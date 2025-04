Reklama

Jeśli szukasz nowoczesnego telewizora, który pozwoli ci żyć w myśl idei smart home, to nowa linia produktów KIVI z pewnością odpowie na większość twoich oczekiwań. Urządzenia robią doskonałe wrażenie wizualne, a do tego spełnią oczekiwania chyba wszystkich domowników: począwszy od tradycyjnych odbiorców TV, po fanów filmów, gier czy sportu. Sprawdź najważniejsze zalety KIVI Smart TV.

Elegancja i nowoczesność idą w parze

Wybór telewizora to nie lada gratka, szczególnie jeśli chcesz, by twoje wnętrze było spójne i stylowe. Miłośnicy minimalizmu często narzekają na ogromne czarne ekrany, które niejednokrotnie szpecą, zamiast wzbogacać wizualnie wnętrze. Jeśli szukasz eleganckiego urządzenia, które podkreśli twój charakter, to mamy dla ciebie coś specjalnego.

Nowoczesny design nowej linii produktów KIVI po prostu zachwyca. Jest wynikiem pracy centrum badawczego marki i trzech biur projektowych. Efekt? Boczne ramy są minimalistyczne (ich szerokość to jedynie 2,6 mm!) i jednocześnie niezwykle stylowe. Świetnie wpiszą się we współczesne wnętrza. Wśród telewizorów znajdziemy też te bezramowe (o przekątnej ekranu od 32” do 65”). Uwielbiasz styl skandynawski lub po prostu niebanalne minimalistyczne formy? Aby telewizor idealnie wpasowywał się w każde wnętrze, modele z przekątną ekranu 24”, 32”, 43”, 55” są dostępne także w kolorze białym.

Jakość obrazu

Telewizor w twoim domu ma spełniać rolę domowego kina? Chcesz dzięki niemu oglądać filmy i seriale, więc zależy ci na doskonałej jakości obrazu oraz dźwięku? Marka KIVI doskonale to rozumie i wprowadziła do nowej linii technologie poprawy jakości obrazu, takie jak HDR, MEMC, Max Vivid i Super Contrast Control.

Telewizory KIVI zapewniają doskonały obraz bez konieczność ciągłego poprawiania parametrów. Wszystko za sprawą Technologii Super Contrast Control, która pozwala automatycznie zmieniać kontrast obrazów — zarówno całego ekranu, jak i jego poszczególnych części. Dodatkowo najnowsza technologia Max Vivid poprawi jakość obrazu i doda odpowiedni poziom jasności i nasycenia. Ty możesz wygodnie rozsiąść się w fotelu, a twój telewizor zadba o całą resztę.

Dźwięk na miarę kina

Zależy ci na doskonałej jakości dźwięków, bo telewizor służy ci nie tylko do oglądania filmów i seriali, ale też do słuchania muzyki? Dla nowej linii produktów KIVI wspólnie z japońską firmą JVCKenwood stworzyło zintegrowany system akustyczny, który zapewnia fenomenalne wrażenia dźwiękowe. Co więcej, markowe głośniki są ręcznie kalibrowane dla każdego modelu telewizora i wzbogacone o przetwarzanie dźwięku Dolby w czasie rzeczywistym (DAP). W praktyce oznacza to niesamowite, wręcz kinowe, odczucia podczas słuchania muzyki czy oglądania filmów.

Intuicyjne działanie



Smart TV działają na pełnej wersji systemu Android TV 11. Tym samym umożliwia dostęp do ponad 10 000 aplikacji oraz doskonałą kompatybilność z produktami ekosystemu Google. Co więcej, urządzenie pomaga ograniczyć emisję niebieskiego światła, chroniąc tym samym wzrok.

Inteligentny pilot

Ciche przyciski, idealnie rozmieszczone, czuły mikrofon i połączenie poprzez Bluetooth sprawią, że korzystanie z telewizora jest proste i szybkie.

Coś dla graczy

Ty, twój partner lub dzieci uwielbiacie gry? Teraz nie musicie inwestować w konsolę. Telewizor wam wystarczy. To prostsze niż myślisz. Smart TV marki KIVI posiadają specjalny tryb gry, który doskonale optymalizuje jakość obrazu. Kolejny tryb ALLM zapewnia transmisję wyświetlanego obrazu na ekranie z konsoli. Teraz wolny czas może być jeszcze przyjemniejszy. Dodatkowo dzięki programowi KIVI MEDIA masz możliwość skorzystania z Boosteroid. To jeden z trzech największych dostawców gier w chmurze w Europie. Boosteroid pozwala grać w nowoczesne gry komputerowe bezpośrednio na telewizorze bez używania konsol.

Coś dla miłośników bycia fit

KIVI wprowadziło zaktualizowany program KIVI MEDIA umożliwiający szybki dostęp do różnorodnych treści partnerów marki, między innymi treningi ze światowej klasy trenerami, którzy pomogą ci zadbać o formę w zaciszu własnego domu.

Coś dla najmłodszych

Marka KIVI pamięta też o dzieciach i rodzicach. To właśnie dla nich przeznaczone są aż dwie platformy z programami telewizyjnymi, filmami i kreskówkami. Chodzi o Da Vinci Kids (darmowy dostęp przez 12 miesięcy) oraz SWEET.TV (za darmo przez 3 miesiące).

Sprawdź działanie telewizorów marki KIVI i przekonaj się, że minimalizm może iść w parze z nowoczesnymi technologiami i ideą bycia smart.