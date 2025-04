Według badania przeprowadzonego przez SW Research Agencję Badań Rynku i Opinii dla 43% Polaków kawa jest nieodzownym elementem poranka, a średnio co trzecia badana osoba ma swoje określone rytuały związane z poranną „małą czarną”. Albo też „czarną z mlekiem”, bo to właśnie mleczne kawy zdecydowanie preferujemy. Ekspres do kawy może uprościć oraz urozmaicić te codzienne czynności, dlatego coraz częściej staje się on istotną częścią wyposażenia kuchni. Ale które urządzenie wybrać?

Reklama

Ekspresy przelewowe – powrót do klasyki

Ekspres przelewowy to zakup najbardziej ekonomiczny. Smak przyrządzanej w nim kawy przypomina zalewaną wrzątkiem kawę mieloną. Napój jest mocny i możemy przygotować go całkiem sporo – nie ma więc problemu z „obsłużeniem” wszystkich domowników. Jednocześnie dzięki obecnemu w ekspresie filtrowi znika problem fusów w filiżance. Ekspres przelewowy ma dość prostą budowę: posiada pojemnik na wodę, zbiornik na kawę, dzbanek (ze szkła lub stali), płytę grzewczą oraz filtr. Ten ostatni może być jednorazowy – wymienny i papierowy – lub stały, który zintegrowany jest z ekspresem i ma postać siateczki.

Do pojemnika na kawę wsypuje się zmielone ziarna. Ekspres zalewa je wrzątkiem, a napój powoli przesącza się przez filtr do dzbanka. Tak przyrządzona kawa zawiera dużo kofeiny, znacznie więcej niż napój przyrządzony np. przy użyciu ekspresu ciśnieniowego. Do zalet takiego ekspresu należą niska cena, prostota obsługi, a także możliwość długiego utrzymywania wysokiej temperatury kawy (dzięki płycie grzewczej) oraz przyrządzenia większej porcji kawy za jednym razem. Do wad można zaliczyć niewielką paletę sposobów przygotowywania kawy. Nie ma na przykład możliwości przyrządzenia latte czy innej wersji kawy z mlekiem, poza tym tylko niektóre urządzenia tego typu posiadają opcję kontrolowania mocy napoju. Przyrządzenie kawy zajmuje trochę czasu (10–15 minut), a doliczyć musimy do tego wymianę lub czyszczenie filtra. Ekspres ten to propozycja dla osób, które cenią klasyczną „małą czarną”.

Ekspresy ciśnieniowe – dla kawoszy i eksperymentatorów

Drugi rodzaj często goszczących w naszych domach ekspresów wykorzystuje w procesie parzenia wysokie ciśnienie. Zagotowana w pojemniku woda dozowana jest przy użyciu pompy do pojemnika z kawą, a następnie do filiżanki. Tak działają kolbowe oraz automatyczne ekspresy ciśnieniowe. Do wyboru mamy również ekspresy na kapsułki –takie urządzenia nie są wyposażone w pojemnik na kawę, gdyż odpowiednia kompozycja na jedną porcję jest już umieszczona wewnątrz specjalnej kapsułki. To zdecydowanie najprostszy w obsłudze ekspres do kawy – wystarczy nalać wody do pojemnika, włożyć kapsułkę i nacisnąć przycisk.

Choć jest tak intuicyjny i prosty w użytkowaniu, ekspres na kapsułki, np. z gamy NESCAFÉ Dolce Gusto, daje wiele możliwości przyrządzania kaw. Dzięki wysokiemu ciśnieniu wytwarzanemu przez urządzenie otrzymamy doskonałą piankę kawy crema. Wybór odpowiedniego ustawienia pozwoli na uzyskanie zarówno mocnego, aromatycznego espresso, jak i nieco słabszych napojów – w tym smacznych i efektownych warstwowych latte. Wiele modeli ekspresów kapsułkowych posiada bowiem także dyszę do spieniania mleka. Różne modele urządzeń NESCAFÉ Dolce Gusto, jak np. innowacyjny Movenza lub nawet niewielki, zgrabny Mini Me, dają jeszcze więcej możliwości. Możemy w nich przyrządzić nie tylko podstawowe kawy, ale także lekkie cappuccino, chococino czy kawę mrożoną.

Zaawansowanym urządzeniem dla kawoszy są ekspresy ciśnieniowe kolbowe, czyli półautomatyczne. W kolbie takiego ekspresu znajduje się sitko, do którego należy wsypać i ubić zmieloną kawę (chyba, że wybierzemy wygodną wersję ekspresu na kawę w tabletkach). Odpowiednie ubicie jest tu bardzo istotne, w przeciwnym razie proces parzenia odbędzie się zbyt szybko. Po użyciu sitko należy wyczyścić z fusów. Większość ekspresów kolbowych posiada dyszę do spieniania mleka. Możliwości przyrządzenia kawy mamy więc tu sporo, zwłaszcza że możemy dobrać swój ulubiony gatunek, wybierając odpowiedni rodzaj z oferty producentów kapsułek. Jednak użytkowanie takiego ekspresu jest bardziej czasochłonne. Ekspres kolbowy nie oferuje także możliwości przyrządzenia takich wariantów jak np. kawa mrożona czy czekoladowa.

Najbardziej zaawansowane (a także najdroższe i gabarytowo największe) są ekspresy ciśnieniowe automatyczne. Mają one wbudowany młynek do kawy, dzięki czemu zawsze możemy cieszyć się smakiem i aromatem świeżo zmielonych ziaren. Ekspres taki ma bardzo wiele możliwości (przygotujemy w nim nawet latte macchiato) a jednocześnie bardzo prostą obsługę – wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk. Urządzenie to wymaga odpowiedniej konserwacji, choć większość modeli jest łatwa w czyszczeniu. Może też zająć sporo miejsca w kuchni. Nie da się również ukryć, że ekspres automatyczny jest już poważną inwestycją.

Reklama

Który ekspres wybrać? Wiele zależy od naszych potrzeb, upodobań kawowych oraz sumy, jaką chcemy zainwestować. Ekspresy na kapsułki nie bez przyczyny zdobywają coraz więcej wielbicieli – są to urządzenia zwykle nieduże, a dają wiele możliwości. Łatwo je obsługiwać, dzięki czemu zaparzyć w nich kawę mogą nawet osoby zabiegane. Są także łatwe w utrzymaniu, a wiele modeli znakomicie prezentuje się w kuchni – są niewiarygodnie stylowe!