W dawnych czasach na świątecznych drzewkach zawieszano suszone owoce, zawieszki z papieru, pierniczki lub cukierki. Dziś możemy wybierać spośród wielu rozmaitych ozdób i tworzyć różnorodne dekoracje. Ważne jest, aby ozdoby dobierać pod kątem ich kolorystycznego dopasowania. Nie wieszajmy wszystkiego jak popadnie! Sprawmy, aby powiedzenie "ubrałaś się jak choinka" nie dotyczyło naszego świątecznego drzewka.

Najlepiej postawić na dwa lub trzy kolory i rodzaje bombek. Pięknie wyglądają również choinki, na których są bombki tylko w jednym kolorze, a do nich dopasowane jednokolorowe, minimalistyczne światełka. Przykładowo możemy postawić na niebieskie bombki i jasne, drobne lampki choinkowe. Wybór ozdób choinkowych jest ogromy. Zobaczcie co dla Was znalazłyśmy w różnych sklepach!

