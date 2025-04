Dbasz o swój wizerunek i lubisz prezentować się doskonale w każdej sytuacji? Jeśli dotyczy to również Twojej garderoby, zapewne zależy Ci na eleganckich i uprasowanych ubraniach. Jak osiągnąć taki efekt w każdej sytuacji?

Doskonałe efekty z generatorem pary

Na co dzień Twoim sprzymierzeńcem będzie żelazko z generatorem pary, które zapewnia silniejszy strumień pary niż żelazko tradycyjne, co ułatwia i przyspiesza prasowanie. Silny, ciągły strumień pary z łatwością poradzi sobie nawet z najgrubszymi tkaninami. Oporne zagniecenia znikną pod wpływem silnego uderzenia pary, a Twoje ubrania będą idealnie gładkie!

Bezpieczeństwo ubrań dzięki OptimalTemp

Jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie Twojej garderoby, zdecyduj się na generator Philips PerfectCare Elite Plus, który jest wyposażony w technologię OptimalTemp eliminującą ryzyko przypalenia tkaniny. Żelazko możesz nawet zostawić włączone na ubraniu lub desce do prasowania bez żadnego ryzyka zniszczenia czy wybłyszczenia nawet najdelikatniejszej odzieży!

OptimalTemp to jednak nie tylko bezpieczeństwo prasowania każdej tkaniny, ale też brak pokrętła i konieczności regulacji temperatury. Dzięki temu szybko wyprasujesz wszystkie ubrania bez konieczności ich wcześniejszego sortowania. Pomyśl tylko – w dowolnej kolejności jedwab, len, dżins czy wiskoza.

fot. Materiały prasowe

Prasowanie w pionie

Dodatkowo generator Philips PerfectCare Elite Plus z najsilniejszym wyrzutem pary doskonale nadaje się do prasowania w pozycji pionowej. Z łatwością i bez rozkładania deski do prasowania usuniesz zagniecenia z delikatnych sukienek czy ubrań z aplikacjami i falbankami, których prasowanie na desce byłoby uciążliwe. To więc funkcja idealna do zadań specjalnych.

Ręczna parownica do szybkich poprawek

Czasami zdarza się, że pomimo prasowania, ubrania zyskują zagniecenia w szafie lub podczas podróży mną się w bagażu, a Ty odkrywasz to tuż przed wyjściem. W takich wypadkach warto mieć pod ręką parownicę do ubrań Philips Steam&Go, czyli kompaktowe rozwiązanie umożliwiające łatwe usuwanie zagnieceń w dowolnym miejscu i czasie bez konieczności rozkładania deski do prasowania.

fot. Materiały prasowe

Parownice są bezpieczne dla wszystkich tkanin, więc również niestraszne będą jej delikatne ubrania, falbany i cekiny. Świetnie nadadzą się także do odświeżenia grubszych tkanin, których nie pierze się zwykle po pierwszym użyciu.

Ręczne parownice Philips działają zarówno w pionie, jak i poziomie. W dodatku nagrzewają się w mniej niż minutę. Zatem po wyjęciu pogniecionego ubrania z szafy czy walizki, wystarczy podłączyć parownicę, nacisnąć przycisk, powiesić lub rozłożyć ubranie, by zagniecenia szybko znikły, a Ty mogła cieszyć się nienagannym wyglądem – podczas ważnego wyjścia, w pracy i podróży.

Cena żelazka Philips PerfectCare Elite Plus wynosi 2019 zł, zaś ręcznej parownicy - 319 zł.