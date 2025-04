Suszenie ubrań w suszarce bębnowej kojarzy ci się ze swetrami skurczonymi do rozmiaru wdzianka dla pluszowego miśka albo sukienkami, które nagle zmieniły fason na – mówiąc oględnie – niebanalny? Zapomnij o tym, to już przeszłość!

W nowoczesnych suszarkach bębnowych z programami do suszenia delikatnego, na przykład tych, które produkuje firma Electrolux, możesz suszyć niemal wszystko, od koronkowej bielizny, przez zwiewne jedwabne sukienki i eleganckie wizytowe koszule, po swetry z wełny. Ubrania wyglądają tak jakby wyschły na wolnym powietrzu. A czasem nawet lepiej.

Co więcej, suszarki bębnowe, które są wyposażone w pompę ciepła, suszą w niższej temperaturze niż te, które pompy nie mają, a to oznacza, że obchodzą się z naszymi ubraniami wyjątkowo delikatnie.

Dlaczego jeszcze warto mieć suszarkę bębnową?

Nie tracisz czasu...

Wyciąganie prania z bębna, rozwieszanie go na wieszakach albo sznurze (Znasz to? Jedna skarpetka, druga skarpetka, ósma, piętnasta, osiemnasta…), a czasem także wynoszenie go na balkon, do suszarni, ogrodu czy na strych, a potem zbieranie go, przynoszenie itd. zajmuje sporo czasu.Mając suszarkę bębnową, nie musisz sobie zawracać tym wszystkim głowy: przekładasz pranie z bębna do bębna, wciskasz guzik i tyle. Wystarczy je potem wyjąć i włożyć do szafy.

Suszarka bębnowa może także uratować ci skórę, gdy potrzebujesz czegoś „na już” i nie możesz czekać godzinami aż spodnie czy koszula wyschną na wolnym powietrzu.

… ani miejsca

Ubrania, pościel i całą resztę trzeba gdzieś suszyć, ale czy koniecznie trzeba to robić w salonie albo sypialni? Bo przecież nie czarujmy się: nie zawsze da się rozwiesić pranie na balkonie, a mało kto ma w dzisiejszych czasach strych lub dostęp do suszarni.

Możesz powiedzieć: „No dobrze, ale na suszarkę bębnową też nie mam miejsca” Ależ masz: możesz ją postawić na pralce. W przypadku sprzętów Electrolux służą do tego specjalne zestawy łączące z wysuwaną półką, która ułatwiają wkładanie i wyjmowanie prania.

Nie musisz się głowić, gdzie rozwiesić kołdrę

Próbowałaś jesienią lub zimą wysuszyć kołdrę, koc, kapę albo ogromne prześcieradła na podwójne łóżko? No właśnie. Suszarka sprawi, że zrobisz to bez problemu.

Krócej prasujesz

A tak naprawdę możesz też nie prasować w ogóle. Warunek: musisz wyjąć rzeczy z suszarki od razu.

Nie musisz oddawać kurtek do pralni

Dzięki programom do odzieży outdoorowej możesz nie tylko odświeżyć ukochaną kurtkę, ale i przywrócić jej nieprzemakalność.

Twoja puchówka będzie co sezon wyglądać jak nowa

Nowoczesne suszarki mają specjalny program do ubrań z puchu, który nie tylko przywraca im świetny wygląd, ale i sprawia, że mają do 30% lepszą izolację termiczną niż wówczas, gdy suszy się je tradycyjnie.

Ręczniki będą znów puszyste



Dzięki działaniu ciepłej pary twoje ręczniki znów staną się miękkie i miłe w dotyku.

Nie przepłacasz za prąd



Nowoczesne sprzęty dobrych firm są energooszczędne. Jeśli do tego wybierzesz suszarkę z pompą ciepła, oszczędzisz nawet 40% energii w porównaniu ze standardowymi urządzeniami kondensacyjnymi. To bardzo opłacalne i ekologiczne rozwiązanie.

Istnieją także systemy (np. SensiCare w sprzętach Electrolux), które pozwalają dodatkowo oszczędzać dzięki dostosowaniu parametrów cyklu do wielkości wsadu. Czujniki wykrywają także, kiedy ubrania są już suche i można już zakończyć program.

Artykuł powstał z udziałem marki Electrolux.