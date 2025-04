Ubrania inspirowane aktywnym trybem życia, łączące wygodę i funkcjonalność odzieży sportowej z elegancją i stylem tego, co nosimy „no co dzień” to nowy trend mody, który wynika z obsesji na temat zdrowego trybu życia, a także uwielbienia do komfortowych ubrań. Wszystko wskazuje na to, że moda na nowy trend athleisure będzie obowiązywać zarówno w roku 2016, jak i w kolejnych latach. Według ekspertów, do 2020 r. stanie się jednym z najszybciej rosnących segmentów rynku odzieżowego. Athleisure nie jest postrzegany wyłącznie jako modowy trend.

Uważa się, że odzwierciedla zmiany zachodzące w kulturze, stylu życia i postawach społecznych, a także wyraża rosnące zainteresowanie zdrowym stylem życia i dobrym samopoczuciem. Dzięki połączeniu elegancji z wygodą i funkcjonalnością, athleisure wyznacza nowe standardy dla odzieży masowej, gdzie ubrania łączą w sobie najlepsze cechy obu modowych światów. Są dopasowane do ciała, ale nie ograniczają ruchów, są elastyczne i komfortowe, można je prać w pralce i nosić w wielu sytuacjach. Jednocześnie są stylowe i niezobowiązujące.

Odkryj trend athleisure i wybierz swój ulubiony zestaw ubrań na Zalando.pl. Weź także udział w konkursie, aby uwolnić wyjątkowy styl i wygrać vouchery do Zalando!

Lenor Unstoppables połączył swoje siły z Zalando, największym internetowym sklepem modowym w regionie, aby odkryć trend athleisure i poznać wyjątkowy styl konsumentek! Wystarczy wyszukać swoje ulubione ubrania na Zalando.pl, zapoznać się z regulaminem, stworzyć „look” inspirowany Lenorem Unstoppables i podzielić się nim w poście konkursowym na fanpage’u Zalando. Jury konkursu wybierze 3 najlepsze stylizacje i nagrodzi je voucherami o wartośći 1 000 zł każdy, a także zestawem 3 produktów Lenor Unstoppables. Konkurs trwa do 10 lipca!

Aby wielbiciele cudownych zapachów mogli zamienić swoje codzienne pranie w niezwykłe doznanie zmysłowe, Lenor stworzył specjalną skoncentrowaną formę perełek. Dzięki perełkom Lenor Unstoppables możesz kontrolować intensywność zapachu prania oraz dowolnie łączyć trzy różne warianty zapachowe. W zależności od Twojego humoru i nastroju, wsyp odpowiednią ilość perełek do bębna pralki, następnie włóż ubrania i środek piorący. Dodaj także płyn do płukania tkanin Lenor i odkryj świeżość, której jeszcze nigdy nie doświadczyłeś. W rezultacie, dzięki innowacyjnemu podejściu do prania, perełki zapachowe Lenor Unstoppables uwalniają swój zapach i nasycają nim włókna Twoich ubrań, aby zapewnić do 12 tygodni świeżości.

Perełki zapachowe Lenor Unstoppables występują w 3 wariantach, łączących takie zapachy jak borówka czerwona, kremowa wanilia i cytryna. Poznaj tajniki sztuki miksologii i stwórz swój ulubiony zapach, mieszając perełki Lenor Unstoppables z ulubionym płynem do płukania tkanin Lenor.

Unstoppables Fresh – Połączenie minerałów z aromatem lilii wodnej i świeżymi, zielonymi nutami górnymi nadaje tym perełkom ich morski charakter.

– Połączenie minerałów z aromatem lilii wodnej i świeżymi, zielonymi nutami górnymi nadaje tym perełkom ich morski charakter. Unstoppables Bliss – Egzotyczna mieszanka czerwonych jagód i wiśni w połączeniu z białym kwiatem jaśminu i nutą słodkiej brzoskwini.

– Egzotyczna mieszanka czerwonych jagód i wiśni w połączeniu z białym kwiatem jaśminu i nutą słodkiej brzoskwini. Unstoppables Lavish – Luksusowy zapach zainspirowany perfumami, który stanowi połączenie czerwonych róż z nutami brzoskwini.

