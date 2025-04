Wybór prezentu świątecznego nie jest taki prosty i oczywisty, jakby się na pozór wydawało. Bo ile razy można kupić perfumy albo książkę? W okresie Świąt Bożego Narodzenia w galeriach handlowych możemy znaleźć różne propozycje upominków. Często jednak nadmiar możliwości sprawia, że nie umiemy podjąć odpowiedniej decyzji. Poznaj top 6 prezentów Gwiazdkowych, o których marzą kobiety.

MIEJSCE 6 - Sokowirówka

Pyszny, zdrowy i naturalny sok przygotowany samodzielnie jest dużo bardziej wartościowy, niż te kupowane w sklepie. Domowy napój ze świeżo wyciskanej pomarańczy, buraków albo truskawek to prawdziwy skarb. Pozytywnie wpływa na cerę, skórę i koncentrację. Sokowirówka pod choinką to świetny prezent dla osoby, która ceni zdrową żywność i ekologię.

MIEJSCE 5 - Lokówka

Włosy są ozdobą każdej kobiety. To dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do ich zdrowego wyglądu. Wybieramy odpowiednie szampony, odżywki, maski i olejki. Częste suszenie, prostowanie albo lakierowanie niszczy jednak włosy. Profesjonalna lokówka przydałaby się więc każdej kobiecie. Ważne, by miała kilka wymiennych końcówek i by nie paliła włosów.

MIEJSCE 4 - Rowerek treningowy

Bieganie, fitness i zajęcia taneczne stały się ostatnio bardzo modne. Wiele dziewczyn jednak albo nie ma czasu na siłownię, albo wstydzi się ćwiczyć przy innych ludziach. To dlatego kobiety marzą o własnym rowerku, który można postawić w sypialni albo na korytarzu i korzystać w dowolnym czasie. Taki prezent ucieszyłby każdą miłośniczkę fitness i przydałby się już po kolacji wigilijnej, aby spalić świąteczne kalorie.

MIEJSCE 3 - Urządzenie do czyszczenia twarzy

To, że kobiety spędzają godziny w łazience to mocno przesadzony mit. Faktem jest jednak, że każda dba o siebie, by zachwycać pięknym wyglądem. Pielęgnujemy ciało, włosy, paznokcie i cerę. To właśnie skóra twarzy jest dla nas niezwykle ważna. Chcemy by była gładka, jędrna i młoda. W tym celu stosujemy różne peelingi, toniki, żele, maseczki i kremy. Żadna z nas nie pogardziłaby profesjonalnym urządzeniem do czyszczenia twarzy. Dzięki wielu funkcjom tego gadżetu cera staje się piękniejsza i wygląda na bardziej wypoczętą. Taki upominek pod choinką zadowoliłby każdą dziewczynę.

MIEJSCE 2 - Ekspres do kawy

Nic tak nie potrafi poprawić humoru rano, jak kubek pysznej, świeżo zmielonej kawy. Niejedna kobieta marzy o profesjonalnym ekspresie, który niczym za sprawą magicznej różdżki, wyczaruje prawdziwe, mocne espresso, delikatne cappuccino, czy latte z dobrze spienionym mleczkiem. Ekspres to prezent dla prawdziwego kawosza oraz aktywnej bizneswoman, która nie wyobraża sobie poranka bez kubka ulubionego napoju.

MIEJSCE 1 - Smartfon

Idealnym prezentem dla kobiety będzie intuicyjny telefon z dużym wyświetlaczem, dobrym aparatem oraz pojemnym procesorem. Telefon powinien obsługiwać takie aplikacje jak Facebook, Instagram, Mój kalendarzyk, Candy Camera i Snapchat. Większość kobiet uwielbia przecież robić zdjęcia i dzielić się nimi ze znajomymi za pomocą portali społecznościowych. Nie bez znaczenia jest też wielkość, grubość i kolor gadżetu. Kobiecy smartfon powinien być cienki, aby z łatwością mieścił się w kieszeni albo torebce. Musi być też w gustownym kolorze. Idealnym wyborem będzie złoty Samsung Galaxy S6. Wystarczy włożyć go w czerwone, ozdobne świąteczne pudełko i przewiązać złotą wstążką. Taki prezent zagwarantuje, że twoja wybranka będzie zadowolona i zrobi mnóstwo świątecznych zdjęć, które pozwolą wam na zawsze zachować piękne, magiczne chwile.

