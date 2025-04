Pranie wydaje się czynnością czysto techniczną. Sortowanie ubrań, załadowanie ich do bębna pralki, dodanie proszki i płynu, wybór programu… Robimy to machinalnie, nie zwracając większej uwagi na szczegóły. A przecież warto dbać o ubrania, by nie kupować ich często. Przemysł odzieżowy generuje niewyobrażalne zanieczyszczenie środowiska.

Ograniczenie kupowania nowych ubrań może znacząco przyczynić się do jego zmniejszenia, a by móc dłużej cieszyć się ładnym wyglądem ulubionych ciuchów, warto zacząć prać je w odpowiedni sposób. Jak robić to ekologicznie? Wybrać pralkę, która nam w tym pomoże. Jakie funkcje powinna mieć, by nasze ubrania dłużej wyglądały świetnie i nie musielibyśmy kupować nowych, ograniczając tym samym zużycie wody i energii?

Duży wybór programów

Kupując pralkę, warto zwrócić uwagę, jakie programy oferuje urządzenie. To ważne nie tylko ze względu na oszczędność czasu – nie ma sensu przecież włączać pralki na dwie godziny, wrzucając do niej bieliznę i cienkie bluzki. Wybór odpowiednich programów to również gwarancja oszczędności wody i prądu oraz dbałości o tkaniny. Pralki Electrolux wyposażone są w bogaty wachlarz programów, które zadbają o twoje ubrania i pozwolą na pranie ich w niższej temperaturze z równą skutecznością.

Dozowanie ilości detergentu

Zdarza ci się wsypywać proszek do prania prosto z pudełka lub wlewać płyn do płukania bez odmierzania go? Ilość detergentów używanych do prania wpływa znacząco na jego jakość. Niektóre ubrania wymagają odpowiednich środków piorących, a przesadzenie z ich ilością może spowodować wyblaknięcie tkanin i ich szybsze zniszczenie. Do odmierzania proszku i płynu warto użyć miarki dołączonej do opakowania lub wybrać pralkę, która zrobi to za nas. System AutoDose w pralkach Electrolux sam dostosowuje ilość środka do wagi prania oraz rodzaju tkanin.

Odświeżanie parą

Nie jest tajemnicą, że częste pranie niszczy ubrania. Czasem zakładamy coś raz i rzecz niekoniecznie nadaje się do prania, ale wolelibyśmy odświeżyć ją przed kolejnym użyciem. By dać odetchnąć ulubionym ubraniom, warto wypróbować działanie pary wodnej. Używając pary oszczędzasz wodę, jednocześnie przedłużając życie odzieży, a zarazem planety. Dodatkową zaletą jest to, że odświeżanie parowe redukuje zagniecenia, skracając czas prasowania. Wiele pralek i suszarek Electrolux jest wyposażonych w program Steam Care, który stosuje parę w ostatnim cyklu prania lub suszenia. Możesz też skorzystać z niego oddzielnie, nie uruchamiając całego cyklu.

Artykuł powstał z udziałem marki Electrolux