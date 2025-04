Szukasz idealnego prezentu dla dziecka? Wiemy, że nie jest to proste zadanie, bo najmłodsi stanowią niezwykle wymagającą grupę obdarowywanych. Maluchy nie udają zadowolenia. Albo trafisz w ich gust, czyniąc gwiazdkę najpiękniejszym i najbardziej magicznym dniem, albo… Tego scenariusza wolimy nie rozważać.

Dziecięca radość z Bożego Narodzenia to zdecydowanie niesamowity element świąt. Wiara w św. Mikołaja, wypatrywanie pierwszej gwiazdki i szczere uczucia, wzruszają do łez. W te święta podaruj maluchom coś niezwykłego. Coś, co rozwinie kreatywność i pasje.

Z pomocą przychodzi europejska marka KIVI, która prezentuje przełomowy produkt na rynku Smart TV — KIVI KidsTV. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o dzieciach. Czym wyróżniają się telewizory KIVI KidsTV?

Dopasowany do potrzeb najmłodszych

32-calowy ekran Full HD jest chroniony przez hartowane szkło, które niemal doskonale „rozumie” dziecięcą energię – wytrzymuje wstrząsy i zarysowania. Stanowi więc optymalną ochronę ekranu telewizora smart przed rzutem piłką, zabawką, czy nawet pazurkami pupila. Co więcej, KIVI tradycyjnie oferuje trzyletnią gwarancję na ekran.

Czy urządzenie jest bezpieczne?

Twórcy marki KIVI doskonale rozumieją rodziców, dlatego telewizory KIVI Kids TV działają na systemie Android TV 11 i zapewniają bezpieczny dostęp do wyselekcjonowanych treści dostosowanych do potrzeb wiekowych dziecka. Co więcej, dzięki obszernym ustawieniom kontroli rodzicielskiej, opiekunowie mogą czuwać nad tym, co oglądają ich pociechy i z jakich aplikacji korzystają.

A co ze światłem, które emituje ekran? Dzięki zintegrowanej technologii Low Blue Light, KIVI filtruje niebezpieczne promienie, co może pomóc chronić wzrok, szczególnie w nocy.



Telewizor z klocków

Tak – prawdziwy. Telewizor dla dzieci marki KIVI można personalizować przez przymocowanie do niebieskiej ramki zestawów konstrukcyjnych z klocków. Maluchy mogą tworzyć cokolwiek tylko zechcą, rozwijając tym samym wyobraźnię i kreatywność. Co ciekawe, telewizor KIVI KidsTV jest kompatybilny z najpopularniejszymi seriami zestawów konstrukcyjnych, więc maluchy mogą wznosić ulubione budowle ze swoich własnych klocków.



Nie tylko telewizor

Urządzenie świetnie wygląda, jest designerskie i z pewnością będzie pewnego rodzaju atrakcją w pokoju dziecka. Ale nie tylko. Telewizor może stanowić lampkę, która ułatwi zasypianie. Wszystko za sprawą nocnego światła AlumiGlow, które emituje miękką, kojącą barwę. Przytulna atmosfera, wyciszenie, złagodzenie strachu przed ciemnością – oto tylko niektóre zalety tej niesamowitej funkcji. Co ciekawe, z opcji nocnego światła można korzystać nawet wtedy, gdy telewizor jest wyłączony.



Telewizor, który wszechstronnie rozwija

Wszystko dzięki aplikacjom, dopasowanym do potrzeb i wieku dzieci. Na które warto zwrócić uwagę?

Kids Doodle

To prosta, intuicyjna i wygodna aplikacja do rysowania. Pozwala maluchom rozwijać artystyczne pasje i kreatywność.

Piano +

Twój maluch jest muzykalny? Gra na instrumencie, a może chciałby się nauczyć? Piano to jedna z prostszych aplikacji, która doskonale się do tego sprawdzi. Symuluje prawdziwy instrument z realistycznymi dźwiękami i oferuje ponad 50 tysięcy utworów w swojej bazie danych.

Duolingo ABC

Nauka języków obcych nigdy nie była tak prosta i szybka. Czego można się z niej dowiedzieć? Najmłodsi poznają litery i cyfry, mogą nauczyć się czytać i pisać po angielsku.

Toca Kitchen

To coś dla fanów kulinarnych podróży. Dzięki tej aplikacji dzieci mogą nauczyć się gotować. Na czym dokładnie polega gra Toca Kitchen? Musisz gotować dla swoich ulubionych postaci. Mnóstwo emocji oraz wartościowych lekcji kulinarnych gwarantowane.

Play Kids

To kolekcja ponad pięciu tysięcy kreskówek, książek, edukacyjnych gier i interaktywnych aktywności, które promują wszechstronny rozwój dzieci, od zadań matematycznych po lekcje językowe.

To tylko niektóre z zalet telewizora KIVI KidsTV. Więcej z pewnością odkryjecie sami. KIVI KidsTV jest już dostępny w sklepach: RTV Euro AGD, Max Elektro i Media Expert.