówno w pracy, jak i na wakacjach? Karty SD Samsung są bardzo wytrzymałe, co sprawia, że spełnią swoją funkcję w każdych warunkach. Karta w aparacie czy kamerze bardzo często podróżuje z nami od jednej przygody do następnej, dlatego musi być odporna na zniszczenie. PRO Plus i EVO Plus pomagają uchwycić więcej chwil w ekstremalnych warunkach dzięki 7-elementowej ochronie. Oprócz ochrony przed wodą, temperaturą, promieniowaniem rentgenowskim, magnesami i wstrząsami, nowe karty SD są też odporne na wstrząs i zużycie mechaniczne, wytrzymując upadek z wysokości do pięciu metrów, a także do 10 000 wsunięć do urządzeń nagrywających/odtwarzających. Obie linie są objęte 10-letnią ograniczoną gwarancją.

Gdy karta zapełni się, warto sięgnąć po dysk zewnętrzny marki Samsung. Przenośny dysk SSD T7 Touch zarchiwizuje efekty twojej pracy lub relaksu, zabezpieczając je przez zniszczeniem lub zgubieniem. Dzięki zaawansowanej technologii, takiej jak czytnik linii papilarnych, twoje dane objęte są najwyższą możliwą ochroną. T7 Touch firmy Samsung dostępny jest w trzech wersjach pojemnościowych od 500 GB do 2 TB. Zapewnia to wystarczającą ilość miejsca na dane niezależenie od tego czy dysk wykorzystywany jest w połączeniu z komputerem PC, tabletem, smartfonem czy konsolą. Duża odporność na uszkodzenia, sprawia że jest to idealny kompan w podróży i codziennej pracy.

Nie martw się o brak miejsca w aparacie czy bezpieczeństwo swoich zdjęć i filmów. Korzystając z kart SD i dysków marki Samsung możesz mieć pewność, że żadne z twoich wspomnień nie zginie i będziesz mogła wracać do nich kiedy tylko chcesz.

Zobacz wszystkie zalety kart SD marki Samsung

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Samsung