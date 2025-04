Prezent dla niego i dla niej: soniczno-rotacyjny Genius X

Szczoteczka soniczno-rotacyjna to najbardziej nowoczesny rodzaj wśród wszystkich szczoteczek, zarówno zwyczajnych elektrycznych, jak i sonicznych. Działa na akumulator i posiada właściwości soniczne, ale oprócz tego jej unikalna konstrukcja sprawia, że czyści jeszcze lepiej. Sama soniczność jest jedynie wsparciem w myciu zębów. Urządzenia soniczne skonstruowane są tak, by poprzez drgania wytwarzać chmurę bąbelków (powstających z połączenia wody, pasty i śliny). Owa chmura dociera do trudno dostępnych miejsc i ułatwia procesy higieniczne. Podstawowa siła nowoczesnych szczoteczek soniczno-rotacyjnych, w tym modelu Genius X leży jednak w kształcie główki oraz w trójwymiarowym ruchu, jaki ona wykonuje. Ale to nadal nie wszystko.

Genius X, czyli soniczno-rotacyjna szczoteczka ze sztuczną inteligencją!

soniczność

Genius X generuje częstotliwość w okolicach 400 Hz. Tradycyjna szczoteczka soniczna z podłużną główką około 260 Hz. Warto jednak zaznaczyć, że właściwość soniczna jedynie wspiera mycie zębów, ale nie jest kluczową cechą, wpływającą na ostateczny wynik.

główka

Okrągła główka inspirowana narzędziami stomatologicznymi. Jakie są plusy okrągłej główki? Po pierwsze lepiej otula powierzchnię zęba, po drugie jest mniejsza niż podłużna główka tradycyjnej sonicznej, dlatego dokładniej dociera do trudno dostępnych miejsc (np. tylnych powierzchni zębów).

ruch główki

Najważniejsza cecha w szczoteczce do zębów. Potrójny ruch (3D), czyli oscylacyjno-rotacyjno-pulsacyjny stanowi najskuteczniejszą broń w walce z płytką bakteryjną, która stanowi przyczynek do powstawania kamienia. Potrójny to genialna skuteczność. Nie musimy wykonywać dodatkowych ruchów jak przy użytkowaniu tradycyjnej szczoteczki sonicznej, gdzie trzeba wykonywać ruch wymiatający. Jedynie przykładamy do zębów, odczekujemy i przesuwamy.

Co jeszcze?

Smart Ring i czujnik nacisku

Możliwość personalizacji koloru Smart Ring w aplikacji to tylko miły dodatek. Mamy 12 kolorów do wyboru, ale tryb alarmowy świeci się na czerwono, kiedy zbyt mocno naciskamy. W ten sposób szczoteczka chroni nasze delikatne dziąsła i zabezpiecza przez zniszczeniem szkliwa oraz informuje nas, żebyśmy zmniejszyli nacisk końcówki na nasze zęby.

sztuczna inteligencja i aplikacja

Współpracujące z aplikacją algorytmy sztucznej inteligencji pilnują…dokładności całego procesu mycia zębów. Szczoteczka nie tylko nauczy się naszych zwyczajów, ale dostosuje się do nich i wybierze najlepszy scenariusz, osiągnęli najlepsze rezultaty w czyszczeniu zębów dla ich zdrowia i wspaniałego wyglądu.

gama kolorystyczna

Od tradycyjnej białej, po złoto i czerń. Innymi słowy: dla każdego coś odpowiedniego. Możemy dobrać kolor idealny, w zależności od tego, dla kogo prezent ma być przeznaczony (dla pary, mężczyzny, czy dla kobiety).

etui podróżne

Praktyczne etui podróżne to nie tylko zabezpieczenie dla sprzętu i miejsce na dwie dodatkowe końcówki. To również możliwość ładowania. W każdej chwili. Choć trzeba przyznać, że akumulator w szczoteczce jest imponujący. Potrafi wytrzymać nawet dwa tygodnie, przy normalnym trybie mycia (dwa razy dziennie po dwie minuty).

timer

Nie musimy kontrolować czasu mycia. Szczoteczka zrobi to za nas. Co trzydzieści sekund zawibruje, sugerując zmianę pozycji, a po dwóch minutach da znać, że mycie zębów można już zakończyć.

Prezent dla młodszych dzieci

Oral-B Kids (od 3 do 6 lat)

Odpowiedni kształt, dostosowany dla najmłodszych.

Mniejsza główka dopasowana do potrzeb i rozmiarów dziecięcej buzi

Szeroka gama wariantów kolorystycznych i bogate wzornictwo.

Współpraca z aplikacją Disneya.

Oral-B Junior (od 6 do 12 lat)

Okrągła główka z odpowiednim, miękkim włosiem.

Wbudowany timer informujący o upływającym czasie.

Czujnik nacisku (monitoruje, czy dziecko nie myje zębów zbyt mocno).

W zależności od modelu od 10 do 14 dni na jednym naładowaniu!

Prezent dla nastolatków

Oral-B Teen (od 12 lat)

Okrągła główka inspirowana profesjonalnymi narzędziami stomatologicznymi.

Trzy tryby pracy.

Timer i czujnik nacisku

Szczotkowanie ze specjalną aplikacją!

Aż dwa tygodnie na jednym ładowaniu !

Dlaczego to doskonały pomysł na prezent świąteczny?

Dobra szczoteczka soniczno-rotacyjna, jako pomysł na prezent, to rzecz wielowymiarowa. Po pierwsze wykonujemy, względem ważnej dla nas osoby, gest pełen troski. Tym samym dajemy sygnał, że jej zdrowie jest dla nas ważne. Wszak wszyscy mają pełną świadomość próchnicy oraz wszelkich jej szkodliwych konsekwencji. Po drugie tego typu prezent ma charakter długofalowy. Obdarowana osoba dostanie nie tylko modny gadżet, ale również zdrowy, biały uśmiech na wiele lat. Jej jedynym zadaniem będzie później regularność w użytkowaniu i cykliczna wymiana końcówek (co 3 miesiące). Jeśli już jesteśmy przy końcówkach- warto dodać, że mamy szeroki wachlarz do wyboru: od końcówek wybielających przez delikatne, do intensywnego czyszczenia po końcówki przeznaczone dla osób noszących aparat ortodontyczny (orto). Po trzecie ten nowoczesny sprzęt ucieszy każdego. Będzie stanowić ozdobę łazienki, torby podróżnej i każdego pięknego wnętrza.

