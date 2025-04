Metamorfoza wnętrza nie zawsze wymaga ogromnego nakładu środków finansowych. Czasem wystarczy już zakup nowych dodatków i akcesoriów, aby wnieść do mieszkania powiew świeżości i odmienić jego wygląd. Specjalnie dla was wybrałyśmy 30 tanich dodatków do domu - ich ceny nie przekraczają 30 zł!

Tanie akcesoria do mieszkania

Niedrogie dodatki to również świetny pomysł na upominek przy wielu okazjach - na imieniny, święta lub tzw. parapetówki. Nie każda z nas może pozwolić sobie na zakup kosztownego prezentu, warto więc zdecydować się tani, uroczy gadżet.

Nasz typ to zdecydowanie pikowana poszewka na poduszkę oraz świeczki w kształcie kwiatów.

