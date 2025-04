Świeżo wyciskany sok w upalny dzień to prawdziwe ukojenie. Po pierwsze jest zdrowy, orzeźwia i dodaje nam ogromną ilość witamin, a po drugie możemy zrobić go ze swoich ulubionych owoców i warzyw. Sok możemy kupić podczas dnia w ulubionej kawiarni albo postawić na domową produkcję – tańszą, sprawdzoną i często o wiele zdrowszą.

Stoisz przed sklepową półką i nie wiesz na co się zdecydować? Sokowirówka czy wyciskarka? Tylko spokojnie, zaraz będziesz wiedziała co powinnaś wybrać i dlaczego. Okazuje się, że sok zrobiony przez sokowirówkę różni się od tego z wyciskarki. Zapoznaj się z naszym testem i dobierz urządzenie dopasowane do swoich potrzeb.

Konsystencja soku

Jesteś fanką gęstszych, bardziej mięsistych soków? Postaw na wyciskarkę Philips. Wszystkie składniki w tym urządzeniu zostają zmiażdżone i w rezultacie uzyskujemy skoncentrowany sok z ogromną dawką błonnika. Gęsta konsystencja soku sprawia, że jest bardziej sycący i może np. zastąpić śniadanie na które przeważnie nie mamy czasu. Nie jest jednak tak, że wyciskarka dostarcza tylko gęstą konsystencję soku - musy uzyskujemy przy miękkich owocach (np. truskawki, borówki, pomidory, jabłka w okresie zimowym). Ale przy twardych warzywach (np. marchewka czy burak) lub pomarańczach sok z wyciskarki jest znacznie bardziej klarowny.

Sokowirówki szybkoobrotowe Philips przygotują dla ciebie zawsze klarowny sok, o typowo ciekłej konsystencji. Jest świetnym źródłem witamin i przeciwutleniaczy (ich poziom jest średnio taki sam jak w soku z wyciskarki, o czym więcej poniżej), ale nie będzie zawierał dużej ilości błonnika, który pobudza metabolizm i pomaga w odchudzaniu.

Pragniesz gęstszych, bardziej sycących soków – wybierz wyciskarkę Philips HR1897

Jesteś fanką lekkich, klarownych napojów - postaw na sokowirówkę Philips HR1871

Kto pierwszy ten lepszy

Poranki dla większości z nas to walka z czasem. Nasz organizm potrzebuje porannej dawki witamin i przeciwutleniaczy, nie zapominaj o tym! Sok przygotujesz szybciej w sokowirówce. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, możesz do niej wrzucać owoce i warzywa w całości. Duży otwór sokowirówki HR1871 i błyskawiczny proces wyciskania pozwoli ci zrobić rano soki dla całej rodziny w kilka chwil. Do wyciskarki Philips produkty musisz odpowiednio przygotować, czyli pokroić. Sam proces wyciskania trwa dłużej ze względu na wolne obroty urządzenia.

Szybciej - sokowirówka Philips HR1871

Wolniej – wyciskarka Phlips HR1897

Moc witamin

Wbrew powszechnej opinii różnice w stężeniu cennych witamin są niewielkie pomiędzy sokami z sokowirówek i wyciskarek. Średni poziom zawartości zarówno przeciwutleniaczy, jak i witamin w soku z obydwu urządzeń jest taki sam, co potwierdzają najnowsze badania naukowe. Kosmetyczne różnice występują w testach poszczególnych witamin i tak, witamina C i E to domena wyciskarek, natomiast witamina A i K ma większe stężenie w sokach z sokowirówek szybkoobrotowych.

Różnice nie są na tyle wysokie, żeby brać je pod uwagę przy wyborze urządzenia. Należy skupić się na zawartości, wspominanego wcześniej, błonnika. Wyciskarka zachowuje większe stężenie tej substancji np. w przypadku naszej ukochanej truskawki jest ono o 5 razy wyższe!

Witaminy – remis!

Przeciwutleniacze - remis!

Błonnik – wyciskarka Philips HR1897

Jak to wyczyścić?

Niezwykle lekko, prosto i przyjemnie. Na szczęście urządzania Philips mają funkcję QuickClean – 1 minuta i gotowe. Postaw na swoje zdrowie i zacznij o siebie dbać razem z pysznym, zdrowym sokiem!

Łatwość czyszczenie – remis

A co na to nasz ekspert żywieniowy -Agata Ziemnicka Łaska? Zapraszamy do obejrzenia filmu!

Mamy nadzieję, że już wiesz co powinnaś wybrać. Na zdrowie!