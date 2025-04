Gdy ktoś cię zapyta, jakie światło lubisz najbardziej, prawdopodobnie odpowiesz „Ciepłe!”. Nic dziwnego, bo takie światło rzeczywiście jest najmilsze dla oka: sprzyja relaksowi, łagodzi rysy twarzy i tworzy cudowną atmosferę, sprawiającą, że miejsce, w którym spędzasz najwięcej czasu, staje się wyjątkowo przytulne. Jeżeli jednak masz do wykonania pilną, wymagającą skupienia pracę lub wstajesz wcześnie rano, musisz szybko się rozbudzić (co nie zawsze jest łatwe kwadrans po szóstej, gdy za oknem jest jeszcze ciemno) albo chcesz poćwiczyć, zdecydowanie lepiej sprawdzi się światło o barwie chłodnej, które sprzyja koncentracji i dodaje energii.

Tutaj idealnie sprawdzi się inteligentne oświetlenie. W Polsce od niedawna dostępna jest nowa marka – WiZ, która daje możliwość dostosowywania światła do twoich potrzeb, rytmu dnia i nastroju, a do tego jest przystępna cenowo oraz prosta i intuicyjna w obsłudze.

Dopasuj światło do aktywności i nastroju

Co możesz zrobić, by cieszyć się światłem, które idealnie odpowiada twoim potrzebom, rodzajowi aktywności i nastrojowi? Nie musisz mieć mnóstwa lamp na każdą okazję. Wystarczy wkręcić żarówkę WiZ, zainstalować aplikację, skorzystać z pilota lub asystenta głosowego, by cieszyć się nieskończonymi możliwościami! Trzy proste kroki i można stworzyć w domu idealną atmosferę i dopasować światło do indywidualnych potrzeb i konkretnej sytuacji. To ty wybierasz tryb, natężenie, jasność i kolor światła!

Dzięki temu możesz np. sprawić, by oświetlenie w twoim domu imitowało naturalne światło słoneczne, które rano jest chłodne, dzięki czemu daje ci energię do pracy, późnym popołudniem ciepłe, więc pozwala Ci się relaksować i daje uczucie komfortu. Wieczorem z kolei możesz zmienić je w romantyczne, imitujące np. świece.

Światło zaprogramowane pod twój tryb życia

Jeżeli masz stały tryb dnia, aplikacja w telefonie umożliwia tworzenie indywidualnych harmonogramów, np. o 6.15 pobudka w promieniach wschodzącego słońca (przy chłodnym świetle), a po godzinie 17, światło jak płynny miód, które mówi ci „Koniec pracy, czas na relaks!”. A może masz ochotę wyciszyć się od samego rana albo chcesz stworzyć romantyczny klimat już od 16.20? Czemu nie? To ty decydujesz! Możesz także dowolnie programować sceny świetlne – jeśli zapiszesz ustawiania atmosfery, którą stworzyłaś za pomocą WiZ, przywrócisz je, gdy tylko zechcesz – wystarczy jedno kliknięcie!

To jeszcze nie wszystko, bo system kryje przyjemną niespodziankę: jeśli użyjesz trybu dynamicznego, „pomalujesz” ściany swojego domu na ulubione odcienie - do wyboru masz aż 16 milionów kolorów! Możesz także sprawić, że te ściany „ożyją”: tryb dynamiczny pozwala na uzyskanie efektu imitującego tańczące światło świec albo palącego się kominka. Wszystko zależy od ciebie i tego, na co akurat masz ochotę - ustawienia możesz zmieniać tak często, jak tylko zechcesz.

Prosta instalacja i sterowanie aplikacją lub pilotem

Co trzeba zrobić, by móc się tym wszystkim cieszyć? Gdy będziesz następnym razem w swoim ulubionym sklepie (WiZ dostępne są nie tylko w sklepach z oświetleniem, ale też w Carrefour, Selgros, Auchan, Leroy Merlin oraz E.Leclerc), wybierz do przetestowania żarówkę WiZ. Następnie wystarczy ją wkręcić w oprawę, którą masz w domu (sprawdź tylko rodzaj gwintu przed zakupami!) i pobrać na smartfon bogatą w funkcje, ale bardzo prostą w użytkowaniu, intuicyjną aplikację mobilną (szukaj po prostu aplikacji WiZ), która steruje oświetleniem.

Nie chcesz korzystać z telefonu zbyt często? Nie ma sprawy, bo jest także pilot, który pozwala w prosty sposób sterować oświetleniem i konfigurować podstawowe tryby dla każdego pomieszczenia. Trzecia opcja to sterowanie głosowe. Mówisz głośno, czego pragniesz i gotowe!

Ulubione ustawienia możesz także podpiąć do zwykłego włącznika. Pstrykasz raz i cieszysz się światłem ciepłym. Pstrykasz dwa razy i uzyskujesz światło chłodne. Gdy już przestanie ci być potrzebne, możesz znów je zmienić, bo dom jest przede wszystkim po to, by czuć się w nim … jak w domu!

