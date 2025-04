Prowansja to przede wszystkim domowa, prosta i naturalna kuchnia, lokalne składniki i wspólne posiłki celebrowane z bliskimi. w sklepach znajdziesz różne akcesoria przydatne do przygotowywania domowych przetworów oraz wszystko co potrzebne, by stworzyć niepowtarzalną prowansalską atmosferę w swojej kuchni i jadalni.

Jak urządzić dom w prowansalski stylu?

W naszym przeglądzie prowansalskich dodatków znalazły się między innymi: kosze na pieczywo, tekstylia kuchenne, szklane pojemniki i patery z kloszem oraz ceramika stołowa ozdobiona medalionowym dekorem. Hitem z pewnością okażą się praktyczne silikonowe przybory kuchenne oraz tradycyjne wagi kuchenne w stylu retro.

Zobacz 50 prowansalskich dodatków do kuchni