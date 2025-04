Praca mobilna to mnóstwo wyzwań. Musimy być stale na łączach. Rozmowy online ze współpracownikami, wymiana bieżących uwag przez komunikatory, do tego tabele, arkusze kalkulacyjne, dokumenty, dostęp do materiałów w chmurze… Trudno wymienić wszystkie potrzebne narzędzia, z których korzystamy i które musimy mieć stale pod ręką – otwarte i wciąż aktywne. A przecież pracujemy z różnych miejsc i bardzo często korzystamy z wielu urządzeń. Mamy więc do zapamiętania wiele ciągów cyfr, dziwacznych haseł i loginów, żeby to wszystko uruchomić.

Po pracy wcale nie jest łatwiej. Do wpisania są kolejne hasła, tym razem na domowych sprzętach, które jak zaklęcia otwierają nam grę, prywatną pocztę lub dostęp do kolejnego odcinka serialu. Kto to wszystko zapamięta? Idealne urządzenie zrobi to za nas. W dodatku umożliwi korzystanie z wielu aplikacji jedocześnie – nie tylko w tle, ale na podzielonym ekranie. By praca, zabawa i wypoczynek były łatwiejsze.

Obejrzyj dołączony film, zobacz jak motorola moto g100 sprawdza się w różnych życiowych sytuacjach. Z łatwością dopasuje się także do Ciebie. Dodatkowo, co tu dużo mówić, jest to wyjątkowo piękne urządzenie. Obudowa w kolorze Iridescent Ocean mieni się kolorami błękitów.

Nowa Motorola moto g100 – wielka moc w smartfonie

Takiego urządzenia w rodzinie moto g Motoroli jeszcze nie było. Moto g100 to najszybszy z serii, a jego wydajność jest godna miana flagowego smartfonu. Co ważne, działa on z nową platformą Ready For od Motoroli, więc już nie musisz przeskakiwać z urządzenia do urządzenia. Moto g100 możemy wyświetlać na telewizorze lub monitorze. Dzięki temu uruchomisz na nim kilka aplikacji jednocześnie. Jednym ruchem palca podzielisz ekran i będziesz mogła obsługiwać arkusz kalkulacyjny lub pracować nad kilkoma dokumentami naraz lub też na przykład uczestniczyć w telekonferencji (telefon będzie służył jako Twoja kamerka).

Podobnie sprawa ma się z ulubionymi grami i filmami. Wystarczy, że smartfon masz ze sobą, a to, co lubisz, możesz oglądać na dużym ekranie gdziekolwiek będziesz, nawet w pokoju hotelowym na drugim końcu świata.

Rób zdjęcia i filmy, jakich inni będą Ci zazdrościć

Matryca główna aparatu ma 64 megapiksele czyli ultrawysoką rozdzielczość, by uwieczniać chwile z wyrazistymi szczegółami. Ultraszerokokątne aparaty z przodu i z tyłu mieszczą 4 razy więcej obrazu w kadrze, dzięki czemu na zdjęciach krajobrazów i na grupowych selfie zmieści się wszystko, co tylko zechcesz. Obiektyw Macro Vision z wbudowaną lampą pierścieniową umożliwia robienie zdjęć obiektów z tak małej odległości, że wyraźnie uchwycisz na nich nawet najdrobniejsze detale.

Dual Capture – z przodu i z tyłu

Nowy system nagrywania filmów uruchamia jednocześnie przednią i tylną kamerę. Dzięki temu możemy utrwalić w smartfonie zarówno akcję, jak i swoją reakcję. Taka opcja świetnie się sprawdza w mediach społecznościowych.

Dodatkowo dzięki technologii Audio Zoom możesz nagrać świetny dźwięk do swoich filmów. Zaawansowany mikrofon rejestruje to, co potrzeba odfiltrowują hałas z otoczenia, by zapewnić czyste i bardziej profesjonalne nagranie.

Zobacz wszystko

Wyświetlacz CinemaVision ma przekątną 6,7 cala i kinowe proporcje 21:9, dlatego filmy oglądane na moto g100 prezentują się niesamowicie. Obraz jest płynny, a gama barw idealnie odzwierciedla kolory.

Gesty Moto

To rozwiązanie niezwykle ułatwia korzystanie ze smartfonu. Wystarczy, że machniesz ręką, a już możesz uruchomić przydatną funkcję. Nie musisz nawet odblokowywać telefonu.

dwukrotne machnięcie urządzeniem pozwala uruchomić latarkę,

dwukrotne przekręcenie nadgarstka uruchamia aplikację aparatu.

