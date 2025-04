Na program gwarantujący skuteczne pranie składa się wiele elementów takich jak czas trwania, temperatura, czy ilość oraz rodzaj detergentu. Chociaż wstawianie prania to z pozoru prosta czynność, nieumiejętne dostosowanie powyższych parametrów może zniszczyć ubrania lub nie doprać uporczywych plam. W niektórych sytuacjach personalny doradca, który podpowie właściwy program może okazać się nieoceniony.

Reklama

Poznaj Panel Al Control w pralkach Samsung

Choć sztuczna inteligencja (zwana w skrócie AI, od angielskiego wyrażenia Artificial Intelligence) może wydawać się pojęciem z pogranicza fantastyki i odległej przyszłości, z jej możliwości korzystamy każdego dnia, robiąc zdjęcia telefonem czy wybierając serial z listy propozycji przygotowanej specjalnie dla nas. Wśród inteligentnych urządzeń znajdują się także współczesne pralki. Jak działa AI w tak codziennych sprawach jak pranie?

Przede wszystkim pozwala na zapamiętywanie preferencji użytkownika. Inteligentna pralka uczy się na podstawie wcześniej wybranych programów, parametrów prania i używanych opcji, by móc podpowiadać stosowane najczęściej bez konieczności ustawiania ich od nowa.

Jedną z najbardziej efektywnych (oraz efektownych) „umiejętności” sztucznej inteligencji zastosowanych w pralkach Samsung jest Program Optymalny AI, czyli dopasowywanie parametrów prania (czas prania, ilość wody i detergentu) do stopnia zabrudzenia tkanin i wagi załadunku. Użytkownik nie tylko ma pewność, że pranie zawsze będzie czyste i nie zniszczy się, ale zyskuje na optymalizacji zasobów. Pralka zużyje dokładnie tyle wody ile trzeba, a detergent wystarczy wlać do urządzenia raz na jakiś czas.

Dobra komunikacja to podstawa!

Dużą zaletą AI jest połączenie pralki z suszarką. Wystarczy włożyć pranie do suszarki, a urządzenie samo zarekomenduje program suszenia na podstawie wybranego programu prania.

AI Control to również zdalne sterowanie poprzez aplikację SmartThings. Możesz włączać pralkę i suszarkę Samsung z dowolnego miejsca (z dostępem do Internetu), zaplanować harmonogram prania oraz skorzystać z opcji podpowiedzi, by dopasować go do rodzaju tkanin, które chcesz wyprać. Aplikację SmartThings wystarczy zainstalować na telefon z systemem Android lub IOS, a pralka musi być w zasięgu wi-fi. To jedyne wymagania, reszta jest już łatwa i intuicyjna.

Ekologicznie, szybko i skutecznie

Z przyzwyczajenia mocno zabrudzone tkaniny pierzesz w wysokich temperaturach? Nie zawsze jest to konieczne. Innowacyjne pralki Samsung pozbędą się zabrudzeń już w 15 stopniach*! Dzięki technologii EcoBubble możesz oszczędzać energię, a także zapewnić dłuższe życie swoim ubraniom. Jak to działa? EcoBubble rozpuszcza detergent i miesza go z powietrzem oraz wodą. W ten sposób tworzy się aktywna piana, która wnika we włókna tkanin od początku cyklu prania ułatwiając usuwanie nawet uporczywych zabrudzeń. Delikatność działania EcoBubble oznacza bezpieczeństwo dla ubrań, dzięki czemu możesz zapomnieć o praniu ręcznym.

Kolejne udogodnienie to innowacyjna technologia QuickDrive, która pozwala skrócić czas prania nawet o 50% zachowując jego skuteczność i oszczędzając energię**. W dwa razy krótszym czasie pralka wykonuje pełny cykl i pierze ubrania nie tylko szybko, ale przede wszystkim precyzyjnie i z dbałością o tkaniny.

Chcesz odświeżyć tkaniny i pozbyć się z bakterii? Tę szczególnie ważną w dzisiejszych czasach czynność dzięki pralkom Samsung i Programowi Higiena wykonasz bez problemu. Jego działanie polega na tym, że w trakcie cyklu prania gorąca para wnika w głąb ubrań dokładnie je dezynfekując i usuwając alergeny oraz aż do 99,9% bakterii***** Technologia pozwala także pozbyć się intensywnych zapachów. Program Higiena to także doskonałe rozwiązanie w przypadku czyszczenia rzeczy, które są intensywnie używane a chcemy, aby były higienicznie czyste, np. ręczniki czy pościel.

By oszczędzić energię i czas, a jednocześnie pomóc zapominalskim, marka Samsung wprowadziła również rozwiązanie AddWash. Teraz nie musisz już czekać ani uruchamiać pralki na nowo, kiedy chcesz dołożyć coś do bębna. Dzięki dodatkowym drzwiom, w każdym momencie prania można dorzucić do niego zapomnianą bluzę czy sukienkę (warunkiem jest temperatura nieprzekraczająca 50 stopni). Możesz skorzystać z nich również po to, by dodać rzeczy, które zechcesz na przykład tylko wypłukać lub odwirować po praniu ręcznym. Teraz nie musisz już czekać ani uruchamiać pralki na nowo.

Para idealna: pralka i suszarka Samsung AI Control

Dzięki suszarkom Samsung AI Control możemy zapomnieć o uciążliwym rozstawianiu suszarki, która zajmuje sporo miejsca, a proces schnięcia ubrań trwa o wiele za długo. Inteligentny system Optimal Dry w nowych suszarkach Samsung AI Control wykorzystuje trzy czujniki: wilgoci, temperatury i wymiany ciepła. By zapewnić najlepsze rezultaty, na bieżąco dostosowuje czas suszenia, chroniąc ubrania przed zniszczeniem i oszczędzając energię. Natomiast technologia Air Wash w nowych pralkach i pralko-suszarkach Samsung to świetne rozwiązanie dla rzeczy, które chcemy tylko odświeżyć. Działa za pomocą samego podgrzanego powietrza, bez wody, detergentów czy środków chemicznych. Air Wash usunie zapachy i bezpiecznie odświeży m.in. z odzież sportową, puchowe kurtki czy dziecięce pluszaki.

Decydując się na zakup pralki i suszarki Samsung możesz mieć pewność, że Twoje ubrania będą higieniczne czyste i zadbane. Wybierz urządzenie, które dopasuje się do Ciebie, zadba o tkaniny i sprawi, że pranie przestanie kojarzyć się z przykrym obowiązkiem.

Więcej informacji na www.aicontrol.samsung.pl

Artykuł powstał przy współpracy z marką Samsung

* Testy wg normy IEC 60456-2010 dla wsadu 4 kg: program Pranie Super Eco (WF80F5E5U4W) vs. bawełna 40°C bez EcoBubble™ (WF0702WKU). Wyniki mogą się różnić, w zależności od prania.

** Na podstawie badań Intertek: seria WW8000T vs. WW6500K. Skrócenie czasu prania o nawet 50% oraz zmniejszenie zużycia energii o nawet 20% (40°C, połowa załadunku), przy założeniu wydajności prania ±5%.

*** Na podstawie badań Intertek przy użyciu programu Higieniczna para. Usuwa aż do 99,9% wybranych rodzajów bakterii, w tym bakterie Staphylococcus aureus i Escherichia coli. Wyniki mogą się różnić, w zależności od prania.

Reklama

**** Na podstawie badań British Allergy Foundation (BAF) przy użyciu programu Higieniczna para. Usuwa alergeny pochodzące z roztoczy kurzu domowego.