Samsung Galaxy Edge+ to jeden z najbardziej zaawansowanych smartfonów, jakie do tej pory udało nam się przetestować. Lekki, cienki, z dużym wyświetlaczem, a do tego niezwykle elegancki - to idealny gadżet dla każdej wymagającej kobiety!



Samsung Galaxy Edge+ zawartość zestawu:

Wraz ze smartfonem w zestawie otrzymujemy: ładowarkę sieciową z trybem Adaptive Fast Charging (3 000 mAh), słuchawki Samsung, kabel USB, instrukcję obsługi, igłę do wkładania karty microSIM.



zdj. Polki.pl

Samsung Galaxy Edge+ - specyfikacja:

System Android 5.1 Lollipop

Sieć: LTE Cat.9 / LTE Cat.6 * Uzależnione od poszczególnych rynków i operatorów telefonii komórkowej

Wymiary: 154,4 x 75,8 x 6,9 mm, 153 g

AP: Octa core (2,1GHz Quad + 1,5GHz Quad), 64 bit, 14 nm process

Pamięć: 4GB RAM (LPDDR4) , 32/64GB (UFS 2.0)

Wyświetlacz: 5,7” Quad HD Super AMOLED, 2560 x 1440 (518ppi), ekran dual edge

Kamera: Tył: 16MP OIS (F1.9) , Przód: 5MP (F1.9)

Bateria: 3 000 mAh, szybkie ładowanie zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe; Ładowanie bezprzewodowe kompatybilne z WPC i PMA

Łączność: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, MIMO(2x2), Bluetooth® v 4.2 LE, ANT+, USB 2.0, NFC, Lokalizacja

Płatności: NFC, MST

Czujniki: Akcelerometr, zbliżeniowy, światła RGB, geo-magnetyczny, żyroskopowy; odcisków palców, barometr, Halla, HRM

Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA

Video: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

zdj. Materiały prasowe/Kolaż Polki.pl

Samsung Galaxy Edge+ - recenzja:

Plusy

Szybkość i niezawodność - gwarantują to wewnętrzne podzespoły smartfonu, wykonane z materiałów najwyższej jakości np. 64-bitowy procesor

gwarantują to wewnętrzne podzespoły smartfonu, wykonane z materiałów najwyższej jakości np. 64-bitowy procesor Telefon nie nagrzewa się i jest energooszczędny

Smartfon zbudowany jest z dwóch tafli niezwykle wytrzymałego szkła Gorilla Glass 4, połączonych aluminiową ramką. Całość wygląda elegancko i jest przyjemnie chłodna w dotyku.

połączonych aluminiową ramką. Całość wygląda elegancko i jest przyjemnie chłodna w dotyku. Wyświetlacz 2560 x 1440 o zagęszczeniu 576 pikseli na cal. Genialny! Oglądanie na nim zdjęć czy filmów to czysta przyjemność! Satysfakcję poczujecie również dzięki nasyceniu i odwzorowaniu kolorów (uwarunkowane wybranymi trybami), czerni, kątom widoczności, kontrastom... Całości dopełniają zagięte kąty, które gwarantują niepowtarzalne doznania estetyczne!

Oglądanie na nim zdjęć czy filmów to czysta przyjemność! Satysfakcję poczujecie również dzięki (uwarunkowane wybranymi trybami), czerni, kątom widoczności, kontrastom... Całości dopełniają zagięte kąty, które gwarantują niepowtarzalne doznania estetyczne! Wysoka jakość wykonania wyświetlacza pozwala na oglądanie plików nawet w pełnym słońcu. Możecie też zapomnieć o nocnym, agresywnym rażeniu w oczy, ponieważ ten model smartfona na pewno wam tego nie zafunduje!

Kamera: wysoka jakość zdjęć i filmów wykonanych Samsungiem Galaxy Edge+ to standard, ale i tak warto o tym wspomnieć. Zarówno tylna jak i przednia kamera spełnią najwyższe oczekiwania. Dla fanek selfie Samsung przygotował coś specjalnego - ciekawe funkcje i tryby, dzięki którym uzyskacie niezwykłe efekty! ;)

ale i tak warto o tym wspomnieć. Dla fanek selfie Samsung przygotował coś specjalnego - ciekawe funkcje i tryby, dzięki którym uzyskacie niezwykłe efekty! ;) Nowe tryby nagrywania filmów np. nagrywanie w czterech klatkach. Od ręki stworzycie kreatywną historię!

np. nagrywanie w czterech klatkach. Od ręki stworzycie kreatywną historię! Funkcje People edge oraz Apps edge - nowy smartfon Samsunga ma mnóstwo pojemności, którą z pewnością wykorzystacie na sprawdzanie różnych aplikacji. Aby się w tym wszystkim nie pogubić, możecie pięć swoich ulubionych kontaktów oraz pięć najczęściej używanych aplikacji przypasować do funkcji People edge oraz Apps edge. dzięki temu zyskacie do nich szybki dostęp!

nowy smartfon Samsunga ma mnóstwo pojemności, którą z pewnością wykorzystacie na sprawdzanie różnych aplikacji. Aby się w tym wszystkim nie pogubić, możecie pięć swoich ulubionych kontaktów oraz pięć najczęściej używanych aplikacji przypasować do funkcji People edge oraz Apps edge. dzięki temu zyskacie do nich szybki dostęp! Mocna bateria: trzyma ok. dwa dni.

trzyma ok. dwa dni. Kolejny plus. Szybkie ładowanie baterii.

Możliwość obsługiwania ekranu w rękawiczkach.

Wydajność: bez zastrzeżeń. Urządzenie jest błyskawiczne, nie robi problemów nawet wtedy, gdy pracuje na wielu aplikacjach.

bez zastrzeżeń. Urządzenie jest błyskawiczne, nie robi problemów nawet wtedy, gdy pracuje na wielu aplikacjach. Obudowa: przyjemnie chłodna w dotyku. Baaaaardzo elegancko wykonana.

zdj. Polki.pl

Minusy:

Podobnie jak w Samsungu Galaxy S6 Edge, brak i tutaj bezpośredniego dostępu do baterii.

Smartfon nie posiada funkcji Air View, dzięki której (tak jak np. w modelu S4), można obsługiwać urządzenie bezdotykowo.

dzięki której (tak jak np. w modelu S4), można obsługiwać urządzenie bezdotykowo. Obudowa oraz ekran bardzo się brudzą i palcują. Po każdym użyciu trzeba go przecierać, ponieważ pozostają nieestetyczne ślady palców.

Ocena ogólna: Kochamy to!



