Wywoływanie zdjęć załatwisz w Internecie.

Reklama

Aparat cyfrowy. Wynalazek niezwykle pożyteczny i przyjemny w użytkowaniu. Mój – znaleziony pod choinką – jest tak mały, że mieści się w kieszeni. To pozwala zabierać go niemal wszędzie: na imprezy, szaleństwa na stokach czy babskie pogawędki. Potrafi utrwalić wszystko. No, może prawie... bo jak wiadomo wszystko, co dobre szybko się kończy – tak jak pamięć mojego cyfrowego gadżetu. Aby spokojnie pstrykać dalej i nie zgubić się w gąszczu zrobionych fotek, najlepiej zamienić zdjęcia cyfrowe na papierowe!

Znajomy pasjonat fotografii polecił mi najszybszy i najtańszy sposób owej transformacji: Internetowe Laboratorium Fotografii Cyfrowej VERTIS.PL. Na początku wydawało mi się to zbyt skomplikowane i podejrzane, bo trochę trudno wyobrazić sobie wywoływanie zdjęć przez internet. Jednak po pierwszych zakupach wątpliwości odeszły i pozostało nie tylko zadowolenie i piękne odbitki, ale i mnóstwo wolnego czasu!

Wystarczy wpisać WWW.VERTIS.PL, założyć całkowicie bezpłatne konto (takie jak e-mailowe), przesłać zdjęcia z aparatu i wybrać ich format. Za kilka dni odbitki – wprost do domu - dostarczy Wam listonosz. Płacić też można na kilka sposobów. Wszystko szybko i wygodnie. Do pierwszego zamówienia otrzymacie 10 odbitek gratis.

Na stronie VERTIS.PL możecie również zakładać wirtualne albumy i udostępniać swoje zdjęcia przyjaciołom.

Reklama

Pozostaje tylko powiedzieć: POLKI, do zdjęć! Spróbujcie przez internet z VERTIS.PL.