Pralka pracuje u was na okrągło, bo dzieci nie mają umiaru w brudzeniu ubrań, a i dorosłym zdarza się porządnie poplamić? Tu trzeba zadziałać zdecydowanie. Ale już delikatne bluzki i swetry musisz potraktować z wyjątkową czułością, żeby długo wyglądały jak nowe. Jak więc łatwo wybrać sposób prania i jak nie pomylić programów, by rzeczy były idealnie czyste, a tkaniny odpowiednio zadbane? Innowacyjne rozwiązania zastosowane w pralkach Samsung są właśnie po to, żeby ułatwiać życie. Poznajmy je!

Panel Al Control – łatwe, wygodne i skuteczne pranie. Bez żadnych pomyłek!

Parametry prania różnią się w zależności od tego, czy pierzemy delikatne tkaniny, białą pościel czy mocno zabrudzone dżinsy. Zdecydowanie inne wymagania będzie miała wełna , niż na przykład tkaniny sztuczne. Zazwyczaj posiadamy wiele różnych rzeczy do prania i łatwo jest się pogubić w tych wszystkich zaleceniach. Dzięki technologii Samsung nie musisz się już o to martwić. Innowacyjny panel Al Control w pralkach Samsung sam zasugeruje ci program prania i jego specyficzne parametry dopasowane do konkretnych wsadów. Parametry dodatkowe możesz wybrać lub je pominąć i po prostu włączyć jeden z gotowych programów prania, wszystko zależy od ciebie. Ale jeśli już zmodyfikujesz program, wybrane parametry możesz łatwo zapisać w pamięci urządzenia, żeby za każdym włączeniem pralki znów uruchomić je jednym dotknięciem dłoni. Programowanie z panelem Al Control jest wyjątkowo intuicyjne i pozwala zaoszczędzić czas.

Panel wyświetla na bieżąco status prania i wszystkie niezbędne informacje, więc wystarczy rzut oka, byś wiedziała, co robi twoja pralka i ile czasu zostało do końca jej pracy. Jeśli pojawi się jakikolwiek problem, też zobaczysz informację o nim na panelu i będziesz mogła natychmiast zareagować.

Kolejną zaletą pralki AI Control, jest to, że automatycznie łączą się z suszarką , by przekazać jej informacje o rodzaju prania. Dzięki temu suszarka automatycznie dobierze odpowiedni program suszenia, a tobie pozostanie tylko przełożyć pranie do urządzenia, a następnie je wyjąć.

Aplikacja SmartThings – włączaj pralkę na odległość

Dla jeszcze większej wygody, swoje pranie możesz zaprogramować i włączyć nie zbliżając się do pralki. Wystarczy, że rano włożysz rzeczy do bębna, a dowolnie wybrany program możesz uruchomić później, na przykład przed wyjściem z pracy, żeby już po powrocie do domu wyjąć z urządzenia czyste i pachnące rzeczy. A może w domu jest ktoś, kto nie umie uruchomić twojej pralki? Zrobisz to bez kłopotu za niego, nawet wtedy, jeśli będziesz daleko.

Aplikacja SmartThings to rozwiązanie, które daje prawdziwe poczucie wolności i panowania nad czasem. Ty decydujesz. Kiedy chcesz i gdzie chcesz. Aplikację SmartThings wystarczy zainstalować na telefon z systemem Android lub IOS, a pralka musi być w zasięgu wi-fi. To jedyne wymagania. Reszta jest już łatwa i intuicyjna.

Oszczędzaj i nie myśl o detergentach

A gdyby tak po prostu włączyć pralkę, bez konieczności ciągłego odmierzania niezbędnej dawki proszku czy płynu? Raz w miesiącu wlać detergent i mieć spokój, nie troszcząc się o to, by do bębna pralki nie trafiło go ani za dużo, ani za mało, a żeby pranie było czyste? Nowe pralki Samsung to potrafią! Szczerze mówiąc, wszyscy mamy tendencje do odmierzania zbyt dużej dawki detergentów, gdy ręcznie wsypujemy je do pralki. Nie jest to ani ekologiczne, ani oszczędne. Tymczasem w pralkach Samsung już nie musisz niczego odmierzać. Dzięki funkcji autodozowania, pralka sama dopasuje ilość detergentu i płynu zmiękczającego do ilości wsadu i do programu prania. Jedno uzupełnienie zbiorników wystarcza nawet na miesiąc, jeśli pierzesz cztery razy w tygodniu. Prawda, jakie to wygodne? Nie ma też obaw, że zapomnisz o uzupełnieniu detergentów lub płynu do płukania – pralka sama ci o tym przypomni.

EcoBubbleTM- uruchom bąbelki, by było jeszcze bardziej eko

Mocno zabrudzone tkaniny wymagają specjalnego traktowania, więc zwykle musimy je prać w wyższych temperaturach. Ale nie w nowych pralkach Samsung. Tu najnowsza technologia EcoBubbleTM zapewni efektywne pranie w niższej temperaturze, co pozwala zaoszczędzić energię i czas. Intuicyjny panel AI Control sam zasugeruje wybór ekologicznego programu, gdy tylko będzie to możliwe. EcoBubbleTMmożna stosować do każdego rodzaju ubrań. Rzeczy będą czyste i bez plam, pomimo prania ich w niższej temperaturze.

QuickDriveTM by było naprawdę szybko

Innowacyjna technologia QuickDriveTM pozwala skrócić czas prania nawet o 50% w stosunku do innych pralek, przy pełnej skuteczności prania i oszczędności energii. W krótszym czasie pralka wykonuje pełny cykl prania i pierze ubrania nie tylko szybko, ale przede wszystkim precyzyjnie i z dbałością o tkaniny. Technologia QuickDriveTM stanowi rewolucję marki Samsung w dziedzinie prania i wynika z unikatowej konstrukcji bębnów.

Drzwi AddWashTM – świetna opcja dla zapominalskich

Komu z nas nie zdarzyło odnaleźć rzuconej w kąt pojedynczej skarpetki bądź ulubionej koszulki już po włączeniu pralki? Nikt z nas nie jest doskonały. Teraz rzeczy, o których zapomnieliśmy, nie muszą już czekać na kolejne pranie. Możesz je łatwo włożyć do pralki podczas trwającego już cyklu, właśnie przez drzwi AddWash. To łatwe, wystarczy jeden ruch ręką. Ale przez dodatkowe drzwi w pralce możesz też w trakcie cyklu prania dorzucać rzeczy, które zechcesz na przykład tylko wypłukać lub odwirować po praniu ręcznym. Teraz nie musisz już czekać ani uruchamiać pralki na nowo.

Jeszcze mocniejsze odplamianie? Tak działa higieniczna para!

Program z funkcją pary to prawdziwa super-moc! Zapewnia wysoką skuteczność w usuwaniu zanieczyszczeń, bez konieczności użycia funkcji prania wstępnego. Dzięki sile pary możemy mieć pewność, że nawet bardzo trudne zanieczyszczenia będą dokładnie usunięte podczas jednego cyklu. Dodatkowo ubrania będą higienicznie czyste. Pranie z funkcją pary usuwa nie tylko widoczny brud, ale pozbywa się aż do 99,9% bakterii i alergenów.

Air Wash – jeśli rzeczy nie można prać w pralce

Pralki Samsung i z nimi sobie poradzą. Technologia AirWash opiera się na działaniu podgrzanego powietrza, które wnika w głąb tkaniny usuwając do 99,9% bakterii. Umożliwia to skuteczne odświeżanie i dezynfekowanie tych elementów garderoby, których nie można uprać w sposób tradycyjny z użyciem wody.

