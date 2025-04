Jeśli zależy Ci na doskonałej higienie jamy ustnej wypróbuj nowe rozwiązanie Philips Sonicare DiamondClean Smart. Ta inteligentna szczoteczka do zębów łączy w sobie skuteczność szczoteczek sonicznych Philips Sonicare z technologią SmartSensor i bezpłatną aplikacją Philips Sonicare, umożliwiając intuicyjną i perfekcyjną higienę całej jamy ustnej.

W Philips nieustannie dążymy do opracowywania nowych produktów mających pozytywny wpływ na życie użytkowników. Z naszych badań wynika, że konsumentom zależy na zdrowym uśmiechu, jednak często nie są pewni, czy właściwie dbają o zęby pomiędzy wizytami w gabinecie dentystycznym. Dzięki wykorzystaniu największych atutów technologii sonicznej Philips Sonicare oraz wyników aktualnych badań nowa szczoteczka DiamondClean Smart dostarcza użytkownikom danych i wiedzy, dla zdrowszej jamy ustnej i zdrowszych nawyków higienicznych - opowiada Iza Rogulska, Communication Manager, Philips.

Na czym dokładnie polega działanie nowej szczoteczki? Szczoteczka soniczna Philips Sonicare DiamondClean Smart zapewnia doskonałe efekty szczotkowania, gdyż usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna1, eliminuje o 100% więcej przebarwień w zaledwie 3 dni2 i zapewnia nawet 7 razy zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach stosowania3.

Główki szczotkujące

Dostępne z nową szczoteczką główki Premium z elastycznymi, miękkimi bokami dostosowują się do kształtu zębów i dziąseł, dzięki czemu powierzchnia kontaktu może być nawet czterokrotnie większa niż w przypadku zwykłej główki szczoteczki, co pozwala na zdecydowanie bardziej dokładne czyszczenie. Główka Premium Plaque Control usuwa płytkę nazębną nawet w trudnodostępnych miejscach, Premium Gum Care została zaprojektowana tak, by docierać w głąb jamy ustnej aż po zęby trzonowe i dbać o zdrowie dziąseł, a główka Premium White, której gęsto ułożone włosie eliminuje przebarwienia, wybiela i poleruje zęby. Dodatkowo dostępna jest wymienna główka TongueCare+ do czyszczenia języka, która składa się z 240 elastycznych mikrowypustek, aby z porów i nierówności na języku dokładnie usuwać bakterie powodujące nieświeży oddech. Dzięki temu Philips Sonicare DiamondClean Smart zaspokaja wszystkie potrzeby w zakresie zdrowia jamy ustnej - od wybielania i usuwania płytki nazębnej po zdrowe dziąsła i świeży oddech.

Ale to jeszcze nie wszystko! Dzięki zastosowanej w wymiennych główkach technologii identyfikacji, wykorzystującej inteligentne mikrochipy, łączą się one ze szczoteczką soniczną i automatycznie dobierane są optymalne ustawienia programu i intensywności szczotkowania. Dodatkowo inteligentne główki monitorują poziom ich zużycia i przekazują tę informację poprzez ikonkę na uchwycie szczoteczki oraz na ekranie w aplikacji. Dzięki temu dokładnie wiesz, kiedy należy wymienić główkę.

Technologia SmartSensor i aplikacja

Philips Sonicare DiamondClean Smart to nie tylko zaawansowana technologia soniczna, ale również SmartSensor oraz bezpłatna aplikacja Philips Sonicare, która komunikuje się ze szczoteczką poprzez Bluetooth®. Dzięki temu możesz otrzymywać informacje i wskazówki w czasie rzeczywistym pomagające lepiej zadbać o ogólny stan zdrowia jamy ustnej.

W uchwycie szczoteczki wbudowane są trzy inteligentne czujniki, które synchronizują się automatycznie z aplikacją, aby w czasie rzeczywistym dostarczać informacji zwrotnych na temat techniki szczotkowania.

Czujnik lokalizacji informuje o miejscach, w których zęby szczotkowane były zbyt krótko lub zbyt długo, aby objąć zakresem i czasem szczotkowania całą jamę ustną.

Czujnik ścierania ostrzega, jeśli szczotkowanie jest zbyt intensywne, co sprzyja poprawie techniki szczotkowania.

Czujnik nacisku kontroluje siłę nacisku, z jaką szczotkujesz zęby - aby zapewnić jak najlepsze działanie technologii sonicznej Philips Sonicare nie można dociskać szczoteczki zbyt mocno. Dodatkowo w uchwycie szczoteczki znajduje się świetlny ring, który również informuje o zbyt mocnym nacisku.

Szczoteczka Philips Sonicare DiamondClean Smart wyposażona jest również w czasomierz SmartTimer, który dba o to, by w każdej strefie jamy ustnej zęby były szczotkowane tyle czasu, ile zalecają dentyści, a także BrushPacer, który informuje, kiedy należy przejść do szczotkowania kolejnego obszaru jamy ustnej.

Perfekcyjna higiena jamy ustnej

Dzięki wszystkim tym rozwiązaniom możesz w najlepszy sposób zadbać o higienę jamy ustnej. Aplikacja Philips Sonicare w połączeniu ze szczoteczką DiamondClean Smart jest swego rodzaju wirtualnym centrum zarządzania zdrowiem jamy ustnej. Możesz porównywać w niej efekty szczotkowania z poszczególnych dni, wyznaczać sobie cele, określać miejsca problematyczne i podzielić się wynikami ze swoim lekarzem stomatologiem. Wszystko po to, by perfekcyjnie zadbać o higienę jamy ustnej!

Badania pokazują, że zindywidualizowane instrukcje zwrotne przekazywane przez szczoteczkę soniczną Philips Sonicare DiamondClean Smart pomagały 90% ankietowanych konsumentów4 w zapewnianiu coraz lepszej higieny jamy ustnej. Teraz kolej na Ciebie! Wybierz odpowiedni model dla siebie. DiamondClean Smart dostępna jest w wersji białej, czarnej, różowej oraz dwóch nowych kolorach: Cashmere Gray (szara) i Lunar Blue (granatowo złota) Wersja Lunar Blue wyposażona jest również w pojemnik mieszczący wszystkie cztery główki Premium.

Dodatkowo do szczoteczki Philips Sonicare DiamondClean Smart dołączone są stylowe akcesoria: elegancka szklanka do ładowania indukcyjnego oraz etui podróżne, które również może pełnić funkcję ładowarki dzięki wbudowanemu zasilaniu USB.

Rekomendowane ceny nowych modeli szczoteczek sonicznych Philips Sonicare DiamondClean Smart wynoszą:

HX9903/03 - 1409 PLN

HX9903/13 - 1409 PLN

HX9924/07 - 1569 PLN

HX9924/17 - 1569 PLN

HX9924/27 - 1569 PLN

HX9924/47 - 1569 PLN

HX9954/57 - 1739 PLN