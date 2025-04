Nie lubisz odkurzać? Problemem może być nie sama czynność, ale domowy sprzęt, który jest niedostosowany do twoich potrzeb. Odkurzanie może być szybkie i przyjemne, jeśli korzysta się z pomocy profesjonalnego urządzenia, odpowiednio dobranego do indywidualnego zapotrzebowania. Czym różnią się poszczególne typy odkurzaczy Bosch i jak wybrać model, który będzie dla ciebie najlepszy? Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę podczas zakupu.

Najlepszy odkurzacz workowy

Workowe odkurzacze Bosch wciąż cieszą się największą popularnością wśród użytkowników. Nic dziwnego – są wydajne, dokładne, energooszczędne i niezawodne na wszystkich rodzajach podłóg. Bosch oferuje blisko 30 modeli odkurzaczy workowych, o różnych rozmiarach i funkcjach. Jak wśród takiej rozmaitości znaleźć idealny sprzęt dla siebie?

Właścicieli małych mieszkań z pewnością ucieszą serie odkurzaczy Compaxx’x i Serie | 2:

ultralekkie – małe mieszkania szybciej się brudzą, trzeba więc częściej sięgać po odkurzacz. Dzięki niskiej wadze samo wyciąganie sprzętu z szafy i ponowne chowanie zajmują mniej czasu. Sprzątanie jest szybsze i przyjemniejsze;

– małe mieszkania szybciej się brudzą, trzeba więc częściej sięgać po odkurzacz. Dzięki niskiej wadze samo wyciąganie sprzętu z szafy i ponowne chowanie zajmują mniej czasu. Sprzątanie jest szybsze i przyjemniejsze; kompaktowe – nieduże rozmiary ułatwiają manewrowanie odkurzaczem podczas sprzątania i przechowywanie go na małej przestrzeni;

– nieduże rozmiary ułatwiają manewrowanie odkurzaczem podczas sprzątania i przechowywanie go na małej przestrzeni; o dużej sile ssania – sprzątanie jest szybsze i mniej mozolne. Nie trzeba kilkakrotnie przejeżdżać po tej samej powierzchni;

– sprzątanie jest szybsze i mniej mozolne. Nie trzeba kilkakrotnie przejeżdżać po tej samej powierzchni; z akcesoriami – liczne końcówki pozwalają dostać się w zakamarki ciasnych pokojów i łatwiej usuną z nich zanieczyszczenia.

Ponadto dzięki dużej pojemności worka koszty eksploatacji utrzymują się tu na niskim poziomie.

Alergicy mogą wybrać dobry odkurzacz workowy ze zmywalnym filtrem HEPA lub zmywalnym filtrem UltraAllergy usuwającym do 99,99% alergenów, cząsteczek i bakterii z powietrza (Serie | 4 ProHygienic).

Właścicielom zwierząt dodatkowo polecamy Serie | 4 wyposażoną w:

specjalną turboszczotkę AirTurbo Plus usuwającą sierść nawet o 30% szybciej niż przy użyciu innego odkurzacza;

usuwającą sierść nawet o 30% szybciej niż przy użyciu innego odkurzacza; worek antyzapachowy AirFresh, który dzięki technologii węgla aktywnego eliminuje z otoczenia nieprzyjemne zapachy pozostawione przez zwierzaki.

Za to ci, którzy nie lubią hałasu, z pewnością najbardziej docenią najcichszy odkurzacz Bosch – Serie| 8 In'genius ProSilence pracujący na poziomie 57 dB(A). To poziom dźwięku porównywalny z szumem w biurze w godzinach pracy. Dla porównania wiele odkurzaczy na rynku wciąż generuje hałas rzędu 76-80 dB(A), czyli porównywalny z puszczaniem głośnej muzyki.

Cichszy sprzęt przyda się szczególnie rodzinom z małymi dziećmi, osobom nadwrażliwym na dźwięki oraz odczuwającym silne zmęczenie po pracy i potrzebującym więcej relaksu. Głośne urządzenia podnoszą poziom stresu zarówno odkurzającego, jak i innych domowników.

Warto podkreślić, że przy wyborze większości modeli odkurzaczy workowych Bosch otrzymasz 10-letnią gwarancję na silnik z technologią „Made in Germany”.

Ranking odkurzaczy bezworkowych

Modele bezworkowe szybko i dokładnie odkurzają każdą powierzchnię bez konieczności stosowania wymiennych worków. Dzięki technologii AirCycle zanieczyszczenia opadają do pojemnika na kurz, a powietrze wylotowe jest filtrowane, zanim z powrotem zostanie uwolnione do pomieszczania. Zapełniony pojemnik na kurz łatwo wyjąć i opróżnić. Niewątpliwą zaletą odkurzaczy bezworkowych są niskie koszty eksploatacji – oszczędzasz i na workach, i na filtrach, gdyż w modelach stosowane są filtry zmywalne, a więc wielorazowe.

Który bezworkowy odkurzacz Bosch wybrać?

Jeśli masz ograniczoną ilość miejsca, wybierz odkurzacz z Serie | 2. Będzie on ultrakompaktowy i lekki. Bez problemu znajdziesz dla niego miejsce nawet w kawalerce czy małym mieszkaniu. Ważą ok. 4,4 kg, więc można je łatwo podnieść i umieścić wysoko np. na pawlaczu czy na górnej półce w szafie. Modele z Serie | 2 mają też dodatkowe akcesorium do przechowywania rury, które ułatwia szybkie składanie. Warto podkreślić, że odkurzacze z tej serii także wyposażone są w zmywalny filtr PureAir.

Osobom posiadającym większe mieszkanie polecamy modele z wyższych serii: 4, 6 albo 8. Zaawansowane filtry HEPA, w które wyposażone są te modele, wychwytują nawet do 99,5% cząsteczek kurzu i bakterii. Odkurzacz wydmuchuje powietrze czystsze niż to znajdujące się w pomieszczeniu.

Serie te wyposażone są też w nowoczesną technologię SmartSensor Control, która monitoruje pracę odkurzacza i informuje użytkownika, kiedy powinien wyczyścić filtr (lampka LED zapala się na czerwono), co zapewnia stale wysoką efektywność odkurzania i wpływa na przedłużenie żywotności sprzętu.

Dodatkowo odkurzacz Serie | 8 posiada inteligentny system SelfClean, który sam automatycznie czyści zintegrowany system filtrów. Wyposażony jest też w SilenceSound gwarantujący najcichszy poziom pracy, który z pewnością docenią np. świeżo upieczeni rodzice.

Serie | 4 docenią za to właściciele zwierząt, ponieważ dzięki dołączonej turboszczotce szybko pozbędą się sierści z kanap i dywanów.

Polecane odkurzacze wielofunkcyjne: AquaWash&Clean

AquaWash&Clean Serie | 4 z workiem lub filtrem wodnym to propozycja dla tych, którzy chcą zapewnić higieniczną czystość każdej domowej powierzchni przy pomocy tylko jednego urządzenia.

AquaWash&Clean odkurza podłogi, pierze dywany i tapicerkę, a także zbiera płyny. Można nim odkurzać na sucho (z workiem wymiennym) albo na mokro – z wykorzystaniem pojemnika z wodą z funkcją filtra wodnego. Dzięki dużej mocy silnika (aż do 2100 W w modelu BWD421PRO), pojemnemu zbiornikowi i długiemu zasięgowi odkurzania (do 12 m) nadaje się do sprzątania rozległych powierzchni. Spodoba się więc właścicielom dużych domów.

Odkurzacze wielofunkcyjne Bosch wyposażone są w filtr EPA lub antyalergiczny filtr HEPA (modele BWD421PRO i BWD420HYG). Filtry są zmywalne, co znacząco obniża koszty eksploatacji urządzenia. Każdy model posiada też wiele specjalistycznych akcesoriów, jak detergenty do prania, ssawki zbierające wodę, ssawki do tapicerki czy ssawki szczelinowe. Większość odkurzaczy wyposażona jest też w szczotkę do parkietu z naturalnym włosiem, która odkurza podłogę, nie uszkadzając jej.

Jeśli masz w domu dużo dywanów, rozważ modele BWD41740 i BWD421PRO ze specjalną turboszczotką wyposażoną w obrotowy wałek, który dokładnie usuwa nitki, włókna i włosy z dywanów. Ceniącym wysoki komfort snu na higienicznie czystym materacu, polecamy model BWD420HYG, z dedykowaną ssawką do materacy, którą po użyciu można umyć w zmywarce.

