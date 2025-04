Reklama

Zastanawiasz się, w jaki sposób wygospodarować czas dla siebie? W dzisiejszym świecie nie istnieje chyba osoba, która narzekałaby na jego nadmiar. Praktycznie każda z nas goni własny cień, by podołać wszystkim obowiązkom, jakie pojawiają się w ciągu zaledwie jednej doby. Praca, dom i rodzina - choć najcenniejsze w życiu - wiążą się również z całą listą aktywności, które niejednokrotnie odbierają energię i chęci do troski o samą siebie.

A gdyby tak wykreślić z checklisty punkty związane z codziennym dbaniem o porządek w domu? Wyobraź sobie, że pod twoją nieobecność ktoś inny odkurzy okruchy po śniadaniu, sprzątnie piach nagromadzony w przedpokoju, pozbędzie się sierści domowego pupila z dywanu, a także wymyje na błysk podłogę. Efekt? Każdego dnia zyskasz przynajmniej kilkadziesiąt minut, które będziesz mogła spożytkować w inny, bardziej przyjemny sposób - wziąć długą kąpiel w pianie, iść na siłownię, czy wybrać się na spacer z bliskimi. Podoba ci się taki scenariusz? Jest on możliwy do zrealizowania dzięki iRobot Roomba Combo j7.

Rewolucja w świecie robotów sprzątających

fot. Materiały prasowe

iRobot Roomba Combo j7 to pierwszy na świecie robot odkurzająco-mopujący, który posiada całkowicie unoszący się moduł myjący. To dyskretnie umieszczone przez konstruktorów w górnej części robota rozwiązanie, wysuwa się w trakcie pracy i dokładnie czyści podłogi w pomieszczeniach. Dzięki tej taktyce sprzątania możliwe stało się utrzymywanie nakładki mopującej z dala od dywanów, co z kolei pozwala na uniknięcie mokrych śladów w miejscach, w których nie są one pożądane.

Innowacyjna technologia obecna w iRobot Roomba Combo j7 sprawia, że mieszkanie za każdym razem jest gruntownie posprzątane, a 3-stopniowy system sprzątania, na który składają się szczotka boczna, dwie gumowe, niewplątujące włosów szczotki główne i 10-krotnie większa moc ssąca w porównaniu z modelami Roomba serii 600 pozwala na pozbycie się najtrudniejszych zabrudzeń. To koniec ery robotów, które potrzebowały wsparcia ze strony użytkownika. Ten model Roomby mopuje bez pomocy człowieka i niestraszne mu żadne przeszkody. Ani w trakcie odkurzania, ani w trakcie mycia podłóg. Co ważne, Combo j7 dzięki zaawansowanym czujnikom rozpoznającym rodzaj podłoża samodzielnie dobiera tryb pracy i dzięki ruchomej głowicy czyszczącej ustawia szczotki główne tak, by ściśle przylegały do czyszczonej powierzchni.

Sztuczna inteligencja wsparciem w codziennych obowiązkach

fot. Materiały prasowe

Ten model iRobota Roomba, dzięki systemowi operacyjnemu iRobot OS, rozpoznaje ponad 80 typów obiektów, które może spotkać na swojej drodze. Oznacza to, że podjęcie przez niego pracy jest bezpieczne, a ty przed wyjściem z domu nie musisz tracić czasu i przygotowywać przestrzeni do odkurzania i mopowania. Twoja torebka może zostać na podłodze w sypialni, buty które przymierzałaś w pośpiechu przed pracą mogą leżeć w przedpokoju, a miski i zabawki psa mogą pozostać tam, gdzie akurat są.

W tym miejscu warto podkreślić, że to ty decydujesz jaką przestrzeń robot posprząta za ciebie. Jeśli zależy ci na odkurzeniu i umyciu podłogi wyłącznie w kuchni, zlecasz to zadanie iRobotowi. Po jego wykonaniu może zakończyć pracę lub - jeśli sobie tego życzysz - zająć się porządkowaniem innego pokoju. Tak jak wcześniejsze modele marki, również i ten posiada opcję mapowania przestrzeni, planowania harmonogramu sprzątania oraz ustawiania wirtualnego “zakazu wstępu”. Wszystkie te opcje są do twojej dyspozycji w aplikacji iRobot Home.

Jeśli sparujesz go z urządzeniem obsługującym Alexę, Siri, czy Asystenta Google, możliwe stanie się sterowaniem iRobotem Roomba Combo j7 za pomocą komend głosowych. Rozumie on znacznie więcej, niż wszystkie dotychczasowe odsłony tego urządzenia. Wyobraź sobie siebie leżącą na kanapie z kawą w ręku. Wystarczy wypowiedzenie kilku prostych formuł, a robot posprząta za ciebie każde zabrudzenie znajdujące się w zasięgu twojego wzroku. Dokładnie tak, jak sobie tego życzysz.

Komfort użytkowania i łatwość obsługi

fot. Materiały prasowe

Model Combo j7 samodzielnie dba o aktualizacje oprogramowania, dzięki czemu ty nie tylko nie musisz się nimi przejmować, ale również masz pewność, że każda nowa funkcja iRobota będzie dostępna w twoim domu zaledwie chwilę po zatwierdzeniu jej przez producenta.

W przypadku modeli Combo j7+ każdy użytkownik ma do dyspozycji również stację ładująco-czyszczącą Clean Base, dzięki której może zapomnieć o sprzątaniu na wiele tygodni! Jak to możliwe? iRobot po wykonanym zadaniu automatycznie opróżnia zawartość pojemnika bezpośrednio do stacji. Stosowane w tym rozwiązaniu worki AllergenLock zatrzymują do 99% alergenów, pyłków i pleśni, a gromadzony brud mogą przechowywać nawet przez 60 dni!

Dodatkowo nowy system obecny w iRobocie Roomba pozwala wykrywać przestrzenie wymagające dokładniejszego i częstszego czyszczenia, np. okolice stołu, misek zwierząt, czy zmywarki. Oznacza to, że doraźne sprzątanie powierzchni po gotowaniu lub jedzeniu już nigdy więcej nie będzie twoją domeną. Robot wykona tę pracę całkowicie za ciebie. A ty? Ty po wyczerpującym dniu zyskasz czas na upragniony relaks.