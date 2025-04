Reklama

Nic nie cieszy naszych Mam bardziej niż szczęście i sukcesy ich dzieci. A także świadomość, że o nich pamiętamy! W Dzień Matki mamy świetną okazję, aby wyrazić nasze uczucia, sprawiając naszym ukochanym Mamom małe prezenty-niespodzianki. Jeśli nie macie pomysłu na oryginalny upominek, zapraszamy do konkursu, w którym możecie wygrać opisane poniżej prezenty dla Mamy!

Nestlé dla smaku i... zdrowia

Wykwintne, wielosmakowe, gorzkie czekolady Nestlé Noir to pomysł na prezent z klasą dla Mamy!Czekolady Nestlé Noir wyróżniają się bogactwem smaków i najwyższej jakości kakao, które jest bogatym źródłem antyoksydantów. Wiadomo, że antyoksydanty mają korzystny wpływ na zdrowie człowieka, ponieważ neutralizują wolne rodniki, zapobiegając tym samym procesom starzenia. Gorzka czekolada, o wysokiej zawartości kakao, jest jednym z najbogatszych źródeł antyoksydantów. Jej zdolność niwelowania szkodliwego wpływu wolnych rodników jest dużo większa od wielu innych produktów. A zatem, gdy chcemy, by nasze mamy były jak najdłużej młode, zdrowe i uśmiechnięte - podarujmy im czekoladę!

Konkurs! Konkurs! Konkurs!

Dla naszych Internautów mamy 10 sześciosmakowych zestawów czekolady Nestlé Noir. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie:

Jakie państwo jest ojczyzną czekolady Nestlé Noir?

E-maile z odpowiedziami, zatytułowane "nestle", prosimy nadsyłać na adres konkurs@polki.pl

Nie zapomnijcie podać własnych danych adresowych!

Kwiaty zamiast słów

Twoje życzenia na Dzień Matki mają być szałowe i oryginalne? Wyślij kwiaty z EuroFlorist. Zamówione przez Ciebie kwiaty będą doręczone do każdego miejsca w kraju i na świecie w 24 godziny. Zamówienie możesz złożyć telefonicznie pod numerem infolinii 0 801 777 447 lub przez Internet w kwiaciarni internetowej www.twojekwiaty.pl.

Dla naszych Internautów mamy 10 stylowych bukietów skompletowanych z różowych, czerwonych i kremowych róż. Kompozycja ułożona jest w formie okrągłej, całość uzupełniają zielone dodatki. To oryginalny sposób na przekazanie życzeń Mamie.

Konkurs! Konkurs! Konkurs!

Jeśli chcecie wygrać jeden z 10 bukietów dla swojej Mamy, odpowiedzcie na pytanie:

Jakiego koloru róże Twoja Mama lubi najbardziej?

E-maile z odpowiedziami, zatytułowane „kwiaty”, prosimy nadsyłać pod adresem konkurs@polki.pl

Nie zapomnijcie podać własnych danych adresowych!

Tiny Excellence - esencja kobiecości

Eleganckie pióro do każdej kobiecej torebki. Małe i delikatne. Uchwyty piór są dopasowane do dłoni, umożliwiając płynne pisanie. Dostępne w 4 kolorach: czarnym, czerwonym, białym oraz srebrnym. Do każdego pióra dołączone jest indywidualnie dobrane etui tworzące z nim niepowtarzalną i unikalną całość. Dla naszych internautek mamy 5 piór Tiny z serii Excellence. Nagrody ufundowała firma INOXCROM - hiszpański producent wysokiej jakości przyborów piśmienniczych.

Konkurs! Konkurs! Konkurs!

Jeśli chcecie wygrać jedno z 5 piór Tiny dla swojej Mamy, odpowiedzcie na pytanie:

Piórem ze skrzydeł jakiego ptaka pisywano w Polsce listy, zanim wymyślono wieczne pióra?

E-maile z odpowiedziami, zatytułowane „pióro”, prosimy nadsyłać pod adresem konkurs@polki.pl

Nie zapomnijcie podać własnych danych adresowych!

Serwis Gloria

Na Dzień Matki www.filizanka.pl poleca klasyczny serwis kawowy Gloria – całkowicie biały z delikatnym wytłoczeniami. Wszystkie jego elementy są bardzo lekkie i delikatne. Urzeka młodszych i starszych swoim koronkowym wzornictwem.

Taki prezent z pewnością sprawi naszym mamom ogromną przyjemność. Być może któraś z Was – Drogie Internautki - stanie się jego szczęśliwą posiadaczką? Spróbujcie Swych sił w naszym konkursie.

Konkurs! Konkurs! Konkurs!

Dla naszych Internautów mamy do wygrania jeden serwis kawowy Gloria. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie:

Czy Twoja Mama lubi pić kawę do śniadania?

E-maile z odpowiedziami, zatytułowane „gloria”, prosimy nadsyłać pod adresem konkurs@polki.pl

Nie zapomnijcie podać własnych danych adresowych!

Niezwykłe praliny Lindt

Kunszt Szwajcarskich Mistrzów Czekolady opiera się na doświadczeniu – Lindt to ponad 150 lat tradycji. Receptury zbierane przez pokolenia i doskonalone, z wykorzystaniem najnowocześniejszej techniki produkcyjnej, pozwoliły stworzyć czekolady i praliny, których nie da się porównać z żadnymi innymi. Mistrzowie Czekolady Lindt poświęcają się z pasją i oddaniem najdrobniejszym szczegółom – od selekcji najlepszej jakości składników, po precyzyjne i eleganckie opakowanie każdego produktu, który zaspakaja najbardziej wyszukane gusta miłośników czekolady.

Połączenie niepowtarzalnych kompozycji smakowych pralinek z ich elegancką oprawą sprawia, że od lat marka Lindt jest synonimem doskonałego prezentu na wszelkiego rodzaju okazje.

Dla naszych internautek mamy 10 zestawów składających się z dwóch bombonier Swiss Tradition de Luxe 250g i Swiss Tradition de Luxe 140g.

Więcej sekretów czekolady Lindt poznasz odwiedzając stronę www.lindt.com.pl.

Konkurs! Konkurs! Konkurs!

Jeśli chcecie wygrać jedną z 10 bombonierek Lindt dla swojej Mamy, odpowiedzcie na pytanie:

W którym roku powstała firma Lindt?

E-maile z odpowiedziami, zatytułowane "lindt", prosimy nadsyłać na adres konkurs@polki.pl

Nie zapomnijcie podać własnych danych adresowych!

Serwetki Fasana - ozdobne i praktyczne

Kolorowe serwetki Fasana SnackPack to wakacyjna propozycja dla wszystkich - przydadzą się w domu i do udekorowania stołu w ogrodzie, a w podróży pomogą zachować ład i czystość – szczególnie rączek i buzi najmłodszych.

Konkurs! Konkurs! Konkurs!

Wygraj jeden z 5 zestawów produktów Fasana SnackPack, a wraz z nimi książki o układaniu serwetek! Pytanie konkursowe:

Jaka jest poprawna kolejność ułożenia sztućców przy stole nakrytym do obiadu?

E-maile z odpowiedziami, zatytułowane "fasana", prosimy nadsyłać na adres konkurs@polki.pl

Nie zapomnijcie podać własnych danych adresowych!