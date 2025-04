Bezstresowe przygotowania do świąt

Idea szwedzkiego lagom, która zyskuje na popularności także poza Skandynawią, opiera się na życiu „w sam raz”. Chodzi o to, by nie popadać w skrajności i zachowywać równowagę oraz rozsądek w każdej sytuacji. Planowanie świąt Bożego Narodzenia stanowi wyzwanie, w którym każdy z domowników musi starannie wykonać swoje zadania. Jednak nie warto się tym stresować, a wręcz przeciwnie – wystarczy dobrze przemyśleć oraz rozdzielić przedświąteczne zadania. A może z niektórych całkiem można zrezygnować? Wówczas okaże się, że np. listę niezbędnych zakupów można stworzyć z wyprzedzeniem.

Reklama

Zakupy online – to naprawdę się opłaca!

W ideę lagom doskonale wpisują się świąteczne zakupy online. Kolejki i godziny spędzone w centrach handlowych to często strata czasu, skoro w sieci znajdziemy praktycznie wszystko, czego potrzebujemy przed świętami, np. prezenty czy dekoracje, a nawet choinkę. Wystarczy jedynie złożyć zamówienie, by oszczędzić sobie nerwowego biegania po sklepach – tym bardziej, jeśli jesteśmy już pochłonięci kuchennymi przygotowaniami do świąt. W takim wypadku pomocne będą nowoczesne sprzęty, takie jak np. piekarniki parowe Electrolux wyposażone w funkcję Connectivity. Pozwala ona zdalnie kontrolować proces pieczenia poprzez aplikację mobilną My Electrolux Kitchen, dzięki czemu na odległość możesz nawet zmienić czas czy temperaturę pieczenia. Aplikacja pozwoli ci zdalnie monitorować proces pieczenia dań, dzięki czemu w trakcie ich przygotowywania można spokojnie przeglądać sieć w salonie, w poszukiwaniu świątecznych ozdób czy podarunków dla bliskich.

Tajemnice skutecznego pieczenia

W jaki sposób realizować w kuchni ideę równowagi? Na to pytanie gotowe odpowiedzi podsuwa szwedzka marka Electrolux wraz z jej innowacyjnymi oraz intuicyjnymi w obsłudze urządzeniami. Świetnym ich przykładem są piekarniki wyposażone w funkcję Steamify®. Wykorzystują one wspaniałe właściwości pary wodnej, które umożliwiają pieczenie, podgrzewanie i gotowanie na parze w niższych temperaturach w taki sposób, by potrawy zachowały jak najwięcej cennego smaku i swoich wartości. Używając takiego piekarnika, wystarczy określić temperaturę pieczenia, a urządzenie automatycznie dostosuje optymalną moc pary. Funkcja ogranicza ryzyko kuchennej wpadki, a dodatkowo pozwala zaoszczędzić czas, który w gorączce przygotowań jest na wagę złota.

Nic tak nie podkreśla atmosfery świąt, jak zapach świeżo upieczonego ciasta czy domowej roboty chleba. Do tego rodzaju dań sprawdzą się piekarniki z serii SteamBake®, które w pierwszym etapie pieczenia wykorzystują parę wodną – ta technika świetnie sprawdza się podczas przygotowywania właśnie ciast i chleba. Twój świąteczny makowiec na pewno nie będzie suchy, zaś aromatyczne pierniczki nie będą miały szans się przypalić!

Zarówno przy nich, jak i podczas przygotowywania np. dań mięsnych pomocna będzie termosonda, w którą wyposażone się piekarniki Electrolux – użycie jej zwiększa kontrolę nad procesem pieczenia. Urządzenie na bieżąco monitoruje temperaturę wnętrza potrawy, by każde twoje danie wyszło idealne. Przy użyciu tradycyjnego piekarnika istnieje spore ryzyko nadmiernego przesuszenia dań lub zbyt mocnego przypieczenia na brzegach – teraz możesz pozbyć się tych problemów!

Nie musisz się też martwić, jeśli po świątecznej kolacji zostanie sporo potraw, które nazajutrz mogłyby nie smakować już tak dobrze – w piekarnikach SteamBoost® możesz nie tylko gotować na parze i przygotowywać wspaniałe wypieki, ale też, wybierając funkcję regeneracja, bez problemu podgrzać jedzenie następnego dnia i mieć pewność, że nie straci ono nic ze swoich właściwości smakowych i odżywczych.

Warto pamiętać o tym, aby w święta dzielić się dobrem z innymi. Kupując piekarnik parowy marki Electrolux, wspierasz akcję Pajacyk. Electrolux przekaże 100 zł na posiłki dla dzieci z każdego sprzedanego piekarnika parowego.

Nie trać czasu na zmywanie!

Wielka świąteczna uczta oznacza automatycznie... wielkie zmywanie. Na szczęście zaprojektowane w myśl idei lagom zmywarki Maxiflex sprawiają, że ten obowiązek przestaje być przykry. Wszystkie naczynia i przybory mają swoje miejsce w cechującym się dużą pojemnością urządzeniu. Kilkanaście zestawów sztućców to żadne wyzwanie, spokojnie zmieszczą się tam też większe przybory kuchenne. Niezwykle intuicyjnym i pomocnym rozwiązaniem jest również sterowanie QuickSelect® – wystarczy wybrać czas zmywania, a urządzenie optymalnie dobierze do niego wszystkie parametry. To oszczędność czasu, który w święta ma wyjątkowe znaczenie. Spędź go z najbliższymi przy choince!

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Electrolux