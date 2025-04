Suszenie prania w mieszkaniach i domach bywa uciążliwe. Szczególnie wtedy, gdy nie mamy ogrodu, balkonu albo gdy pogoda na zewnątrz bywa deszczowa, co w naszym klimacie zdarza się bardzo często. Zamiast ciągle przewieszać niedosuszone ubrania i pościel lub na próżno walczyć z wilgocią w mieszkaniu, pomyśl o nowoczesnym rozwiązaniu, które sprawdzi się nawet w małym wnętrzu i na dobre pomoże ci poradzić sobie z kłopotem. Rzeczy prędko wyschną bez konieczności ich rozwieszania. Po prostu po praniu je wyjmiesz, złożysz i pachnące czystością schowasz do szafy.

Suszarka Beko Slim – dlaczego warto ją mieć?

Wydaje ci się, że nie masz miejsca na dodatkowe urządzenie? Suszarka automatyczna Beko Slim zmieści się nawet w niewielkiej łazience. Jeśli znalazłaś miejsce na pralkę, to tę suszarkę możesz po prostu na niej postawić. Model Slim ma zaledwie 46 centymetrów głębokości. Suszarka na pralce jest rozwiązaniem najbardziej ergonomicznym i wygodnym. Ale możesz też wybrać dla niej inne, niemal dowolne miejsce, gdyż to urządzenie nie wymaga podłączenie do odpływu wody. Skroplony płyn zbiera się w pojemniku, który później samodzielnie opróżnisz.

Czy jednak tak nieduże urządzenie wysuszy dużo prania? Czy poradzi sobie np. z pościelą i kocami? O wydajność Beko Slim nie musisz się martwić. W jej wnętrzu zmieści się aż 7 kilogramów mokrych rzeczy! Łatwo je włożysz i równie łatwo wyjmiesz przez duże drzwi o średnicy 38 centymetrów.

Suszenie w najnowocześniejszych urządzeniach o klasie energetycznej A+++ nie jest tak kosztowne, jak było jeszcze kilka lat temu. Suszarka Beko Slim zużywa tak mało energii, że niemal tego nie zauważysz. Jeśli będziesz ją włączać codziennie, twoje miesięczne rachunki wzrosną zaledwie o 9 złotych. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, po odparowaniu wody z mokrych ubrań suszarka z pompą ciepła po raz drugi wykorzystuje wytworzone ciepło do dosuszenia rzeczy. Dzięki czujnikowi FlexySense suszarka automatyczna sama dobiera sposób suszenia do rodzaju i wilgotności tkanin. Dzięki temu zużyje tylko tyle energii, ile naprawdę potrzebuje.

Suszarka Beko Slim nie zniszczy też prania. Do delikatnych tkanin możesz użyć programu Shirt, przeznaczonego do suszenia koszul, a najdelikatniejsze dziecięce ubranka wysuszysz, włączając program BabyProtect+, który posiada certyfikat antyallergy. Bęben podczas suszenia obraca się naprzemiennie w dwóch kierunkach, więc żadna rzecz wyjęta z suszarki nie będzie pognieciona. Większość od razu możesz złożyć, schować do szafy i cieszyć się ich czystością.

Nigdy więcej nie już będziesz chciała potykać się o rozkładany stojak z suszącym się praniem, w popłochu zbierać rzeczy ze sznurków przed nadchodzącym ani wieszać ubrań na kaloryferach. Beko Slim pozwoli ci zaoszczędzić czas i miejsce nawet w małych mieszkaniach.

