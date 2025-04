Philips oferuje zupełnie nowe rozwiązanie dedykowane tkaninom, które do tej pory trudno było przeprasować, że względu na złożoną fakturę. Ręczny steamer pomoże Ci nadać odpowiedni wygląd, a gdy trzeba także odświeżyć ubrania i to wszystko bez rozkładania deski!

Steamer Philips

Chociaż starasz się dobrze wyglądać i dbać o ubrania, zapewne wiesz, że nie zawsze jest to łatwe. Bluzki i sukienki z delikatnych tkanin czy spódnice o złożonej fakturze nie nadają się do tradycyjnego prasowania. Podobnie jest z żakietami, spodniami czy swetrami, które ciągłe pranie może niszczyć. Są też takie rzeczy, które nadają się do kolejnego założenia, ale dobrze byłoby je odświeżyć.

Odpowiedzią na te problemy jest nowość od Philipsa - parownica do ubrań Steam&Go. Dzięki pompce elektrycznej działa na zasadzie ciągłego wyrzutu pary, która wnika w tkaninę, zmiękcza i rozprostowuje włókna. W ten sposób wygładza i nadaje ubraniom odpowiednią formę. Steamery są bezpieczne i nie przypalają, nawet delikatnych tkanin, takich jak jedwab, kaszmir czy wiskoza. Para dociera w trudne miejsca, nie pozostawiając niechcianych zaprasowań jak stopa żelazka. Dodatkowo steamer doskonale sprawdzi się na ubraniach z naszytymi aplikacjami, marszczeniami czy falbanami, które są problematyczne przy tradycyjnym prasowaniu. Dzięki silnemu wyrzutowi pary za pomocą steamera można też odświeżyć ubrania takie jak marynarka, sweter czy płaszcz, których zazwyczaj nie pierze się po jednym użyciu. Steamerem można nawet wygładzić zagniecenia na zasłonach lub odświeżyć tapicerkę kanapy. Do marynarek z zamszu czy flauszowych płaszczy, można dodatkowo na steamer nałożyć specjalną szczotkę, która dodatkowo jeszcze „wyczesze” materiał, aby ubranie wyglądało jak nowe..

Innowacyjne rozwiązanie

Używanie steamera zmieni Twoje nastawienie do prasowania, gdyż ręcznych parownic wygodnie używa się w pionie na wieszaku, przez co nie trzeba rozkładać deski do prasowania! Wystarczy zawiesić wieszak z ubraniem na drzwiach czy klamce, włączyć steamer, który nagrzewa się w mniej niż minutę, delikatnie naciągnąć tkaninę i przykładając do niej steamer, przeciągać powoli po zagnieceniach.

Jest lekki, niewielkiej, ergonomicznej konstrukcji i ma na tyle kompaktowy rozmiar, że idealnie sprawdzi się w podróży. W tym celu do zestawu dołączono torbę do przechowywania steamera.

Z nowym steamerem Philips od teraz możesz zawsze cieszyć się dopracowanym wyglądem, nie narażając swoich ubrań. Samo prasowanie przestanie zaś być uciążliwe!

Serwis prasowy Philips