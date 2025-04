Masz ochotę na pieczonego kurczaka z chrupiącą, złotą skórką, łososia z grilla albo zapiekaną paprykę z kuskusem? A może „chodzi za tobą” ciasto drożdżowe ze śliwkami albo bananowy chlebek? Każdą z tych potraw możesz bez problemu przyrządzić dzięki wyposażonym w nowoczesne technologie mikrofalówkom Samsung, które są tak wszechstronne, że pomogą ci nawet zrobić domowy jogurt!

Sprawdź, co potrafią poszczególne modele!

Kuchenka mikrofalowa z grillem i funkcją opiekania na chrupko - model Samsung MG23T5018CG



Chcesz zmienić niezdrowe potrawy smażone na głębokim tłuszczu na równie smaczną, a przy tym o wiele zdrowszą wersję z minimalną ilością oleju? Dzięki technologii Grill Fry i talerzowi Chrusty twoje dania będą miały chrupiącą skórkę i soczyste wnętrze, a przycisk Grill+30s pomoże ci dodatkowo opiec jedzenie przy pomocy grzałki grilla w taki sposób, by tekstura dania była absolutnie idealna.

A może masz ochotę na pyszny deser?? Proszę bardzo! Dzięki funkcji Home Dessert wyczarujesz smakołyk w kilka minut, ot, choćby ciasto w filiżance. Jednak nie o to chodziło? Nie ma sprawy! W Auto Menu znajdziesz przepisy stworzone we współpracy z najlepszymi szefami kuchni, dzięki którym dowiesz się jak krok po kroku przyrządzić coś pysznego.

Urządzenie potrafi oczywiście robić także to, co zwykle robią kuchenki mikrofalowe, czyli podgrzewać i rozmrażać (ten model dzięki funkcji Quick Defrost robi to wyjątkowo szybko i bez ryzyka utraty smaku). Jest też oszczędne: funkcja ECO pozwala zaoszczędzić w trybie czuwania nawet 40% energii. Ma pojemność 23 l, łatwe do czyszczenia i bardzo odporne na uszkodzenie ceramiczne wnętrze oraz intuicyjny panel sterowania z dotykowymi przyciskami, które stapiają się z frontem urządzenia.

Warto dodać, że ta sprytna mikrofalówka nie tylko wiele potrafi, ale i doskonale wygląda: jest minimalistyczna i elegancka, dzięki czemu świetnie się prezentuje w każdej kuchni.

Kuchenka mikrofalowa z grillem i konwekcją - model Samsung MC28H5015AK



Masz ochotę na ciasto drożdżowe albo domowy jogurt? Funkcja fermentacji sprawi, że przygotowanie ich stanie się łatwiejsze niż kiedykolwiek!

Możesz także skorzystać z 15 wstępnie zaprogramowanych trybów gotowania zdrowych posiłków, a termoobieg gwarantuje świetny efekt: przygotowane w zdrowy sposób potrawy – na przykład filety z kurczaka lub łososia, gotowane warzywa albo brązowy ryż - są odpowiednio wilgotne i smaczne. Po prostu perfekcyjne! A może tęsknisz za smakami dzieciństwa? Wśród zaprogramowanych potraw znajdziesz i takie, które przyrządzała ci mama, a przygotowanie ich zajmie ci tylko chwilkę.

Urządzenie ma 28 l pojemności, odporne na uszkodzenia i łatwe do czyszczenia ceramiczne wnętrze, tryb ECO, który pozwala zaoszczędzić nawet 40% energii, gdy kuchenka jest w stanie czuwania oraz coś, co szybko docenisz: funkcję deodoryzacji, dzięki której błyskawicznie wyeliminujesz z komory zapachy potraw, np. ryb.

Kuchenka mikrofalowa z grillem z emalią ceramiczną - model Samsung GE83X



Marzy ci się, by twoim posiłkiem zajął się jeden z najlepszych szefów kuchni na świecie? Przepisy, które znajdziesz w Auto Menu przygotowano we współpracy właśnie z takimi mistrzami! Gdy wybierzesz któryś z nich, na ekranie panelu pojawią się instrukcje, według których łatwo przyrządzisz to, na co masz właśnie ochotę.

Innowacyjny system podgrzewania TDS sprawi, że twoje posiłki nie mogą się nie udać: zawsze będą perfekcyjne. Dzieje się tak za sprawą 3 punktów rozprowadzania fal ciepłego powietrza, dzięki którym cała komora urządzenia jest podgrzana równomiernie.

Kuchenka ma 23 litry pojemności, łatwe do czyszczenia, bardzo odporne ceramiczne wnętrze, intuicyjny, intuicyjny panel dotykowy oraz tryb ECO, dzięki któremu w trybie czuwania wykorzystuje nawet o 40% mniej energii.

Ma także luksusowy lustrzany front, dzięki któremu fantastycznie wygląda i świetnie współgra z każdym wnętrzem.

Kuchenka mikrofalowa z emalią ceramiczną - model ME83M



Funkcja szybkiego rozmrażania – Quick Defrost – to bardzo przydatna rzecz. Dzięki niej błyskawicznie rozmrozisz mięso, warzywa czy jakąkolwiek inną mrożonkę, nie tracąc ani odrobiny smaku czy właściwości (np. witamin) rozmrażanego produktu.

Innowacyjny system podgrzewania TDS sprawia, że twoje posiłki zawsze będą perfekcyjne – dzieje się tak za sprawą 3 punktów rozprowadzania fal ciepłego powietrza, dzięki którym cała komora urządzenia jest podgrzana równomiernie.

Niezależnie od tego, na który model się zdecydujesz, możesz mieć pewność co do jednego: nowoczesne mikrofalówki Samsung ułatwiają życie i sprawiają, że gotowanie staje się przyjemnością, a najzwyklejszy obiad - prawdziwą ucztą.

