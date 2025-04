Suszenie to zabieg, który wiele kobiet wykonuje nawet codziennie, ale niewiele uważa go za element pielęgnacji. Włosy nie lubią wysokich temperatur – przegrzewają się, przesuszają, tracą blask, gładkość i sprężystość. Nie musi tak jednak być: można suszyć włosy często i szybko, ale bez uszkodzeń – z nową suszarką Philips 5000.

ThermoShield dla zdrowia włosów

Jak działa technologia ThermoShield? Specjalny czujnik aktywnie kontroluje temperaturę suszenia, utrzymując ją na optymalnym poziomie, dzięki czemu zapobiega przegrzaniu włosów, ale nie spowalnia procesu suszenia. W ten sposób włosy są w 100% chronione przed uszkodzeniami termicznymi, a jednocześnie suszenie jest 20% szybsze. Jest to możliwe dzięki wyjątkowej mocy suszarki - prędkość powietrza do 110 km/h sprawia, że włosom wystarczy chwila, by były suche. Ty nie tracisz czasu, a Twoje włosy – zdrowia. Tak wygląda codzienna pielęgnacja bez kompromisów z suszarką Philips 5000.

Jeszcze zdrowsze i piękniejsze włosy

Technologia ThermoShield i gwarancja ochrony przed uszkodzeniami termicznymi to nie wszystko, co suszarka 5000 robi dla zdrowia włosów. Urządzenie dostępne jest w kilku wariantach tak, by można było wybrać to, które jest idealnie dopasowane do własnych potrzeb. W najwyższym modelu serii - BHD530 - zastosowana została innowacyjna technologia jonów mineralnych, która zmniejsza uszkodzenia powierzchni włosów spowodowane przez promienie UV . W połączeniu z technologią jonów ujemnych oznacza to dodatkowe korzyści pielęgnacyjne. W zależności od wariantu suszarki Philips 5000 system jonowy generuje do 40 milionów jonów podczas jednej sesji suszenia, wzmacniając blask włosów i chroniąc przed puszeniem.

Seria 5000 - Ty decydujesz

Seria suszarek Philips 5000 to 6 modeli o zróżnicowanej kolorystyce i właściwościach. Dzięki temu możesz wybrać urządzenie, które najlepiej odpowiada na Twoje potrzeby. Piękny, różowy model BHD530 zapewnia dwukrotna jonizację wspartą jonami mineralnymi, zaś elegancji granatowy BHD514 generuje nawet 80 milionów jonów dla gładkich, lśniących włosów, bez puszenia. Wszystkie modele mają 6 ustawień temperatury i prędkości oraz akcesoria ułatwiające stylizację, a ich ceny zaczynają się od 135 złotych. To szybkość suszenia i pielęgnacja włosów w świetnej cenie.

