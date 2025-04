On chce telewizor z dużym ekranem, który posłuży mu do oglądania programów sportowych i gier. Najważniejsza jest dla niego jakość obrazu. Ty za to potrzebujesz zgrabnego i estetycznego sprzętu, który umożliwi ci oglądanie filmów. Waszym wspólnym mianownikiem jest obraz. Powinien być jasny, płynny, dynamiczny, a także intuicyjny - ustawiający się automatycznie.

Reklama

Z pomocą przychodzi marka KIVI Smart TV, prezentując nowoczesne rozwiązania, które sprawią, że czas spędzany przed telewizorem będzie jeszcze bardziej fascynujący. Czym wyróżniają się telewizory tej europejskiej marki?

Technologia MEMC

Filmy, serialne, a może programy sportowe? Doskonale wiemy, jak ważna jest jakość i dynamika obrazu. Do oglądania imprez sportowych i szybkich scen filmowych niezastąpiona jest technologia MEMC. To właśnie ona automatycznie analizuje jakość obrazu i dodaje niezbędną liczbę klatek, aby ruchy na ekranie wyglądały płynnie, a detale wyraźnie.

HDR



To nic innego, jak obraz o zakresie jasności porównywalnej do zakresu jasności widzianego przez człowieka. KIVI Smart TV obsługuje technologię HDR nie tylko dla filmów na zewnętrznych nośnikach, ale również treści ze streamingów. Co to znaczy w praktyce? Teraz możesz oglądać zarówno seriale, jak i sportowe widowiska w najlepszej jakości, bez żadnych zakłóceń, za to z doskonałym obrazem.

Ultra Clear

Ta technologia sprawi, że oglądając ulubiony film poczujesz się niemal jak uczestniczka akcji. On za to przeżyje prawdziwe sportowe emocje - prawie takie same jak na trybunach. Technologia Ultra Clear może poprawić jakość obrazu do 4K. Co za tym idzie, staje się on jaśniejszy i bardziej szczegółowy, a kolory wyrównane i wygładzone.

Super Contrast Control

Zapomnij o płaskim, rozmytym i mało wyraźnym obrazie. Telewizory KIVI Smart TV tworzą głębię i trójwymiarowość, a także pozwalają dostosować i spersonalizować kontrast całego ekranu oraz jego poszczególnych części. Efekt? Żywe, ale jednocześnie naturalne kolory.

Max Vivid



Zapomnij o zbyt przesyconych lub zbyt bladych odcieniach filmów. Z Max Vivid oglądanie telewizji staje się przyjemnością, jakiej oczekujesz. Ta innowacyjna technologia odpowiada za nasycenie obrazu. Dzięki niej emitowane filmy czy programy zachwycają znakomitym kolorem i głębią.

Dodatkowe funkcje



Reklama

Telewizory KIVI Smart TV posiadają Tryb Gry, dostęp do różnych planów treningowych i sportowych aktywności, dostęp do dwóch platform z bajkami oraz programami edukacyjnymi dla najmłodszych (Da Vinci Kids oraz SWEET.TV) a także fenomenalną jakość dźwięku. Sprawdź sama i ciesz się jednym telewizorem, który spełni oczekiwania wszystkich domowników.