Ten piekarnik to spełnienie marzeń chyba każdej z nas! Pokocha go zarówno miłośniczka godzin spędzonych w kuchni, jak i wszyscy ci, którzy stawiają na wygodę i szybkość gotowania. O jaki model chodzi? Zobaczcie same!

Reklama

Beko BVR34500BGMS - twój prywatny kuchenny pomocnik

Potrafi piec kilka dań jednocześnie, jest szybki, sam się oczyszcza, gwarantuje wspaniałe smaki dań (np. pizzy). My pokochałyśmy go od pierwszego wejrzenia. Zobacz, czym się wyróżnia?

Czas, czas i jeszcze raz czas

Przygotowanie obiadu zajmuje ci zdecydowanie za dużo czasu? Zupa, drugie danie, ciasteczka... Czasem masz wrażenie, że w kuchni spędzasz kilka godzin? Zmień to i piecz dwie potrawy jednocześnie, na przykład domowe ciasto i kurczaka! To możliwe! Bez przemieszania zapachów i smaków. Z technologią Split&Cook® to żaden problem – wystarczy użyć specjalnego separatora, aby ustawić różne czasy pieczenia i temperatury – nawet do 80°C różnicy.

Koniec z szorowaniem, czyszczeniem i nerwami

Nie jesteś w stanie doczyścić swojego piekarnika, a na samą myśl o tym robi ci się słabo? Znamy to! Nie ma nic gorszego, niż szorowanie i skrobanie przypalonych lub po prostu utłuszczonych elementów piekarnika. Teraz możesz o tym zapomnieć na dobre! Z wyjątkową funkcją czyszczenia pyrolitycznego wysprzątanie piekarnika Beko zajmie chwilę! Wystarczy włączyć 120 minutowy program czyszczenia pyrolitycznego, który spala uporczywe plamy na popiół, w temperaturze 500°C. Pozostałe po programie resztki można łatwo usunąć za pomocą ściereczki, bez konieczności stosowania jakichkolwiek detergentów.

Włoska pizza w 5 minut? Da się zrobić!

Nie umiesz upiec domowej pizzy, bo ciasto z reguły jest za grube? Robisz wszystko zgodnie z przepisem, a jednak efekt nie zadowala? Być może to kwestia piekarnika. Zamień swój stary sprzęt na Beko BIM25400XPS i przekonaj się, że jesteś kulinarnym mistrzem. Wszystko dzięki nowej funkcji Pizza Pro, która pozwoli Ci upiec prawdziwą pizzę w 5 minut. Do tego celu użyj specjalnego kamienia, który zaabsorbuje niechcianą wilgoć z ciasta oraz odpowiedniego programu piekarnika, który nagrzeje jego wnętrze aż do 310°C. Po trwającym zaledwie 5 minut pieczeniu, bez trudności wyjmiesz pizzę z piekarnika, a pomoże ci w tym specjalna, drewniana łopatka. Proste?

Jedz jak mistrz!

Nudne jedzenie? Nie tym razem! Na stronie Jedz jak mistrz znajdziesz mnóstwo porad, a także przepisów na smaczne i pełnowartościowe posiłki dla całej rodziny, przygotowane przez samych dietetyków FC Barcelona. Beko nie tylko dostarcza dobry sprzęt, ale też podpowiada, w jaki sposób go używać, by zdrowo gotować i do takiego zdrowego odżywiania przekonać nawet marudzące dziecko. Na stronie Jedz jak mistrz znajdziesz mnóstwo porad, a także przepisów na smaczne i pełnowartościowe posiłki.

Przy wsparciu drużyny piłkarskiej FC Barcelona chcemy pokazać, że zdrowe żywienie to nie droga pełna wyrzeczeń, a racjonalne i sprytne rozwiązanie pewnego problemu. Zdajemy sobie sprawę, że rodzic łatwiej poradzi sobie z wybredną latoroślą, jeśli za wzór do naśladowania postawi jej któregoś z dobrze odżywiających się, wysportowanych idoli. Do tej roli ciężko o kogoś lepszego niż piłkarze FC Barcelony. - czytamy na oficjalnej stronie Beko

Reklama

Materiał powstał przy współpracy z marką Beko