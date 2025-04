Optymalna wilgotność powietrza w pomieszczeniu to gwarancja dobrego samopoczucia i zdrowia mieszkańców, a także dobrego stanu ścian, mebli i przedmiotów.

Zbyt suche powietrze przysparza dyskomfortu, przede wszystkim w postaci chrypki czy przesuszonej skóry, jednak nadmierna wilgoć jest o wiele groźniejsza dla zdrowia. Powoduje wychodzenie grzyba i pleśni na ścianach i meblach, w niedługim czasie rujnując zdrowie.

Nadmierna wilgotność powietrza – dlaczego jest tak niebezpieczna?

Zbyt wilgotne powietrze to przyczyna wielu niedogodności – od stopniowego niszczenia mebli, sprzętów i innych przedmiotów, na chorobach kończąc. Wilgotne i ciepłe środowisko to idealne warunki do rozwoju różnego rodzaju pleśni i grzybów – a te szkodzą przede wszystkim na układ oddechowy.

Optymalna wilgotność powietrza w domu to około 40 – 60 %. Występowanie grzybów i pleśni w zbyt wilgotnym mieszkaniu jest najczęstszą przyczyną astmy i innych alergii, przede wszystkim wśród dzieci.

Jak pozbyć się wilgoci z mieszkania?

Czym jest wilgotność powietrza i od czego zależy?

Wilgotność powietrza to, najprościej rzecz ujmując, ilość wody w powietrzu, wyrażona w stosunku procentowym. Należy pamiętać o tym, by w poszczególnych pomieszczeniach utrzymywać optymalną temperaturę, tj. 18-22 stopni Celsjusza.

Na nadmierną wilgotność powietrza w domu ma wpływ kilka czynników, przede wszystkim:

Lokalizacja – bliskość mokrych terenów (sąsiedztwo zbiorników wodnych, położenie w lesie)

– bliskość mokrych terenów (sąsiedztwo zbiorników wodnych, położenie w lesie) Stan techniczny domu/budynku - wady konstrukcyjne lub pęknięcia i nieszczelności, przez które woda z deszczu lub śniegu dostaje się do murów i się w nich gromadzi

- wady konstrukcyjne lub pęknięcia i nieszczelności, przez które woda z deszczu lub śniegu dostaje się do murów i się w nich gromadzi Wentylacja – w słabo wentylowanych pomieszczeniach wilgotność powietrza zawsze jest większa

– w słabo wentylowanych pomieszczeniach wilgotność powietrza zawsze jest większa Roślinność – jeśli w domu jest dużo roślin, które wymagają obfitego i częstego podlewania, wilgotność może być większa.

Pierwszym sygnałem świadczącym o tym, że w domu może być zbyt wilgotno, jest skroplona woda na szybach okien, lustrach czy ścianach, trudno schnące pranie, ciemne plamy na ścianach, rozwarstwiające się półki w meblach, a także charakterystyczny zapach wilgoci.

Najprostszym sposobem na określenie, czy wilgotność w domu jest w normie, jest higrometr. Jeśli po próbach zniwelowania nadmiernej wilgotności problem nie zniknie, warto zainwestować w pochłaniacz wilgoci.

Nietypowe zastosowania ryżu - zrobisz z niego pochłaniacz wilgoci!

Pochłaniacz wilgoci – jak działa i dlaczego warto go mieć?

Na rynku istnieje kilka rodzajów pochłaniaczy wilgoci. Różnią się od siebie budową i sposobem działania, jednak efekt jest taki sam – wyłapują wilgoć z powietrza, zatrzymując ją wewnątrz.

Do wyboru są pochłaniacze:

W tabletkach

W postaci granulatu

Elektryczne.

Dwa pierwsze rodzaje działają na zasadzie pochłaniania wilgoci do tabletek i granulatu – składają się one z substancji pochłaniającej. Gdy będą już zbyt mokre – wyrzuca się je i wymienia na nowe. Tego typu pochłaniacze poradzą sobie z niewielkim problemem nadmiernej wilgoci. Jeśli wilgotność jest bardzo duża, z pomocą.przyjdzie pochłaniacz elektryczny. Jest bardziej pojemny i wydajniejszy, zwykle posiada również dodatkowe funkcje.

