Jak wiadomo, prawdziwe urodziny nie mogą się odbyć bez pysznego, efektownego tortu. Wiele osób uważa, że to bardzo wymagające ciasto, dlatego dla pewności nieraz zamawiamy gotowy tort albo kupujemy coś na szybko w pobliskiej cukierni. Tymczasem pieczenie tortu wcale nie musi być trudne. Grunt to dobry przepis i odpowiedni sprzęt. Przekonaj się sama – poznaj nasze szybkie i łatwe przepisy na tort urodzinowy, również w opcji bez pieczenia.

Robot planetarny - niezbędny pomocnik przy pieczeniu tortów

Aby pieczenie tortu było prawdziwą przyjemnością, a nie ciężką pracą fizyczną, przede wszystkim warto mieć pod ręką dobry robot planetarny. Taki, który idealnie ubije krem, błyskawicznie wymiesza składniki na ciasto, a nawet poszatkuje za nas owoce. W tej roli doskonale sprawdzi się Robot Kenwood Prospero+

Mimo dużej mocy (1000 W) jest lekki i poręczny, i zajmuje niewiele miejsca na blacie, dlatego spokojnie zmieści się nawet w niewielkiej kuchni. W jego pojemnej misie o pojemności 4,3 litra bez problemu przygotujesz 1,6 kg ciasta i ubijesz jednorazowo 8 jajek – w sam raz na dużą imprezę urodzinową. 6 prędkości pracy i 3 różne mieszadła pomogą ci przyrządzić każdy rodzaj słodkich przysmaków – od całkiem prostych, aż po te najbardziej wymyślne.

Ale to jeszcze nie wszystko. Robot planetarny jest urządzeniem wszechstronnym. Oprócz pysznych ciast i udanych kremów, pomoże ci przygotować niemal wszystkie pozycje z codziennego i świątecznego menu – domowe makarony, pizzę i pieczywo, warzywne zupy i klasyczne dania mięsne (funkcja siekania i mielenia), a nawet świeżo wyciskane soki owocowo-warzywne. Warto mieć go w swoim domu.

Prosty tort urodzinowy z bitą śmietaną i świeżymi owocami

Gdy już mamy przygotowany odpowiedni sprzęt, możemy przejść do konkretów. Nasza pierwsza propozycja na prosty tort urodzinowy, to ciasto na puszystym, rozpływającym się w ustach biszkopcie przełożonym gęstym śmietanowym kremem. Do tego – obowiązkowo – mnóstwo świeżych owoców. Przygotowanie tortu zajmie ci około 1,5 godziny (łącznie z pieczeniem).

Składniki na biszkopt (tortownica o średnicy 23 cm):

6 średniej wielkości jajek

160 g mąki pszennej

55 g mąki ziemniaczanej

210 g drobnego cukru

Składniki na krem:

1 l zimnej śmietanki kremówki 36%

2 łyżki cukru pudru

650 g świeżych owoców, najlepiej różnych, np. maliny, truskawki, borówki, porzeczki

Przygotuj też składniki na poncz do nasączenia biszkoptu. Dzięki niemu biszkopt będzie idealnie miękki i nabierze odpowiedniego charakteru. Możesz użyć tu soku z cytryny wymieszanego z odrobiną cukru, soku wyciśniętego z pomarańczy, herbaty, kawy albo alkoholu (jeśli tort nie jest przeznaczony dla dzieci).

Jak zrobić biszkopt?

Oddziel żółtka od białek. Żółtka odstaw na później, a białka wlej do misy robota planetarnego Prospero. Zainstaluj trzepaczkę i ustaw robot na wolne obroty. Do lekko ubitych białek stopniowo dodawaj cukier. Najpierw jedną łyżkę (wymieszaj, aż cukier się rozpuści), później następną (wymieszaj) i następną. Zwiększ obroty robota i ubij białka na sztywno.

Pamiętaj, by nie zmniejszać wymaganej ilości cukru – to on usztywnia białka i sprawia, że biszkopt staje się zwarty i sprężysty. Jeśli chcesz ograniczyć tortową słodycz, dodaj nieco mniej cukru do kremu.

Do piany dodaj żółtka i wymieszaj całość na wolnych obrotach. Gdy robot będzie pracował, przesiej przez sitko suche składniki, czyli mąkę ziemniaczaną i pszenną. Po co to robić? Przesiana mąka nie będzie mieć grudek, a dodatkowo odpowiednio się napowietrzy, dzięki czemu ciasto będzie bardziej lekkie i puszyste. Przesiane składniki dodaj stopniowo do masy i wymieszaj całość łopatką kuchenną.

Gotową masę przełóż do tortownicy (spód wyłóż uprzednio papierem do pieczenia). Dokładnie wygładź powierzchnię i włóż do piekarnika nagrzanego do 180°C (tryb góra-dół). Piecz przez ok. 35-40 minut. Aby upewnić się, że biszkopt dobrze się upiekł, wykonaj tzw. test patyczka. Dłuższy patyczek (np. do szaszłyków) wbij w ciasto. Jeśli po wyjęciu będzie suchy, oznacza to, że biszkopt jest gotowy.

Wyjmij ciasto z piekarnika i odłóż na kratkę aż do wystudzenia (zazwyczaj zajmuje to ok. 15 minut). Po tym czasie wykrój biszkopt z rantu, delikatnie odwróć i z powrotem odłóż na kratkę, aby spód mógł również spokojnie odparować. Później podziel biszkopt na 3 równe poziome części.

Jak zrobić krem i przełożyć tort?

Gdy biszkopt będzie się studził, przygotuj krem. Śmietanę kremówkę wlej do misy robota planetarnego i ubij na sztywno z dodatkiem cukru pudru (najpierw na wolnych, później na szybkich obrotach). Gotowe!

Tort składaj w tortownicy lub w rancie – dzięki temu warstwy będą idealnie równe, a krem nie spłynie na boki. Na spód połóż biszkopt, skrop go odrobiną przygotowanego wcześniej ponczu, rozsmaruj porcję kremu i posiekanych na średniej wielkości kawałki owoców (poszatkujesz je błyskawicznie w malakserze dołączonym do robota planetarnego Prospero+). Powtórz wszystkie kroki (na ostatnim biszkoptowym blacie rozsmaruj tylko drobinę kremu).

Tort możesz udekorować świeżymi owocami i samodzielnie wykonaną girlandą. Zrobisz ją w kilka minut z kawałka sznurka, papieru kolorowego pociętego na małe trójkąciki i dwóch patyczków do sushi lub szaszłyków. Gotowy tort włóż do lodówki na 4-5 godzin.

Prosty tort Raffaello z musem porzeczkowym

Kolejna propozycja to tort na puszystym biszkopcie (przepis jest taki sam, jak powyżej) z pysznym kremem czekoladowo-śmietankowym w typie Raffaello. Kremową słodycz masy doskonale przełamuje lekko kwaskowaty mus z czarnej lub czerwonej porzeczki. Dzięki takiemu zestawieniu smaków, tort jest idealnie wyważony (nie za słodki) i bardzo delikatny. Samo przygotowanie i złożenie ciasta (bez chłodzenia) zajmie ci około godziny.

Składniki na krem:

400 ml zimnej śmietanki kremówki 36%

200 g białej czekolady

100 g wiórków kokosowych

300 g mascarpone

słoiczek dżemu porzeczkowego (jeśli masz więcej czasu, możesz przygotować mus samodzielnie – wystarczy długo podsmażać porzeczki z niewielką ilością cukru)

W głębokim garnku podgrzej śmietankę kremówkę (prawie do zagotowania). Dodaj kawałki białej czekolady i mieszaj, aż utworzy się jednolita gładka masa. Zdejmij garnek z ognia. Gdy masa chwilę się przestudzi, dodaj wiórki kokosowe, starannie wymieszaj i odstaw na kilka godzin do lodówki lub zamrażarki, aż masa porządnie się wychłodzi.

Zimną masę przełóż do misy robota planetarnego, dodaj serek mascarpone i ubij na gładki puszysty krem.

Pora na złożenie tortu. Najwygodniej zrobić to na paterze albo w rancie. Nasączony ponczem biszkopt posmaruj dżemem lub musem porzeczkowym i wyłóż porcję kremu. Połóż kolejny biszkopt i powtórz czynność. Ostatni blat biszkoptu pokryj tylko cienką warstwą kremu (resztą kremu posmaruj też boki tortu). Wierzch ciasta udekoruj kiśćmi świeżych porzeczek i świeżymi kwiatami (końcówki owiń folią spożywczą). Boki możesz dodatkowo oprószyć wiórkami kokosowymi.

Szybki tort urodzinowy na ciasteczkowym spodzie – bez pieczenia

Ostatnia propozycja to tort pewniak. Nie wymaga pieczenia i zawsze się udaje! Z pomocą robota planetarnego Prospero+ przygotujesz go w kilkanaście minut (nie licząc chłodzenia w lodówce).

Składniki na ciasteczkowy spód:

130 g kakaowych herbatników

80 g roztopionego, przestudzonego masła

1 łyżeczka kakao bez cukru

Składniki na krem i wierzch:

1 kg twarogu w wiaderku

0,5 kg malin (mogą być mrożone)

2 galaretki malinowe

opakowanie migdałów w płatkach

2 łyżki żelatyny

2-3 łyżki cukru pudru

Herbatniki zmiel na drobno w blenderze kielichowym dołączonym do robota planetarnego Prospero+. Przesyp je do miseczki, dodaj roztopione masło i starannie wymieszaj. Dosyp łyżeczkę kakao i ponownie wymieszaj. Ciasteczkową masę rozłóż w tortownicy (średnica 23 cm) wyłożonej papierem do pieczenia. Wyrównaj i dokładnie dociśnij, aby masa pokryła równo cały spód.

Twaróg przełóż do misy robota planetarnego i dosłodź do smaku cukrem pudrem. Dodaj przestudzoną żelatynę, rozpuszczoną w 2 łyżkach wody. Delikatnie zmiksuj całość, ustawiając robot planetarny na wolne obroty. Połowę masy wyłóż na ciasteczkowy spód. Posyp po wierzchu płatkami migdałów (zużyj połowę opakowania) i nałóż kolejną warstwę masy. Włóż tort do lodówki, aby masa dobrze zastygła.

W międzyczasie rozpuść galaretki w 0,5 litra gorącej wody i odstaw do przestudzenia. Gdy masa serowa będzie wystarczająco zwarta, połóż na wierzchu warstwę malin i zalej tort galaretką. Odstaw do lodówki do pełnego stężenia. Przed podaniem boki tortu udekoruj płatkami migdałów. Na wierzch połóż świeże maliny, liście bazylii i delikatne minibezy.

