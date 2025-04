Już 13 listopada w sklepach Biedronka będzie można kupić bezprzewodowy mop elektryczny, bezprzewodowy odkurzacz lub robot odkurzający. Wszystko oczywiście w specjalnej cenie! Jakie nowości przygotowała firma Hoffen, produkująca dla sieci Biedronka urządzenia AGD? Przekonajcie się same! Gwarantujemy, będziecie zachwycone!

Bezprzewodowy mop elektryczny Hoffen 4 w 1

Lubisz, jak podłoga w twoim domu błyszczy? Z drugiej strony niechętnie zabierasz się za sprzątanie? Potrzebujesz urządzenia, które ułatwi ci domowe czynności, będzie lekkie, proste w obsłudze, a do tego skuteczne? Taki właśnie jest bezprzewodowy mop elektryczny Hoffen 4 w 1. Czym wyróżnia się to urządzenie?

Uniwersalność – mop czyści na sucho i mokro, poleruje oraz woskuje.

– mop czyści na sucho i mokro, poleruje oraz woskuje. Skuteczność - dwie duże głowice obrotowe oraz tylny pad, a także pojemny zbiornik na detergent i spryskiwacz zapewniają dokładniejsze czyszczenie. Wystarczy wymienić nakładkę z mikrofibry na nową, by cieszyć się czystością!

- dwie duże głowice obrotowe oraz tylny pad, a także pojemny zbiornik na detergent i spryskiwacz zapewniają dokładniejsze czyszczenie. Wystarczy wymienić nakładkę z mikrofibry na nową, by cieszyć się czystością! Komfort – przy użyciu jednego przycisku możesz sterować mopem, bez konieczności schylania się. Dodatkowo funkcje urządzenia są podświetlone diodami LED.

– przy użyciu jednego przycisku możesz sterować mopem, bez konieczności schylania się. Dodatkowo funkcje urządzenia są podświetlone diodami LED. Mobilność - akumulator zapewnia do 45 min pracy na jednym ładowaniu! Urządzenia nie musisz więc podpisać pod prąd w trakcie sprzątania. Możesz też zapomnieć o plątaniu się w gniazdko!

- akumulator zapewnia do 45 min pracy na jednym ładowaniu! Urządzenia nie musisz więc podpisać pod prąd w trakcie sprzątania. Możesz też zapomnieć o plątaniu się w gniazdko! Cena - urządzenie kosztuje tylko 299 zł!

Bezprzewodowy odkurzacz myjący marki Hoffen 3 w 1

Nie przepadasz za odkurzaniem? A może przeszkadza ci długi, wijący się kabel? Zapomnij o tym i przekonaj się sama, że z odkurzaczem myjącym marki Hoffen 3 w 1 sprzątanie też może być przyjemne i proste! Czym wyróżnia się ten sprzęt?

Wielofunkcyjność - odkurzaczem dokładnie sprzątniesz podłogę, ale i samochód. Do tego odkurzacz może też pełnić funkcję mopa!

- odkurzaczem dokładnie sprzątniesz podłogę, ale i samochód. Do tego odkurzacz może też pełnić funkcję mopa! Wygoda - urządzenie jest lekkie, poręczne i bezprzewodowe, więc śmiało możesz zapomnieć o plątaniu się w kabel. Odkurzacz wyróżnia się też cichą pracą.

- urządzenie jest lekkie, poręczne i bezprzewodowe, więc śmiało możesz zapomnieć o plątaniu się w kabel. Odkurzacz wyróżnia się też cichą pracą. Długi czas pracy baterii

Skuteczność - urządzenie posiada wbudowane diody LED, które doświetlają czyszczoną powierzchnię, dzięki czemu nie umkną Ci nawet najmniejsze zabrudzenia. Ale to nie wszystko! Urządzenie zostało wyposażone w turboszczotkę, która ułatwi ci zbieranie trudnych do usunięcia zanieczyszczeń.

- urządzenie posiada wbudowane diody LED, które doświetlają czyszczoną powierzchnię, dzięki czemu nie umkną Ci nawet najmniejsze zabrudzenia. Ale to nie wszystko! Urządzenie zostało wyposażone w turboszczotkę, która ułatwi ci zbieranie trudnych do usunięcia zanieczyszczeń. Cena - bezprzewodowy odkurzacz myjący 3w1 Hoffen dostępny będzie w cenie 349 zł.

Odkurzacz robot SMART marki Hoffen



Masz świadomość, że odkurzacz to wydatek na kilka lat, dlatego potrzebujesz mocnego i skutecznego sprzętu? Przy okazji przydałoby ci się urządzenie, które samo wykona pracę, gdy ty będziesz odpoczywać? Właśnie taki robot SMART firmy Hoffen, który znajdziesz w sklepach Biedronka już od 13 listopada ! Ty możesz wygodnie usiąść na kanapie, odpocząć, poczytać lub obejrzeć film, a twój inteligentny pomocnik sprawi, że dom będzie błyszczał.

Czym wyróżnia się odkurzacz robot SAMRT?

Mobilność - dzięki dołączonemu pilotowi możesz zdalne sterować swoim urządzeniem! Usiądź wygodnie na sofie i za pomocą pilota zaplanuj sprzątanie swojego mieszkania! Możesz ustawić czas i godziny pracy.

- dzięki dołączonemu pilotowi możesz zdalne sterować swoim urządzeniem! Usiądź wygodnie na sofie i za pomocą pilota zaplanuj sprzątanie swojego mieszkania! Możesz ustawić czas i godziny pracy. Bateria - odkurzacz na jednym ładowaniu może pracować nawet do 90 minut!

- odkurzacz na jednym ładowaniu może pracować nawet do 90 minut! Automatyczne ładowanie - zapomnij o ładowaniu odkurzacza! Twój inteligentny robot zrobi to sam, wracając do stacji ładującej, gdy poziom baterii będzie tego wymagał.

- zapomnij o ładowaniu odkurzacza! Twój inteligentny robot zrobi to sam, wracając do stacji ładującej, gdy poziom baterii będzie tego wymagał. Skuteczność - urządzenie posiada aż dwie prędkości poruszania się urządzenia, 3 szczotki: główna oraz dodatkowo 2 szczotki boczne,

- urządzenie posiada aż dwie prędkości poruszania się urządzenia, 3 szczotki: główna oraz dodatkowo 2 szczotki boczne, zapewniające wysprzątanie nawet rogów pomieszczeń. Efekt? Czyste mieszkanie bez żadnego wysiłku!

Inteligencja - wyświetlacz LED poinformuje cię o poziomie naładowania i pozostałym czasie pracy twojego odkurzacza. Ale to nie wszystko. Obawiasz się, że robot podczas sprzątania spadnie ze schodów, uszkodzi ściany lub strąci twój ulubiony wazon, uderzając w stolik? Nie przejmuj się tym! Odkurzacz robot SMART wyposażony został w 5 par czujników wykrywania przeszkód (ścian, progów, schodów itp.).

- wyświetlacz LED poinformuje cię o poziomie naładowania i pozostałym czasie pracy twojego odkurzacza. Ale to nie wszystko. Obawiasz się, że robot podczas sprzątania spadnie ze schodów, uszkodzi ściany lub strąci twój ulubiony wazon, uderzając w stolik? Nie przejmuj się tym! Odkurzacz robot SMART wyposażony został w 5 par czujników wykrywania przeszkód (ścian, progów, schodów itp.). Cena - urządzenie przeszło pozytywną weryfikację jakości, funkcjonalności i łatwości obsługi niezależnej instytucji badawczej DEKRA, uzyskując certyfikat. Produkt dostępny będzie w cenie 399 zł.

My już nie możemy doczekać się tych produktów w sklepach Biedronka! A ty, który model wybierasz? Pamiętaj, że promocja trwa od 13 do 25 listopada lub do wyczerpania zapasów!

Więcej na temat urządzeń marki Hoffen.



