Grudzień to czas radości i niecierpliwego oczekiwania na świętowanie przy choince. I niewątpliwie to kumulacja zakupowego szaleństwa. Powód jest jeden – robienie prezentów. Należy ono do naszego narodowego hobby, większość z nas planuje wręczyć upominek swoim bliskim.

Problem pojawia się, gdy zaczynamy się zastanawiać, co i komu podarować. A sklepy pękają od propozycji, co nie ułatwia wyboru. Ważne, by osoba obdarowywana była z tego prezentu zadowolona. Tylko tyle i aż tyle. I jak to zrobić?

Można brać pod uwagę pasje i zainteresowania. Być może ktoś wspominał nam, o czym marzy? Być może wiemy, że właśnie tego będzie z pewnością potrzebował? Możliwości jest wiele.

Jedno jest pewne. Każdy z radością i wdzięcznością przyjmie prezent, który o niego zadba, poprawi komfort jego życia, sprawi, że będzie miał więcej czasu dla siebie i bliskich, a także zadba o jego zdrowie. Istnieje jedno takie rozwiązanie, łączące wszystkie te zalety. To odkurzacz marki Thomas. W trzech odsłonach!

Dla tych, którzy troszczą się o dzieci

Nie ma większej wartości dla rodzica niż zdrowe, czyste i nawilżone powietrze w pokoju dziecka. A już z pewnością jest to priorytet, gdy maluszek cierpi na alergie lub gdy w domu mieszka także pies czy kot. Zimą bitwa o dobrej jakości powietrze jest na porządku dziennym. Słabo wietrzone mieszkanie, ogrzewanie – to wszystko powoduje, że dywany i fotele są skupiskiem drobnoustrojów. W poprawie jakości oddychania może pomóc nawilżacz powietrza albo mokry ręcznik zawieszony na kaloryferze. Niemniej istnieje jedno skuteczne rozwiązanie na wszystkie te problemy – odkurzacz Thomas AQUA+ PET & FAMILY PLUS. To on, dzięki niezawodnym filtrom Hepa 13 oraz filtrowi wodnemu AQUA+ dba o wyeliminowanie najmniejszych cząsteczek z powietrza i jego delikatne nawilżenie. Bez drobinek kurzu, pyłków i drobnoustrojów. Odkurzacz Thomas AQUA+ PET & FAMILY PLUS z pewnością będzie wymarzonym prezentem dla rodziców, ich maluszków i alergików.

Dla tych, którzy mieszkają z czworonogiem

Życie z psem czy kotem to pasmo radości, zabawy i przyjemności. Wszystko jest jak w bajce, dopóki do relacji nie wtrąci się brudny śnieg, błoto czy plamy po trawie. Ewentualnie sierść, która uwielbia pojawiać się wszędzie tam, gdzie nie powinno jej być. Jeśli pod choinką opiekuna znajdzie się hybrydowy odkurzacz piorący Thomas Drybox Amfibia Pet, te święta uzna on za najlepsze w swoim życiu! To urządzenie 3w1, łączące zalety odkurzacza piorącego, wodnego i cyklonowego. Na dodatek posiada funkcje stworzone z myślą o właścicielach zwierzaków – idealnie usuwa sierść z dywanów czy mebli oraz plamy i uporczywe zabrudzenia z trawy czy błota. Bardzo pomocna staje się w tym przypadku specjalnie zaprojektowana szczotka. Thomas Drybox Amfibia Pet i zestaw jego niezawodnych filtrów, na czele z filtrem wodnym AQUA+ i HEPA13, zadba o świeżość powietrza i eliminację nieprzyjemnych zapachów, tak częstych w domu zamieszkiwanym przez zwierzaki. Jest to najbardziej wszechstronny odkurzacz dla właścicieli psów czy kotów. Na uwagę zasługuje odkurzanie cyklonowe, które oddziela od zasysanego powietrza nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia i ułatwia opróżnianie bez niepotrzebnego kurzenia.

Dla tych, którzy cenią uniwersalność i klasykę

Wśród świątecznych gości z pewnością znajdą się także osoby, które marzą o poprawie swojego codziennego komfortu. A gdyby tak poprawić komfort ich sprzątania i mieszkania? Z pomocą przychodzi odkurzacz piorący Thomas MultiClean X10 Parquet. To znakomity prezent dla tych, którzy są właścicielami klasycznych, eleganckich drewnianych podłóg czy paneli. To właśnie z myślą o nich powstała funkcja odkurzania i mycia podłóg z odpowiednim zabezpieczeniem przez nadmiernym zaleganiem wody. Wszystko to dzięki niezwodnej szczotce AquaStealth, która nie dość, że dokładnie odkurza i myje, to na dodatek natychmiast suszy sprzątaną powierzchnię. W nienagannych porządkach wspiera ją niezastąpiony zestaw filtrów wraz z Hepa13, które standardowo zadbają o zdrowe i nawilżone powietrze w domu.